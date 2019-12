Bonne nouvelle pour les régions du Québec - L'appel de projets Régions branchées : un franc succès!

QUÉBEC, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, annonce une excellente nouvelle pour le développement numérique des régions du Québec. Fort de l'appui des acteurs municipaux et des fournisseurs de services Internet, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a reçu près de 200 demandes de financement pour des projets répartis dans l'ensemble des zones ciblées au terme de l'appel de projets Régions branchées, qui s'est échelonné du 18 octobre au 6 décembre derniers.

Le Ministère procède actuellement à l'analyse des demandes et dévoilera les projets retenus au cours du premier trimestre de 2020. Ceux-ci devraient offrir un service Internet de qualité et à un prix équivalent à ceux proposés en milieu urbain à près de 70 000 foyers ainsi qu'à plusieurs milliers d'entreprises.

Rappelons que l'appel de projets Régions branchées est doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars. Il a été lancé de manière autonome par le gouvernement du Québec et constitue le premier volet d'un plan de déploiement ayant pour objectif de fournir un accès à Internet haut débit à tous les foyers, entreprises et organismes situés en région.

L'accès à des infrastructures de télécommunication de qualité et à prix abordable est une priorité pour le gouvernement du Québec, puisqu'il représente un des principaux leviers pour améliorer la productivité des entreprises et l'attractivité des régions. C'est pourquoi le ministre de l'Économie et de l'Innovation a annoncé un investissement global de 400 millions de dollars à cet effet dans le dernier budget.

Les deux autres volets de ce plan de déploiement consistent :

en l'appel de projets réalisé avec le gouvernement fédéral, qui sera lancé au cours des prochains mois;

en l'appui du gouvernement du Québec envers les demandeurs qui formuleront une demande de financement dans le cadre du deuxième appel de projets du Fonds pour la large bande, administré par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

L'appel de projets piloté par le CRTC est en cours depuis le 13 novembre 2019 et se terminera le 27 mars 2020. Afin de favoriser la sélection de projets au Québec et de répondre aux demandes des partenaires du milieu qui souhaitent davantage de collaboration entre les divers organismes gouvernementaux relativement à cet enjeu, le ministère de l'Économie et de l'Innovation invite les groupes admissibles souhaitant formuler une demande de financement au CRTC à lui soumettre d'abord leur dossier. Il pourra ainsi fournir une lettre d'intérêt aux demandeurs afin d'augmenter leur chance d'être sélectionnés. Les propositions retenues par le CRTC pourraient également bénéficier d'une aide financière du Québec pouvant couvrir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles. Le gouvernement a d'ailleurs réservé une enveloppe de 75 millions de dollars pour ce volet, ce qui témoigne de son engagement quant à cet enjeu névralgique pour le développement de toutes les régions du Québec.

« On ne peut que se réjouir de voir que notre travail, réalisé en collaboration avec les acteurs régionaux et municipaux ainsi que les différents fournisseurs de services Internet, porte fruit! Le succès de cet appel de projets démontre que nous avons tous le même objectif : offrir, dans toutes les régions du Québec, un accès à des services Internet haut débit de qualité et à des prix comparables aux zones urbaines, tout en améliorant la couverture sans fil sur les principaux axes routiers. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Le CRTC a établi le Fonds pour la large bande afin de soutenir la construction ou la mise à niveau d'infrastructures numériques, et ce, pour réduire les écarts en matière de connectivité dans les régions mal desservies à travers le Canada . Un premier appel de projets ciblant le Yukon , les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et les collectivités dépendantes des satellites s'est échelonné du 3 juin au 3 octobre 2019. Un deuxième appel couvrant davantage de zones géographiques est en cours; les groupes admissibles peuvent soumettre leur demande de financement sur le site Web du CRTC.

Les groupes admissibles à ce deuxième appel de projets du CRTC peuvent présenter leur dossier de financement au ministère de l'Économie et de l'Innovation à l'adresse economienumerique@economie.gouv.qc.ca d'ici la fin du mois de février 2020 afin que ce dernier puisse l'analyser avant de le soumettre au CRTC. Une lettre d'intérêt en appui à leur demande pourrait ainsi leur être fournie.

