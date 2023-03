Bonjour-santé, un accès aux rendez-vous médicaux efficace et 100 % légal

BOUCHERVILLE, QC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Leader canadien dans l'accès aux soins de santé, Bonjour-santé réitère que tous les utilisateurs ont accès aux mêmes plages de disponibilités, sans traitement privilégié pour aucun utilisateur, y compris les abonnés aux services complémentaires de Bonjour-santé. « Personne n'est avantagé et les plages de disponibilités sont fournies par les médecins eux-mêmes », rappelle le président de Bonjour-santé, Benoît Brunel.

« Bonjour-santé n'a absolument jamais réservé de plages horaires pour ses abonnés payants et ne le fera jamais. Il s'agit d'une pratique qui va entièrement à l'encontre de qui nous sommes », dénonce le président de Bonjour-santé, Benoit Brunel, en réponse à l' article publié par le Journal de Montréal le 5 mars dernier.

Une incompréhension des services offerts aux patients par Bonjour-santé semble être à l'origine des accusations sans fondement.

Des services complémentaires

Depuis ses débuts en 2009, la plateforme Bonjour-santé mise à aider les patients à accéder à des soins en leur offrant des moteurs de recherche qui leur permettent de chercher des rendez-vous avec des médecins de famille ou au sans rendez-vous.

Un abonnement Bonjour-santé, payant et optionnel, offre aux membres des services de santé complémentaires , y compris des rendez-vous avec les équipes d'infirmières, de liaison et de nutritionnistes de Bonjour-santé, la recherche de rendez-vous avec des spécialistes, la prescription de médicaments par des pharmaciens et beaucoup plus.

L'abonnement offre en plus aux membres un atout intéressant pour la recherche de rendez-vous. Si ces derniers ne trouvent pas de disponibilité au moment de leur recherche de rendez-vous médicaux, ils peuvent demander à Bonjour-santé de continuer de chercher pour eux. « Avec l'abonnement, les membres nous délèguent simplement la tâche de chercher pour eux. Nous sommes fiers d'innover et d'améliorer constamment l'accès aux services de santé en temps opportun », explique M. Brunel.

Lorsque Bonjour-santé trouve une disponibilité pour un membre, elle avise ce dernier. « Il s'agit d'un service 100 % légal qui est innovant et qui fait des vagues. Nous avons eu une discussion tout récemment avec des représentants du MSSS (Ministère de la Santé et des Services sociaux). Ils désiraient en savoir davantage sur nos services et ont été satisfaits de nos explications. », conclut Benoit Brunel.

L'abonnement Bonjour-santé est offert en forfait individuel ou en forfait familial pouvant regrouper jusqu'à six (6) membres.

À propos de Bonjour-santé

Bonjour-santé est une intraprise de Tootelo Innovation inc., une entreprise technologique privée établie à Boucherville, Québec et dont la mission est d'améliorer l'expérience patient et l'accès aux soins de de santé.

