Bonification du soutien aux PME: La NABQ salue les nouvelles mesures annoncées par Québec qui font échos aux demandes du Plan 30-30

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - « Les nouvelles mesures dévoilées aujourd'hui pour bonifier le soutien aux entreprises par le ministre de l'Économie et de l'innovation (MEI), M. Pierre Fitzgibbon, répondent en partie aux demandes et recommandations du Plan 30-30 de la NABQ déposées le 24 novembre dernier. Nous avons été entendu rapidement par le gouvernement du Québec et nous sommes heureux de constater que le Plan d'action 30-30 a porté fruit dans l'intérêt de notre industrie », a affirmé le président de la NABQ, Pierre Thibault.

Les propositions du Plan 30-30 de la NABQ ont été étudiées et analysées par le gouvernement et le MEI et nous comprenons que le résultat en est le suivant :

Toute entreprise incorporée avant le 30 juin 2020 sera dorénavant admissible au sein du programme de l'Aide aux entreprises en région en alerte maximale (AERAM) venant ainsi répondre à notre demande d'aide pour les entreprises en démarrage (start-up).



Toute entreprise située en zone rouge qui a été contrainte de fermer ses portes sur une période de 10 jours consécutifs au cours d'un même mois se voit automatiquement qualifiée sur l'AERAM pour ce même mois. De cette façon, une entreprise qui pourrait rouvrir le 11 janvier 2021 se verra rembourser 80% de ses frais fixes pour le mois de janvier 2021.

Ces deux nouvelles mesures aideront grandement à sauver les meubles pour des centaines d'entreprises au Québec à l'aube du long congé des fêtes. « C'est une avancée dans la bonne direction de la part du gouvernement ainsi que MEI dans ce long sentier sinueux que sera la reprise économique du secteur de l'industrie de la restauration et des bars du Québec », selon le porte-parole de la NABQ.

La NABQ a toujours démontré sa volonté de faire partie de la solution et c'est en ce sens que nous avions présenté le Plan d'Action 30-30. Dès lors, nous avons pu échanger au sujet des prolongations des aides financières sur une période additionnelle de trente jours suite de l'ouverture des établissements ainsi que du sort réservé aux entreprises en démarrages (start-up) qui étaient laissées pour compte lors de la sortie du programme de l'AERAM.

« Cette première subvention directe aux entreprises (80% prêt pardon sur les frais fixes) est la stratégie que le gouvernement du Québec doit prioriser au détriment des prêts qui ne font qu'aggraver l'endettement de nos entrepreneur(e)s qui est déjà très élevé pour plusieurs. Il est temps d'investir dans ces entreprises qui contribuent au caractère unique de nos artères commerciales, nos quartiers, nos villes et à l'authenticité de la société québécoise », a conclu M. Thibault.

