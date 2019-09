Bonification importante du soutien financier octroyé aux organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce que les organismes communautaires en santé et services sociaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficieront d'une hausse historique du financement qui leur est accordé.

Ainsi, dès 2019-2020, le milieu communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se voit octroyer une aide financière récurrente supplémentaire de plus de 2,3 M$, qui vient s'ajouter au montant de près de 28 M$ déjà alloué dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).

S'appuyant sur les balises régionales du PSOC, ce rehaussement permettra de répondre aux besoins prioritaires identifiés régionalement, en augmentant la capacité des organismes à faire face notamment aux demandes croissantes ou aux défis particuliers.

Citations :

« Le soutien aux personnes vulnérables de la communauté est un enjeu qui me touche particulièrement. Notre gouvernement est résolu à en faire davantage pour mieux soutenir les organismes communautaires qui sont engagés auprès de ces personnes. Le rehaussement important du financement du Programme de soutien aux organismes communautaires, du jamais vu, le démontre. Merci aux équipes dont le travail n'est rien de moins qu'exceptionnel. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ici, comme partout au Québec, des hommes et des femmes œuvrant au sein des organismes communautaires se dévouent pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Notre gouvernement reconnait leur apport essentiel au maintien et à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population, et nous sommes fiers d'appuyer concrètement leur mission et la poursuite de leurs efforts. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Rappelons que dans le cadre des mesures issues du budget 2019-2020, le gouvernement a annoncé un rehaussement significatif du PSOC. Cet ajout historique de ressources financières est une reconnaissance de l'importance qu'accorde le gouvernement à la contribution des organismes communautaires en santé et services sociaux pour l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes qui ont des besoins.

Pour 2019-2020, c'est un rehaussement total de 35 M$ qui permettra de soutenir la mission globale des organismes communautaires œuvrant en santé et en services sociaux.

Enfin, soulignons que le PSOC respecte l'autonomie des organismes communautaires de définir leurs orientations, leurs politiques et leurs approches. Le financement offert par le programme vient contribuer à la consolidation des actions de ces organismes, de manière complémentaire au soutien déjà fourni par la communauté.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789