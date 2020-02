Bombardier-Alstom : une transaction majeure qui confirme l'excellence de l'expertise québécoise

MONTRÉAL, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'importante transaction qui officialise le transfert des actifs ferroviaires de Bombardier à la société française Alstom. Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouvait Bombardier, la Chambre estime qu'il s'agit d'un dénouement positif pour l'économie et les travailleurs du Québec.

« On aurait tous voulu que notre grand fleuron industriel Bombardier poursuive sa trajectoire de croissance. De toute évidence, le poids des décisions passées était devenu trop lourd et, vu l'ampleur de la dette, la survie de l'entreprise était à risque. La transaction d'aujourd'hui est possiblement le meilleur dénouement dans les circonstances. Bombardier se déleste d'une division rentable et obtient en contrepartie entre 4,2 et 4,5 milliards de dollars américains, qu'elle pourra utiliser pour diminuer le fardeau de sa dette. On peut espérer que Bombardier, maintenant centrée sur ses excellents avions d'affaires et dotée d'une trésorerie plus robuste, pourra retrouver le chemin de la croissance », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La transaction confirme la très grande valeur de la division ferroviaire et de l'expertise québécoise. Les montants obtenus sont significatifs. On ne peut qu'applaudir les retombées pour la Caisse de dépôt de son investissement passé. Une fois les réinvestissements annoncés achevés, la Caisse détiendra 18 % d'Alstom, ce qui en fera le premier actionnaire de la deuxième société mondiale de transports intégrés. Dans un contexte où l'on anticipe des investissements massifs à l'échelle mondiale pour le déploiement de solutions de transport en commun, on peut s'attendre à ce que la Caisse enregistre des rendements très positifs et éventuellement une forte plus-value pour cet investissement », a poursuivi M. Leblanc.

« Enfin, le poids de la Caisse dans l'actionnariat d'Alstom, jumelé à l'expertise des travailleurs québécois dans ce secteur, est de très bon augure pour le maintien des emplois au Québec. La décision de localiser à Montréal le siège nord-américain d'Alstom est une excellente nouvelle pour la métropole. Alstom a déjà annoncé son intention d'accroître les capacités de la nouvelle entreprise, à Montréal et ailleurs au Québec, notamment dans le domaine de la recherche et développement. L'expertise québécoise pourra directement contribuer au développement de nouvelles solutions de transport durable et écologique. Une toute nouvelle aventure manufacturière commence aujourd'hui dans le domaine ferroviaire québécois », a conclu Michel Leblanc.

