MONTRÉAL et PARIS, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la cession de la centrale de cogénération de Blendecques (12 MW), dernier actif thermique de son portefeuille français. La cession a été conclue ce vendredi 30 avril 2021 au bénéfice du papetier Norpaper, partenaire historique de Boralex à Blendecques et bénéficiaire unique de l'énergie thermique produite par la centrale. Elle prendra effet le 1er mai.

Boralex, opérateur 100 % vert en Europe

En tant que le leader de la transition énergétique, Boralex fait de la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable sa mission principale. La vente de cet actif permet à la Société de se positionner en tant qu'opérateur 100 % vert en Europe, une décision prise en cohérence avec son plan stratégique à horizon 2023.

« Par nature, cette activité n'est plus alignée avec nos sites de production renouvelable. Cette cession va nous permettre de nous concentrer davantage sur notre mission stratégique », a déclaré Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général Boralex, Europe.

La centrale conservera son mode de fonctionnement actuel

Dans le cadre de la cession, Norpaper a fait part à Boralex de son souhait de conserver le mode de fonctionnement actuel de la centrale. Le papetier a ainsi proposé la reprise des sept emplois affectés au pilotage de la cogénération. Tous les employés concernés ont accepté ce transfert et intégreront les équipes de Norpaper dès le 1er mai.

« Nous avions à cœur que la cession se fasse sans impact sur les collaborateurs concernés. Je tiens à témoigner de ma reconnaissance aux équipes pour leur collaboration à travers ce processus. C'est une page qui se tourne et je tiens à les remercier de leur engagement au sein de Boralex durant toutes ces années. Si la centrale de cogénération de Blendecques a pu trouver repreneur aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est un actif de qualité. Je leur souhaite tout le meilleur au sein de Norpaper, notre partenaire de longue date », a conclu Nicolas Wolff.

