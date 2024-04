Boeing investit 17 M$ CA dans un programme de formation aérospatiale de premier plan

SASKATOON, SK, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le Saskatchewan Indian Institute of Technologies (S.I.I.T.) et Boeing (NYSE: BA) ont annoncé aujourd'hui un investissement de 17 M$ CA de l'entreprise pour faire progresser la formation et l'enseignement dans le domaine aérospatial à l'intention des Autochtones en Saskatchewan.

Ces fonds appuieront les programmes, les services et les activités du S.I.I.T. axés sur l'expansion du Saskatoon Aviation Learning Centre (SALC) afin d'accroître la formation des ingénieurs d'entretien d'aéronefs dans la province. Avec l'expansion de ce centre de formation et de ses programmes, le S.I.I.T. s'efforce de remédier à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'aérospatiale en faisant appel à des professionnels autochtones talentueux.

« En 2010, le S.I.I.T. a jeté les bases de ce qui est devenu un partenariat de longue date avec Boeing lors du soutien initial de l'entreprise au SALC, a expliqué Riel Bellegarde, Président et chef de la direction du S.I.I.T. Boeing a démontré à maintes reprises son engagement à l'égard de la diversification de la main-d'œuvre et de l'investissement dans les entreprises et institutions autochtones. Cette contribution ne se limite pas à un soutien financier; elle représente une voie vers l'autonomisation, l'emploi et la réconciliation économique. »

Le soutien de Boeing à la création du SALC par le S.I.I.T. a établi les fondements de ce qui est devenu un partenariat de longue date, aujourd'hui renforcé par ce nouvel investissement de 17 M$.

« Avec une présence de plus d'un siècle dans le secteur de l'aviation au Canada, Boeing comprend l'importance de soutenir des programmes comme ceux offerts par le S.I.I.T., a déclaré Pierre Ruel, Directeur général par intérim de Boeing Canada. Nous reconnaissons le besoin urgent de remédier à la pénurie de main-d'œuvre qui touche notre industrie. Notre partenariat avec le S.I.I.T. permettra non seulement de soutenir les précieux programmes de l'Institut, mais aussi de veiller à ce que les peuples autochtones, qui font partie intégrante de la future main-d'œuvre de notre secteur, reçoivent l'éducation et la formation dont ils ont besoin. »

Le nouvel investissement de Boeing dans le S.I.I.T. résulte des retombées industrielles et technologiques (RIT) découlant de la sélection du P-8A Poseidon par le gouvernement du Canada dans le cadre du projet canadien d'aéronefs multimissions. La Politique des RIT du Canada tire parti des approvisionnements en matière de défense pour contribuer à l'emploi, à l'innovation et à la croissance économique partout au pays.

« La création d'occasions pertinentes pour les étudiants autochtones est essentielle pour bâtir une société plus inclusive et plus juste, a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Grâce à la Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada, ce partenariat entre le S.I.I.T. et Boeing permettra d'offrir aux étudiants autochtones l'éducation et la formation dont ils ont besoin pour poursuivre des possibilités de carrière stimulantes dans le secteur de l'aérospatiale. De plus, ce partenariat soutiendra la croissance économique d'un secteur vital et en pleine croissance de l'économie canadienne. »

Le partenariat entre le S.I.I.T. et Boeing est essentiel pour avoir une incidence durable sur le paysage éducatif, favoriser la croissance et paver la voie vers de nouvelles possibilités pour les apprenants autochtones.

« L'éducation et les possibilités de carrière stimulantes mènent à un avenir meilleur, a déclaré Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique. L'investissement d'aujourd'hui permettra d'offrir aux jeunes Autochtones talentueux de la Saskatchewan la formation et l'éducation dont ils ont besoin pour mener une carrière stimulante dans une industrie en pleine croissance qui a grandement besoin de leurs compétences. »

Boeing

Groupe aéronautique mondial de premier plan, Boeing assure le développement, la construction et la prestation de services pour sa gamme d'avions commerciaux, de produits de défense et de systèmes spatiaux auprès de clients présents dans plus de 150 pays. Le Groupe compte parmi les tout premiers exportateurs américains et s'appuie sur les compétences d'un réseau international de fournisseurs pour saisir de nouvelles opportunités économiques, accélérer le développement durable et optimiser sa présence au sein des communautés. Forte de sa diversité, l'équipe de Boeing s'engage à innover pour l'avenir, à affirmer son leadership dans le domaine du développement durable et à incarner une culture reposant sur les valeurs fondamentales du groupe en matière de sécurité, de qualité et d'intégrité. Pour en savoir plus, visitez www.boeing.com.

Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT)

Le Saskatchewan Indian Institute of Technologies a été établi en 1976 par des chefs des Premières Nations de la Saskatchewan représentant toutes les régions visées par un traité. Aujourd'hui, le S.I.I.T. demeure un établissement d'enseignement dirigé par les Premières Nations et l'un des quatre seuls établissements d'enseignement postsecondaire octroyant des crédits dans la province. Le S.I.I.T. offre aux apprenants adultes une formation académique, professionnelle et technique, ainsi que des services et du soutien pour l'emploi et le perfectionnement professionnel. Les apprenants autochtones sont au cœur du S.I.I.T., représentant plus de 95 % de la population étudiante.

