Bonification de l'accès aux services d'un médecin de famille - Déploiement du guichet d'accès à la première ligne pour la population sans médecin de famille

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui le déploiement du Guichet d'accès à la première ligne pour la population orpheline (GAP) pour de nouveaux réseaux locaux de services (RLS), amorçant ainsi le déploiement pour l'ensemble du territoire québécois d'ici le printemps 2022.

Le GAP permettra d'offrir aux personnes sans médecin de famille une meilleure évaluation de leurs besoins, un accès adapté et étendu aux services de première ligne en adéquation avec leurs besoins, et éventuellement une inscription auprès d'un médecin de famille. Le GAP s'inscrit dans l'ensemble des actions du gouvernement pour améliorer l'accès aux services de première ligne.

Composé de personnel administratif et infirmier, le GAP répond aux demandes de la clientèle orpheline enregistrée au guichet d'accès aux médecins de famille. Son fonctionnement s'appuie sur une connaissance approfondie de l'offre de service en première ligne et d'un filtrage des demandes pour un arrimage optimal entre l'offre de service et le besoin identifié.

Le premier projet a été mis en place il y a un an au Bas-Saint-Laurent. Actuellement, le déploiement du GAP se poursuit au sein de nouveaux réseaux locaux de service (RLS), dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Montérégie. Plus précisément, dans les RLS de Jonquière et du Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que les RLS Pierre-Boucher, Charles-Lemoyne et tous les RLS du CISSS de la Montérégie-Ouest.

« Forts des résultats positifs constatés dans le cadre du projet vitrine du Bas-Saint-Laurent, nous pouvons enclencher la suite du processus pour étendre le GAP à l'ensemble du Québec, en commençant par les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Montérégie. Tous les Québécois doivent avoir un accès équitable aux services de première ligne, et nous mettons en place des solutions pour changer les choses de manière durable, avec la collaboration des groupes de médecine de famille (GMF) et nos équipes du réseau. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Le projet vise à dégager une offre de service pour la population sans médecin de famille, grâce :

à la gestion de la pertinence et à la valorisation de l'accès adapté, de l'interdisciplinarité et de l'utilisation judicieuse des télésoins;



à la nouvelle mesure du Programme GMF, offrant un soutien financier aux GMF qui effectuent des visites de patients non inscrits auprès d'un médecin de famille, et ce, à même leur offre de service;



à l'incitation du réseau à participer, notamment grâce à une collaboration interdirection, tant ministérielle que réseau, afin d'offrir des services de première ligne qui répondent au besoin exprimé, que ce soit des services médicaux ou avec d'autres prestataires.





Soulignons que le GAP du Bas-Saint-Laurent a reçu plus de 8 900 appels de patients orphelins depuis son implantation. De ce nombre :

50 % ont été orientés vers un rendez-vous médical dans une clinique participante;



50 % ont été orientés vers d'autres services dans le réseau;



10 % ont abouti à une inscription auprès d'un médecin de famille.

