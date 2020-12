Bœuf Québec rallie les producteurs de viande québécois pour offrir un cipâte local, offert en primeur pour les Fêtes chez Provigo

À l'approche des Fêtes, quatre partenaires proposent un plat réconfortant fait entièrement ici

MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Provigo et le Partenariat Bœuf Québec s'unissent pour offrir aux Québécois un cipâte certifié Aliment préparé au Québec, en collaboration avec le Poulet du Québec et le Porc du Québec. Ce plat qui sera offert en primeur chez Provigo pendant la période des Fêtes, marque le début d'une collaboration fructueuse entre Bœuf Québec et Provigo.

Le repas des Fêtes dont on avait besoin

En sachant que les Québécois vivraient une période des Fêtes différente de celle qu'ils ont l'habitude de connaître, Bœuf Québec a voulu recréer un plat simple et réconfortant qui leur rappellerait de bons souvenirs. C'est de là qu'est venue l'idée du cipâte. En ces temps difficiles, Provigo, Bœuf Québec, le Poulet du Québec et le Porc du Québec se sont unis pour offrir un plat unique, en ayant comme premier objectif d'apporter un peu de bonheur à ceux qui le dégusteront.

« L'année 2020 a été éprouvante, mais elle nous a appris que la meilleure façon de faire face à l'adversité, c'est de s'unir à des partenaires forts. Nous sommes très heureux et fiers de développer notre partenariat avec Bœuf Québec, une association en laquelle nous croyons fermement, et de rendre accessible à nos consommateurs des produits de qualité en les offrant sur nos tablettes. Le cipâte n'est que le début de cette belle collaboration! », affirme Steve Lamontagne, directeur de groupe Provigo.

Une collaboration unique pour un plat unique

« Ce qu'on voulait avec le cipâte, c'était rassembler plusieurs associations et créer le meilleur produit possible pour finir l'année en beauté. Nous sommes fiers d'avoir su rallier le Poulet du Québec et le Porc du Québec, qui ont aussi été emballés par le projet. Quand Provigo nous a annoncé qu'elle souhaitait vendre ce produit unique, nous avons tout de suite vu le potentiel de cette initiative. Le cipâte est le résultat des efforts de quatre équipes soudées, qui ont collaboré dans le plaisir », note Jean-Sébastien Gascon, coordonnateur du Partenariat Bœuf Québec.

Le cipâte a été imaginé par Bœuf Québec, qui a vu plus grand que de simplement créer une recette à base de son produit. L'équipe a voulu créer un produit emblématique et rassembleur et a fait le choix d'intégrer d'autres intervenants qui contribuent à alimenter les tablettes d'épicerie en produits d'ici. Bœuf Québec a donc invité le Poulet du Québec et le Porc du Québec à s'impliquer dans le projet. Résultat : un cipâte fait de viande 100 % québécoise, rendu possible grâce à une collaboration unique des plus amicales entre les trois associations.

Cette année, Provigo a entendu l'appétit des Québécois pour les produits locaux et a pris les choses en main pour bonifier son offre de produits d'ici. C'est dans cette optique que Provigo a voulu développer des liens solides avec Bœuf Québec, une association phare dans le paysage alimentaire du Québec, dont elle distribue une variété de produits dans l'ensemble de ses magasins.

Le bœuf du Québec connait un succès retentissant depuis quelques années. On doit entre autres cette popularité à l'arrivée des produits de la marque Bœuf Québec sur les tablettes de certaines grandes enseignes, dont Maxi et Provigo. Depuis sa création en 2017, la marque Bœuf Québec assure la traçabilité des produits bovins de la ferme à la table. L'engouement pour l'achat local, favorisé par la pandémie et exprimé tant par les Québécois que par le gouvernement, a aussi eu son rôle à jouer dans la croissance de la popularité du bœuf du Québec. Provigo souhaite contribuer au développement de telles initiatives en faisant notamment plus de place aux produits québécois sur ses tablettes.

Le cipâte produit par Bœuf Québec est disponible en primeur dans tous les magasins Provigo, au coût de 19,99 $.

