BNY publie ses résultats du deuxième trimestre 2026

NEW YORK, 15 juillet 2026 /CNW/ -- The Bank of New York Mellon Corporation (« BNY ») (NYSE : BNY), une société mondiale de services financiers, publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2026. La publication des résultats de l'entreprise ainsi que la présentation de mise à jour trimestrielle et d'autres documents relatifs aux résultats sont disponibles à l'adresse www.bny.com/investorrelations. La direction tiendra une téléconférence et une webdiffusion audio simultanée à 11h00 (HE) aujourd'hui. Cette téléconférence et cette webdiffusion audio comprendront des énoncés prospectifs et pourraient inclure d'autres renseignements importants.

Accès à la téléconférence et à la webdiffusion audio

Les investisseurs et les analystes qui souhaitent accéder à la téléconférence et à la webdiffusion audio peuvent le faire en composant le +1 800 330-6730 (États-Unis) ou le +1 646 769-9500 (international) et en utilisant le code suivant : 200200, ou en ouvrant une session sur www.bny.com/investorrelations.

Enregistrements de la téléconférence et de la webdiffusion

Une version archivée de la téléconférence et de la webdiffusion audio du deuxième trimestre sera disponible à compter du 15 juillet 2026, vers 15h00 (HE) et jusqu'au 14 août 2026, à l'adresse www.bny.com/investorrelations.

À propos de BNY

BNY est une entreprise mondiale de plateformes de services financiers au cœur des marchés des capitaux mondiaux. Depuis plus de 240 ans, BNY collabore avec ses clients en mettant à profit son expertise et ses plateformes pour les aider à exercer leurs activités plus efficacement et à accélérer leur croissance. Aujourd'hui, BNY dessert plus de 90 % des entreprises du Fortune 100 et la quasi-totalité des 100 plus grandes banques à l'échelle mondiale. BNY aide les gouvernements à financer des projets locaux et collabore avec plus de 90 % des 100 principaux régimes de retraite pour protéger les investissements de millions de personnes. Au 30 juin 2026, BNY supervise 62 600 milliards de dollars d'actifs sous garde et/ou administration et 2 200 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

BNY est la marque d'entreprise de la Bank of New York Mellon Corporation (NYSE : BNY). Ayant son siège social à New York, BNY a été nommé parmi les entreprises les plus admirées au monde de Fortune et parmi les meilleurs lieux de travail pour les innovateurs de Fast Company. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur www.bny.com. Suivez-nous sur LinkedIn ou visitez la salle de nouvelles de BNY pour connaître les dernières nouvelles de l'entreprise.

Contacts :

Investisseurs

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Médias

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SOURCE BNY