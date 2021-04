Bonduelle use d'originalité pour attirer des travailleurs - L'entreprise agroalimentaire combine dons et efforts de recrutement en s'associant à quatre banques alimentaires du Québec

« Avec la pandémie, nos enjeux de main-d'œuvre se sont amplifiés. Parallèlement, les demandes de soutien aux banques alimentaires de la province se sont multipliées. C'est dans ce contexte que Bonduelle a uni les forces de ses services de marketing et de ressources humaines pour lancer cette stratégie de recrutement appelée « Bonduelle vous offre à manger et un emploi ». Grâce à cette initiative innovante, conçue en collaboration avec l'agence lg2, Bonduelle aide non seulement les familles québécoises à se nourrir durant la crise sanitaire, mais aussi à se trouver un emploi pour améliorer leurs conditions de vie », souligne Christian Malenfant, vice-président marketing de Bonduelle.

Au total, 45 000 conserves de maïs provenant des champs du Québec seront distribuées. Sur les étiquettes de ces conserves figurent les renseignements de base sur les postes à pourvoir, mais aussi leurs avantages. Afin d'assurer l'efficacité du processus d'embauche, l'étiquette fournit les coordonnées électronique et téléphonique de la personne responsable du recrutement chez Bonduelle. Ainsi, les candidats ont un accès direct avec cette personne et peuvent postuler - avec ou sans CV - et espérer décrocher rapidement un emploi.

« Les Banques alimentaires du Québec saluent cette initiative originale de Bonduelle, notre partenaire de longue date, visant à venir en aide à plus d'une centaine de familles québécoises. Avec cette crise sans précédent, le nombre de Québécois ayant recours aux banques alimentaires n'a fait qu'augmenter. Il convient de trouver des solutions durables pour répondre à ce problème de précarité alimentaire », soutient Véronique Beaulieu-Fowler, directrice communications et philanthropie des Banques alimentaires du Québec.

Pour plus d'information sur le programme de recrutement « Bonduelle vous offre à manger et un emploi », visitez : https://bonduelleamericas.com/ca/fr/nous-recrutons.

Entreprise créée en 1853, Bonduelle est le référent mondial du bien-vivre par l'alimentation végétale. Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Bien implantée en Amérique du Nord, Bonduelle exploite 17 usines à travers le Canada et les États-Unis, dont quatre au Québec, où elle se spécialise dans les solutions de repas végétales prêtes à l'emploi.

En plus d'assurer la production de grandes marques de distributeurs et de détaillants, Bonduelle commercialise également ses propres marques, notamment Bonduelle, Arctic Gardens, Graves et Del Monte au Canada.

