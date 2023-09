Bockale et Romeo's Gin non alcoolisé signent une entente de distribution avec Les Brasseries Labatt du Canada

Labatt devient le distributeur au Québec des cocktails prêts-à-boire non alcoolisés Romeo's Gin et des bières non alcoolisées Bockale

Romeo's Gin et Bockale gagneront en visibilité via le vaste réseau de distribution directe (épiceries, dépanneurs et licenciés) de Labatt à travers le Québec

Labatt vient ainsi étoffer son offre de produits non alcoolisés, qui inclut déjà Corona Sunbrew 0,0% et Budweiser Zero, afin de se positionner comme un des leaders de la catégorie Sans alcool

MONTREAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Une semaine suivant l'annonce de son nouveau partenariat avec Southern Glazer's Wine & Spirits pour la représentation au Canada de son portefeuille de produits alcoolisés, Duvernois Esprits Créatifs a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de distribution avec Les Brasseries Labatt du Canada, un des plus importants fabricants et distributeurs de boissons alcoolisées et non alcoolisées au Canada. Effectif dès maintenant, Labatt devient distributeur au Québec du portefeuille de produits non alcoolisés de Duvernois, composé des marques Romeo's Gin non alcoolisé et Bockale.

Duvernois évolue depuis 2010 dans le marché des spiritueux et s'impose aujourd'hui comme fournisseur indépendant numéro 1 de la SAQ en vodka (Pur Vodka) et en gin (Romeo's Gin). Au cours des deux dernières années, elle a intégré la catégorie Sans alcool en investissant dans la microbrasserie Bockale, pionnier de la catégorie depuis 2016, et en lançant ensuite sa gamme de cocktails prêts-à-boire Romeo's Gin en version non alcoolisée.

Cette nouvelle entente avec Labatt jouera un rôle central afin d'accélérer ses plans de croissance au-delà des boissons alcoolisées, consolidant la présence et la visibilité de ses marques, tant dans le segment des ventes au détail (épiceries et dépanneurs) que de la restauration.

Cette entente permet également à Labatt de venir bonifier son portefeuille de produits et ainsi s'établir comme un des leaders de la catégorie Sans alcool. Déjà leader au Québec avec ses marques Corona Sunbrew 0,0% et Budweiser Zero, l'ajout de bières de microbrasserie et de cocktails prêts-à-boire non alcoolisés vient ajouter de la profondeur à son offre.

De récentes données partagées par le International Wine and Spirits Research (IWSR) précisent que 78% des consommateurs de breuvages non alcoolisés consomment également des boissons alcoolisées. Il s'agit d'un marché de plus en plus démocratisé et à très haut potentiel de croissance. Toujours selon le IWSR, la catégorie Sans alcool affichera une croissance dépassant les 10% à chaque année d'ici 2026 au Canada et aux États-Unis. 70% de cette croissance sera générée par la bière non alcoolisée. Les prêts-à-boire non alcoolisés, tant qu'à eux, seront le segment affichant la plus forte croissance.

Marc-Olivier Bourgeois, Vice-président, Ventes au Québec, Les Brasserie Labatt du Canada, a déclaré : « Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat avec Duvernois Esprits Créatifs en accueillant les boissons non alcoolisées Bockale et Romeo's Gin dans notre application de commande mobile BEES. La catégorie des boissons non alcoolisées est en croissance, car de plus en plus de consommateurs adoptent un mode de vie sobre et curieux et intègrent des boissons non alcoolisées à leurs activités sociales. Cet ajout à notre portefeuille, qui comprend la Corona Sunbrew 0,0 % et la Budweiser Zero, offrira à nos clients une solide sélection de marques et plaira aux consommateurs qui cherchent à découvrir des options de boissons non alcoolisées. »

Nicolas Duvernois, PDG et Fondateur de Duvernois Esprits Créatifs, a ajouté : « Aujourd'hui marque une étape importante dans l'histoire de l'entreprise. En tant qu'entrepreneur à la tête d'une PME québécoise, je ressens une immense fierté de m'associer avec le leader mondial de mon industrie! Cette entente historique permettra à nos prêts-à-boire Romeo's Gin non alcoolisés ainsi qu'à nos bières non alcoolisées Bockale de rejoindre un portefeuille de produits de classe mondiale afin d'atteindre de nouveaux sommets, grâce à la collaboration entre nos deux équipes de professionnels passionnés. »

À propos de Les Brasseries Labatt du Canada

Depuis 176 ans, les Brasseries Labatt du Canada est l'une des entreprises les plus respectées au pays. Ses origines remontent à 1847, à London, en Ontario, lorsqu'un fermier nommé John Kinder Labatt s'est lancé dans le brassage du houblon. Depuis, nous avons grandi et nous comptons aujourd'hui sept brasseries d'un océan à l'autre, ainsi que quatre brasseries artisanales, un portefeuille de 75 marques et plus de 3 600 artisans et professionnels qualifiés. Nous savons que notre force réside dans les communautés où nous vivons et travaillons, c'est pourquoi nous contribuons à leur développement de manière positive depuis bien avant la Confédération. Aujourd'hui, cet engagement à soutenir les communautés canadiennes, qui comprend nos nombreux programmes de consommation responsable et de durabilité environnementale, se résume dans notre rêve de Rassembler les gens pour un Monde meilleur. Nos employés, qui sont la force motrice de cet effort, sont toujours prêts à relever les défis qui se présentent à eux. Grâce à leur engagement à soutenir leurs concitoyens canadiens, qui n'a d'égal que leur passion pour le brassage des bières les plus appréciées au Canada, nous savons que Labatt est là pour rester.

À propos de Duvernois Esprits Créatifs

Entreprise fondée à Montréal en 2009 par le Dragon (Radio-Canada) Nicolas Duvernois, Duvernois Esprits Créatifs est une figure prééminente de l'industrie canadienne des spiritueux depuis et se démarque aujourd'hui comme le plus important fournisseur indépendant de vodka (Pur Vodka) et de gin (Romeo's Gin) de la SAQ. En 2022, elle intègre la catégorie Sans alcool en investissant dans la microbrasserie Bockale et en lançant sa gamme de cocktails prêts-à-boire Romeo's Gin en version non alcoolisée. Présente en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu'au Japon, son portefeuille de marques se distingue par le désir d'imaginer et de créer des produits innovants de qualité exceptionnelle. En constante évolution, elle vise à inspirer aujourd'hui et redéfinir demain.

