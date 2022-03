Bonification de l'enveloppe : 20,4 M$ pour soutenir l'action bénévole partout au Québec

QUÉBEC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir un soutien accru à l'action bénévole dans l'ensemble des régions du Québec, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui une bonification de 10 millions de dollars de l'enveloppe récurrente du programme Soutien à l'action bénévole, portant ainsi la mise à 20,4 millions de dollars pour l'année 2022-2023. Cette hausse significative du budget permettra notamment aux organismes communautaires et de loisir et de sport, entre autres, ayant subi des impacts économiques liés à la COVID-19, de recevoir un soutien accru pour poursuivre leurs opérations.

Depuis 1991, ce programme met à la disposition de chacun des membres de l'Assemblée nationale une enveloppe dédiée au financement des interventions en matière de loisir, de sport, d'équipements légers et d'action communautaire dans leur circonscription. Les députés de l'Assemblée nationale, tous partis confondus, auront une enveloppe budgétaire bonifiée cette année pour soutenir les organismes de leur circonscription respective. Les projets soutenus doivent contribuer au développement local et régional et s'inscrire dans les orientations gouvernementales en matière de loisir, de sport et d'action communautaire.

Rappelons que depuis le début de la pandémie, il s'agit de la quatrième bonification du programme.

Citation :

« Grâce à cette importante bonification, mes collègues députés, qui comme moi ont une bonne connaissance terrain des besoins de leur territoire, pourront soutenir efficacement les organismes de leur circonscription. Le milieu communautaire ainsi que celui du sport et du loisir ont été particulièrement interpellés au cours des derniers mois; l'aide que nous pouvons leur apporter est précieuse. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les organismes admissibles sont les organismes à but non lucratif, les organismes scolaires, les municipalités du Québec, les municipalités et villages nordiques, les conseils de bande, les coopératives et les associations. Il est à noter que les organismes doivent être immatriculés auprès du Registraire des entreprises du Québec (REQ).

Les projets présentés doivent contribuer au développement local et respecter l'esprit des interventions gouvernementales en matière de loisir, de sport, d'activités physiques et d'activités communautaires.

Les organismes admissibles doivent s'adresser au député de leur circonscription pour soumettre une demande d'aide financière.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093