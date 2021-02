Bonification de l'aide au fonctionnement - Québec accorde 176 175 $ supplémentaires au Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, confirment, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une bonification de 176 175 $ de l'aide au fonctionnement accordée au Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Cette aide financière prévue dans l'enveloppe additionnelle de 2 M$ du budget 2020-2021 permettra à l'organisme de poursuivre sa mission visant à favoriser l'expression de la vie culturelle et la diversité de l'information.

Par cet octroi, le gouvernement du Québec reconnaît l'importance des organismes de regroupement qui rassemblent les acteurs des milieux culturels et des communications autour d'objectifs communs. Ces organismes facilitent non seulement le développement des compétences, mais aussi la mise en commun des services et la création de projets culturels au bénéfice de l'ensemble de la population.

Citations :

« En faisant partager leur expertise et en offrant des services d'experts-conseils à leurs membres, les conseils régionaux de la culture et les organismes nationaux contribuent largement au dynamisme culturel à la grandeur du Québec. À l'échelle nationale, le montant supplémentaire de 2 M$ traduit la volonté de notre gouvernement d'assurer un soutien à la culture dans toutes les régions. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les arts et la culture font partie de notre identité et sont une source de fierté pour nos citoyens de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Je me réjouis de cette bonification accordée à notre conseil de la culture, qui contribuera à notre vitalité artistique locale, particulièrement en cette période de relance économique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Il est important que toutes les régions du Québec puissent compter sur des organismes qui comprennent les besoins et les spécificités de chaque milieu. Les conseils régionaux sont une source de développement pour la culture, qui permet de dynamiser les communautés. Ce financement arrive à point dans une période de relance économique, alors que l'industrie culturelle doit adapter ses pratiques. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec accorde une enveloppe additionnelle de 2 M$ pour les organismes de regroupement soutenus par le ministère de la Culture et des Communications. Cette somme était prévue au budget annoncé en mars 2020.

L'Aide au fonctionnement pour les organismes de regroupement compte parmi les programmes qui ont déjà été bonifiés, exceptionnellement et ponctuellement, grâce au Plan de relance économique du milieu culturel pour l'exercice 2020-2021.

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé d'une série de mesures porteuses dans le but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

