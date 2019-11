Boralex annonce la mise en service commerciale de la centrale hydroélectrique Yellow Falls, en Ontario

MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer la mise en service commerciale de la centrale hydroélectrique Yellow Falls (16 MW), selon les termes d'un contrat d'achat d'électricité à prix indexé avec l'Independent Electricity System Operator (IESO) pour une durée de 40 ans. La centrale est située sur la rivière Mattagami, à environ 20 kilomètres au sud de la ville de Smooth Rock Falls, en Ontario.

« C'est avec grande fierté que nous officialisons la mise en service de notre première centrale hydroélectrique en Ontario », a déclaré Patrick Decostre, vice-président et chef de l'exploitation de Boralex. « Je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet qui nous permet de diversifier nos actifs dans cette province et de consolider notre statut de chef de file dans le domaine des énergies renouvelables au Canada. »

Depuis plusieurs années, Boralex a travaillé en étroite collaboration avec les communautés locales représentées entre autres par les Premières Nations de Mattagami First Nation et de Taykwa Tagamou Nation ainsi que la municipalité de Smooth Rock Falls dans le but de développer un projet respectueux de leurs préoccupations et de l'environnement dans lequel il s'insère, en plus d'être bénéfique sur le plan des retombées économiques locales.

Près de 100 travailleurs spécialisés ont été à l'œuvre sur le site lorsque les activités de construction étaient à leur apogée. De plus, la centrale compte un employé permanent qui en assure l'exploitation et l'entretien continus, en plus de faire appel aux services d'un certain nombre d'entrepreneurs locaux.

La centrale est composée de 2 groupes turbine-alternateur de 8 MW étroitement liées à une prise d'eau, un barrage de béton, des installations de déversement des eaux incluant deux seuils gonflables, ainsi que des infrastructures connexes sur la rivière Mattagami.

Il est prévu que la centrale au fil de l'eau génère environ 7 millions $ canadiens au BAIIA(A) annualisé de Boralex et que sa production d'électricité évitera l'émission de plus de 2 540 tonnes de CO₂1 par an.

1 Selon les calculs et les hypothèses réalisés par la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal.

