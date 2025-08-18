Une nouvelle campagne nationale défend les choix des parents en matière d'alimentation et soutient les familles dans le besoin grâce à un don de préparations pour nourrissons à Banques alimentaires Canada.

TORONTO, le 18 août 2025 /CNW/ - Partout au Canada, les nouveaux parents font face à des jugements et à des pressions concernant la façon dont ils nourrissent leur bébé. Aujourd'hui, l'équipe^ derrière la préparation pour nourrissons Bon DépartMD lance « On se calme. », une campagne qui défend le droit de chaque parent de faire un choix éclairé en matière d'alimentation, car ce qui compte vraiment, c'est que bébé soit bien nourri.

Cet été, la marque mène un mouvement national pour promouvoir le respect et la bienveillance envers tous les choix d'alimentation des nourrissons.

La préparation Bon DépartMD soutient pleinement les recommandations de Santé Canada , selon lesquelles le lait maternel est l'aliment de choix les nouveau-nés, et préconise l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois. Toutefois, la préparation Bon DépartMD reconnaît que l'allaitement exclusif n'est pas toujours possible pour certaines familles. Que les parents choisissent d'allaiter, d'utiliser une préparation ou de combiner les deux, leur décision éclairée est légitime et mérite d'être respectée.

Et si l'on se sent jugé pour la façon dont on nourrit son bébé ? La préparation Bon DépartMD invite les parents à répondre tout simplement : « On se calme. ».

« Il n'y a pas une seule bonne façon de nourrir son bébé », affirme Karman Colosimo, gestionnaire du marketing chez la préparation Bon DépartMD. « "On se calme." est notre façon d'aider les parents à se sentir confiants et à assumer pleinement leurs choix. C'est un message de soutien et de solidarité, exactement dont les nouveaux parents ont besoin », ajoute-t-elle.

Pour appuyer cette initiative, la préparation Bon DépartMD offre des ensembles-cadeaux « On se calme. » aux 150 premières personnes qui s'inscriront sur PetitBedonBienNourri.ca et qui sont ou deviendront membres admissibles du Club bébé Bon DépartMC*. Chaque ensemble comprend trois housses de biberon en édition limitée, accompagnées d'un biberon.

De plus, pour chaque nouvelle inscription ou manifestation d'intérêt pour l'ensemble-cadeau sur « On se calme. » sur PetitBedonBienNourri.ca pendant cette campagne, la préparation Bon DépartMD remettera une boîte de préparation pour nourrissons Bon DépartMD** à Banques alimentaires Canada, contribuant ainsi à nourrir davantage de bébés partout au pays.

Les parents sont également invités à partager leur histoire en ligne en identifiant la préparation Bon DépartMD sur Facebook , Instagram , TikTok et YouTube accompagnée des mots-clics #OnSeCalme, #NourriÀTaFaçon et #PetitBedonBienNourri, afin de célébrer leurs choix et aider à inspirer un avenir où tous les parcours d'alimentation sont respectés et soutenus.

À propos de la préparation pour nourrissons Bon DépartMD

Pour les parents qui doivent ou choisissent de commencer à utiliser une préparation pour nourrissons, Bon DépartMD est une option d'alimentation fiable qui soutient le développement de bébé dès le départ. Bon DépartMD est la préparation privilégiée par les pédiatres pour la digestion de bébé†.

Pour en savoir plus, visitez https://goodstartbaby.ca/fr .

BON DÉPART est une marque déposée et utilisée sous licence.

^ Perrigo Company Canada Inc. est le fabricant et le distributeur de la préparation pour nourrissons Bon DépartMD au Canada.

* Il faut respecter les modalités du programme du club bébé Bon DépartMC pour être admissible.

** Minimum garanti de 100 000 $ et jusqu'à 250 000 $ en valeur du produit.

† Plus de pédiatres font confiance à la préparation pour nourrissons Bon DépartMD qu'ils considèrent comme la mieux tolérée comparativement aux autres marques. Données internes. Septembre 2024.

