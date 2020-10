BNP Performance philanthropique et The Goldie Company se regroupent pour offrir une nouvelle alternative de services diversifiés aux organismes partout au Canada

MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - BNP Performance philanthropique et The Goldie Company annoncent officiellement leur regroupement pour soutenir, à l'échelle nationale, l'écosystème philanthropique. Cette alliance totalisant plus de 66 ans d'expérience et d'expertises s'inscrit dans une volonté de continuer à professionnaliser la philanthropie au Canada pour que chaque organisme puisse assurer la pérennité de sa cause.

« Notre regroupement avec The Goldie Company vient conforter notre volonté de toujours s'adapter aux évolutions du secteur et de rester à l'affût des attentes des organismes pour les servir au mieux, même dans les moments les plus difficiles. Notre consultation Projet Résilience 2020, menée au printemps et renouvelée cet automne, nous montre bien que la Covid-19 a des impacts sur les contributions à destination des organismes. Même si le portrait n'est pas complétement négatif, nous allons devoir faire preuve de créativité et de ténacité pour que nos causes continuent de supporter nos communautés. Notre regroupement démontre notre volonté de répondre à ces défis, d'unir nos expertises réciproques pour mieux servir les organismes à travers le Canada dans les deux langues officielles », mentionne Christian Bolduc, président-directeur général de BNP Performance philanthropique.

Depuis 1965, The Goldie Company accompagne les organismes à but non lucratif à travers le Canada, particulièrement en Ontario et dans l'ouest du pays. L'association de deux équipes d'experts est une excellente nouvelle pour répondre aux besoins d'un secteur en transformation et assurer le partage des meilleures pratiques sur l'ensemble du territoire canadien.

Dès le 1er octobre 2020, les deux firmes de services-conseils assureront conjointement l'accompagnement des organismes partout au Canada. The Goldie Company prendra le nom de BNP Goldie Canada alors que BNP Performance philanthropique continuera ses opérations sous son nom actuel.

