Bonification des places dans les cégeps du Grand Montréal - Le Regroupement des cégeps de régions souligne l'importance des établissements collégiaux en régions éloignées

LA POCATIÈRE, QC, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, qui a autorisé le 18 juin dernier, 21 814 places supplémentaires dans les cégeps du Grand Montréal, le Regroupement des cégeps de régions (RCR), qui regroupe 12 cégeps répartis dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, souhaite réaffirmer l'importance des cégeps en région.

Ces derniers sont d'une importance cruciale, pour le développement économique, mais aussi pour favoriser une plus grande accessibilité aux études collégiales. À cet effet, le Regroupement poursuit ses travaux de régionalisation de l'offre de programmes afin de répondre aux besoins importants de main-d'œuvre des régions. Un travail mené de concert avec les acteurs économiques régionaux et le Ministère.

Une solution durable à la pénurie de main-d'œuvre

Les régions du Québec étant particulièrement touchées par la pénurie de main-d'œuvre, les formations de grande qualité offertes par les cégeps représentent des solutions prometteuses pour contrer cet enjeu. Le Regroupement des cégeps de régions (RCR) réitère donc l'importance de bonifier et de diversifier leur offre de programmes de formation et d'améliorer leurs infrastructures, permettant ainsi aux régions d'attirer des étudiants de partout au Québec et de l'international afin d'assurer une relève dans divers domaines. L'implication des cégeps est d'ailleurs reconnue dans le travail de concertation des acteurs socio-économiques des régions qui visent à s'unir pour répondre aux besoins des entreprises. À cet effet, les membres du RCR souhaitent maintenir les efforts qui ont jusqu'à présent permis d'accueillir des milliers d'étudiants internationaux dans leurs murs.

Accès à l'éducation supérieure

Par ailleurs, la régionalisation des offres de cours revêt une grande importance dans l'accès à l'éducation supérieure au Québec. La décision d'étudier dans les grands centres comme Montréal s'accompagne d'une charge financière qui n'est pas concevable pour tous les étudiants. La fréquentation des cégeps et la variété des programmes offerts sont interdépendantes et doivent continuer d'être une priorité pour les acteurs économiques et gouvernementaux impliqués.

En bref

Unissant douze (12) cégeps établis aux quatre coins du Québec, le Regroupement des cégeps de régions (RCR) a pour mission d'assurer la bonification et l'attractivité des programmes collégiaux au sein des régions dites éloignées de même que favoriser le développement socio-économique régional.

Le Regroupement prend connaissance de l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann , qui a bonifié la fréquentation des cégeps francophones du grand Montréal afin d'autoriser 21 814 places supplémentaires sur un horizon de 10 ans.

, qui a bonifié la fréquentation des cégeps francophones du grand Montréal afin d'autoriser 21 814 places supplémentaires sur un horizon de 10 ans. Le Regroupement souhaite souligner l'importance du soutien accordé aux cégeps en régions, notamment en ce qui a trait à la gestion de la pénurie de main-d'œuvre et à l'accès à l'éducation supérieure.

Citation

« Nous nous réjouissons toujours de voir que les établissements collégiaux québécois sont considérés dans les décisions gouvernementales et souhaitons souligner le rôle crucial qu'ont les cégeps régionaux au sein même de leur communauté. Nous suivrons avec intérêt les prochaines annonces du Ministère de l'Enseignement supérieur concernant les cégeps en régions éloignées. »

- Marie-Claude Deschênes, DG Cégep de La Pocatière et porte-parole du Regroupement des cégeps de régions.

À propos du Regroupement des cégeps de régions

Le Regroupement des cégeps de régions (RCR) est constitué de douze (12) cégeps membres établis dans cinq (5) régions administratives du Québec, soit l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le RCR a pour objectifs principaux de se concerter et se positionner afin d'assurer une offre de formation complète, accessible et adaptée pour les régions « dites » éloignées. Le regroupement contribue à identifier des solutions favorisant le développement régional, l'occupation optimale du territoire québécois ainsi que la vitalité économique des régions et en assure la mise en œuvre pour des régions encore plus fortes.

SOURCE Regroupement des cégeps de régions

Renseignements: Mélissa Bradette, TACT, Cellulaire : (418) 540-0324, [email protected]