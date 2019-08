Bonduelle accueille avec enthousiasme les investissements d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour la grappe de recherche du secteur de la transformation alimentaire 2019-2024

« Ce financement nous permet d'initier des projets de recherche extrêmement porteurs sur le plan de la salubrité et la sécurité des aliments surgelés, en plus d'être une source de fierté pour le groupe Bonduelle », explique Mark McNeil, directeur général de Bonduelle Amériques Longue Conservation. « Nos équipes joignent leurs forces à celles de Cintech Agroalimentaire, du Centre de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et d'Exceldor pour offrir des aliments novateurs, sains et savoureux qui répondent aux normes de qualité les plus élevées de l'industrie. »

L'annonce de ce jour vient aussi renforcer l'importance qu'accorde le gouvernement à la création d'écosystèmes qui engendrent des collaborations axées sur la recherche de solutions innovantes au bénéfice de l'industrie et du consommateur.

« Les consommateurs veulent être rassurés quant à la salubrité des aliments qu'ils consomment. Notre proactivité en la matière repose sur notre engagement en tant qu'entreprise citoyenne qui place l'offre d'aliments sains au centre de l'organisation », conclut-il.

À propos de la grappe de recherche

La grappe de recherche sur la transformation des aliments du groupe Innovateurs canadiens en alimentation est dirigée par le secteur, et rassemble des chercheurs du milieu universitaire et du gouvernement pour accélérer l'innovation au moyen de l'adoption et de la commercialisation de produits, de technologies, de procédés et de services agro-industriels novateurs.

À propos de Bonduelle

Entreprise créée en 1853, Bonduelle s'est donnée pour ambition d'être « le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale ». Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Bien implantée dans les Amériques avec plus de 6 500 collaborateurs, Bonduelle exploite plusieurs sites de production, dont huit au Canada, neuf aux États-Unis et un au Brésil. Bonduelle y transforme des légumes surgelés et en conserve ainsi qu'une gamme de sauces, fèves au lard, légumineuses, soupes et salades fraîches en bols. En plus de produire pour les grandes marques de distributeurs et détaillants, la filiale américaine commercialise des légumes sous ses propres marques dont les marques Bonduelle, Arctic Gardens, Del Monte et Graves au Canada.

