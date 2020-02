Bonification de l'aide au transport collectif en région - Une bonne nouvelle pour la mobilité durable sur tout le territoire du Québec

QUÉBEC, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) accueille favorablement la bonification du programme d'aide au développement du transport collectif dans toutes les régions du Québec annoncée un peu plus tôt aujourd'hui par le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel.

« La mobilité est devenue un enjeu important pour assurer la viabilité des communautés et l'occupation du territoire. Les gens doivent davantage se déplacer pour subvenir à leurs besoins, phénomène qui s'est considérablement accentué par la centralisation des services publics, surtout en matière de santé. Les demandes sont grandes à ce chapitre et nécessitent davantage de ressources. Pour la FQM, l'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction. Il faut travailler ensemble pour trouver des solutions. Il faut innover là où il y a une plus faible densité de population, soutenir des initiatives locales de transport collectif pour permettre à tous les citoyens, peu importe où ils se trouvent sur le territoire, d'avoir accès aux services », a soutenu M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S'appuyant sur la force de ses quelque 1 000 membres, elle favorise l'autonomie municipale et travaille activement à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter.

SOURCE Fédération québécoise des municipalités

Renseignements: Source : Fédération québécoise des municipalités, 418 651-3343 | Sans frais : 1 866 951-3343, fqm.ca; Renseignements : Francis Martel, Conseiller aux relations avec les médias, Cellulaire : 418 931-0450, [email protected]

Liens connexes

http://fqm.ca/