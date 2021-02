Bonification de l'aide au fonctionnement - Québec accorde 120 515 $ supplémentaires à Culture Laval

QUÉBEC, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, ainsi que le député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Christopher Skeete, confirment, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une bonification de 120 515 $ de l'aide au fonctionnement accordée à Culture Laval.

Cette aide financière prévue dans l'enveloppe additionnelle de 2 M$ du budget 2020-2021 permettra à l'organisme de poursuivre sa mission visant à favoriser l'expression de la vie culturelle et la diversité de l'information.

Par cet octroi, le gouvernement du Québec reconnaît l'importance des organismes de regroupement qui rassemblent les acteurs des milieux culturels et des communications autour d'objectifs communs. Ces organismes facilitent non seulement le développement des compétences, mais aussi la mise en commun des services et la création de projets porteurs au bénéfice de l'ensemble de la population.

Citations :

« En faisant partager leur expertise et en offrant des services d'experts-conseils à leurs membres, les conseils régionaux de la culture et les organismes nationaux contribuent largement au dynamisme culturel à la grandeur du Québec. À l'échelle nationale, le montant supplémentaire de 2 M$ traduit la volonté de notre gouvernement d'assurer un soutien à la culture dans toutes les régions. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Culture Laval est un partenaire privilégié en matière de développement culturel dans la région. En plus de créer des conditions favorables à l'essor d'une culture toujours plus forte et plus dynamique pour le Québec, les nouvelles sommes octroyées par notre gouvernement permettront de bonifier l'offre de services de l'organisme et généreront des retombées intéressantes sur le territoire lavallois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Culture Laval a su démontrer sa collaboration active par des pratiques novatrices de concertation et en apportant un soutien essentiel aux acteurs culturels lavallois au regard des restrictions sanitaires. Je suis heureux de cette aide financière qui favorise la mise en œuvre d'actions concrètes comme la formation continue de nos artistes. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec accorde une enveloppe additionnelle de 2 M$ pour les organismes de regroupement soutenus par le ministère de la Culture et des Communications. Cette somme était prévue au budget annoncé en mars 2020.

L'Aide au fonctionnement pour les organismes de regroupement compte parmi les programmes qui ont déjà été bonifiés, exceptionnellement et ponctuellement, grâce au Plan de relance économique du milieu culturel pour l'exercice 2020-2021.

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé d'une série de mesures porteuses dans le but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

