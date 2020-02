BMO remporte le Brandon Hall Gold Award pour l'excellence en développement du leadership

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Brandon Hall Group a décerné à BMO Groupe financier un prix or dans la catégorie de la meilleure avancée en matière de perfectionnement des hauts dirigeants pour ACCENT Leadership, son programme de formation et de développement destiné à la haute direction. BMO est la seule entreprise à recevoir cette prestigieuse reconnaissance au niveau or dans cette catégorie cette année.

Les prix d'excellence de Brandon Hall Group reconnaissent les meilleures organisations qui ont déployé avec succès des programmes, des stratégies, des processus, des systèmes et des outils qui ont donné des résultats mesurables. Le programme attire de nouvelles venues parmi les grandes sociétés du monde entier, ainsi que des petites et des moyennes entreprises.

« Nous sommes très fiers de cette reconnaissance par Brandon Hall Group pour le programme ACCENT de BMO, s'est réjouie Karen Collins, chef de la gestion des talents, BMO Groupe financier. Il témoigne de l'engagement continu de la Banque à développer ses leaders pour aujourd'hui et pour l'avenir. »

Depuis plus de 25 ans, BMO est à l'avant-garde des initiatives d'apprentissage en entreprise, investissant plus de 86 millions de dollars par année pour le perfectionnement de ses employés. BMO est la seule banque canadienne à posséder sa propre université d'entreprise, une institution vouée au développement et à la croissance des membres de son équipe. Au cours de la prochaine décennie, les entreprises feront face à des perspectives et à des défis sans précédent avec l'évolution de la démographie de la main-d'œuvre, la perturbation des modèles commerciaux traditionnels et les changements technologiques rapides. Ces changements nécessitent un investissement dans les compétences.

BMO est convaincue qu'il faut faire preuve d'audace au chapitre des talents en créant les conditions favorables à des partenariats humains et machines, et en bâtissant et en nourrissant une culture de haute performance qui suscite l'engagement et encourage l'apprentissage, la croissance, la créativité et l'innovation. Cette conviction nous amène à nous concentrer sur le développement des employés par des initiatives largement ouvertes de mise à niveau, d'apprentissage et d'expérimentation.

ACCENT, le programme de formation et de développement destiné à la haute direction de BMO, est un programme de cohortes novateur destiné aux dirigeants des niveaux les plus élevés de l'entreprise. Il explore trois dimensions du leadership et cible les compétences transformationnelles nécessaires pour réussir dans un contexte en évolution rapide, notamment des compétences cognitives et humaines supérieures, comme l'empathie, qui sont essentielles pour nous lier et nous différencier de la technologie.

Maintenant dans sa quatrième année, le programme ACCENT représente ce que signifie être un chef de file à BMO, avoir des objectifs audacieux et concrétiser l'intention de transformer BMO ensemble. Jusqu'à présent, plus de 85 pour cent des principaux dirigeants de BMO ont participé au programme ACCENT, et 100 pour cent devraient y participer d'ici 2021.

« Depuis plus de vingt ans, le programme de prix d'excellence de Brandon Hall Group reconnaît des organisations de premier plan pour les dernières tendances en matière de gestion du capital humain, a déclaré Rachel Cooke, chef de l'exploitation de Brandon Hall Group et responsable du programme de prix d'excellence en gestion du capital humain. En plus d'être innovantes, les initiatives qui ont été honorées répondent aux besoins des entreprises et créent des histoires de réussite vraiment remarquables. »

Le programme de leadership de BMO se compose de programmes fondés sur la recherche et conçus sur mesure incorporant des occasions formelles, informelles et expérientielles pour les dirigeants de BMO à diverses étapes de leur carrière. De plus, des exemples de pratiques exemplaires de leadership sont mis à la disposition des employés, à l'échelle de l'entreprise, par le biais de Vision Leader, un programme exclusif accessible par le biais de BMO U, la plateforme d'apprentissage mobile de la Banque, qui permet aux employés de choisir les compétences à renforcer et leur indique où et comment le faire. Ces programmes mettent en lumière l'engagement de BMO à développer les compétences dont ses dirigeants et ses employés ont besoin, aujourd'hui et pour demain, grâce à un large éventail d'options d'apprentissage - des programmes formels en classe aux cours en ligne, en passant par des vidéos, des articles, des livres électroniques, des documents infographiques et des activités de perfectionnement en milieu de travail.

