Bonification pour les activités culturelles à l'école - Plus de 2,2 M$ pour contribuer à l'offre culturelle dans le parcours éducatif

QUÉBEC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer une nouvelle aide financière de plus de 2,2 M$ dédiée à un second appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Ce sont 112 projets culturels qui seront réalisés pendant l'année scolaire 2019-2020.

La ministre de la Culture et des Communications bonifie de plus de 400 000 $ l'aide financière destinée à l'appel de projets 2019-2020 par rapport à l'an passé, permettant ainsi d'augmenter et de diversifier l'offre culturelle destinée aux jeunes en dehors des heures de classe. L'enveloppe de plus de 2,2 M$ assurera le déploiement de l'offre culturelle vers de nouvelles clientèles, en incluant les jeunes de la petite enfance et du collégial qui s'ajoutent aux élèves de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire. Cette aide contribuera entre autres à soutenir les artistes, les écrivains, les bibliothèques et les organismes professionnels qui désirent offrir des activités aux clientèles ciblées.

La deuxième édition de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif gagne en notoriété et en nombre d'élèves visés notamment dans les différentes régions du Québec.

Cette bonification de l'offre culturelle faite suite à l'annonce faite en juin dernier par la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, qui prévoyait dès la rentrée une heure d'activités parascolaires gratuites par jour pour des milliers d'élèves du secondaire.

« Chercheurs et pédagogues s'entendent sur le fait que l'accès à la culture est, pour les jeunes, une clé leur ouvrant toutes grandes les portes du monde et de la connaissance tout en contribuant au développement des apprentissages. En plus d'être un facteur de créativité et d'épanouissement individuel, la culture joue un rôle non négligeable dans la réussite éducative et contre le décrochage scolaire. En encourageant la création de projets originaux et inspirants dans nos établissements d'enseignement, nous enrichissons les parcours éducatifs de nos jeunes. C'est ce que j'appelle une formule culturelle gagnante. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Notre gouvernement a fait de l'éducation sa priorité absolue. Je suis donc très heureux de l'annonce du ministère de la Culture et des Communications de reconduire une aide financière additionnelle pour accroître l'offre culturelle dans le parcours éducatif. La culture contribue au développement global, à l'épanouissement et à la réussite des jeunes. Non seulement elle contribue à stimuler les élèves et à les éveiller aux arts, mais elle constitue aussi un puissant outil pour contrer le décrochage scolaire. Nathalie Roy et moi travaillons ensemble pour permettre aux jeunes de découvrir ou d'approfondir leur passion pour notre culture et accroître l'offre culturelle à l'école. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Une première aide financière de près de 1,8 M$ du ministère de la Culture et des Communications dédiée à l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif a été attribuée pour l'année scolaire 2018-2019. L'ensemble des sommes provient de la mesure 8 du plan d'action découlant de la politique culturelle Partout, la culture . Cette mesure vise à amplifier la relation entre la culture et l'éducation.

. Cette mesure vise à amplifier la relation entre la culture et l'éducation. En 2018-2019, ce sont 109 projets qui ont été retenus dans toutes les régions du Québec.

Selon les estimations soumises par les clients partenaires, la participation de jeunes passe de près de 40 000 participants en 2018-2019 à plus de 70 000 en 2019-2020.

