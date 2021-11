PARIS, le 23 nov. 2021 /CNW/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la mise en service du parc éolien de La Grande Borne, situé dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France, sur les communes de Vendeuil et de Remigny. Il est doté de 4 éoliennes Vestas V110 d'une puissance unitaire de 2,2 MW, soit une puissance totale de 8,8 MW. Sa production annuelle est estimée à 26 GWh, elle permettra de couvrir la consommation d'environ 5 600 foyers par an.

Le projet du parc éolien de La Grande Borne, lancé en 2016, a été mis en œuvre et construit par Boralex dans le respect des engagements de préservation des espèces et de leur habitat. Les équipes de Boralex basées à Blendecques se chargeront de l'exploitation du site au quotidien.

« Dès la phase de conception d'un projet, nous nous engageons à favoriser la conservation de la biodiversité en réduisant l'empreinte de nos activités sur les écosystèmes selon les principes de la séquence Eviter - Réduire - Compenser. En phase de construction comme en phase d'exploitation, cette approche reste intégrée à nos pratiques et permet à nos actifs de production de participer à l'amélioration des connaissances tout au long de leur cycle de vie », a déclaré Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général, Boralex, Europe.

Parmi les mesures en faveur de la biodiversité et de la protection des espèces, le parc éolien de La Grande Borne fait l'objet d'une mesure en faveur des oiseaux remarquables. Elle vise notamment la sensibilisation du milieu agricole à la protection des nichées de busards et la mise en place d'actions de sauvegarde dans un rayon de 20 kilomètres autour du site. Tout au long de l'exploitation du parc, Boralex continuera d'assurer un suivi environnemental rigoureux.

Tout savoir sur les engagements de responsabilité sociétale d'entreprise de Boralex : https://www.boralex.com/fr/nos-engagements/#environnement

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s'établit aujourd'hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 3 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 200 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

