BMO engage 30 millions de dollars dans un produit de financement lié au climat pour les entreprises agricoles

Les nouveaux clients et les clients actuels des Services bancaires aux agriculteurs sont admissibles à une réduction pouvant atteindre un pour cent sur les nouveaux prêts voués à la réduction des gaz à effet de serre ou à des mesures de résilience climatique

MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - Les Services bancaires aux entreprises de BMO au Canada ont annoncé aujourd'hui le lancement de Financement pour un avenir plus vert - leur premier programme de financement climatique - qui a été conçu pour aider les entreprises agricoles cherchant à bâtir des exploitations prêtes pour l'avenir et résistantes aux changements climatiques.

Afin d'aider les agriculteurs et les propriétaires d'entreprise à accéder à des capitaux pour réaliser les investissements requis pour réduire les émissions de carbone et s'adapter aux effets des changements climatiques, BMO a engagé 30 millions de dollars dans un produit de financement lié au climat pour les PME de partout au Canada. Dans le cadre de ce nouveau programme, les clients peuvent recevoir des conseils sur les effets du changement climatique et sur la valeur des mesures de protection liées au climat.

Les nouveaux clients et les clients actuels des Services bancaires aux agriculteurs peuvent également être admissibles à un rabais allant jusqu'à un pour cent sur les nouveaux prêts destinés à des investissements dans la réduction des émissions ou dans la mise en œuvre de mesures de résilience climatique. Les produits de prêts admissibles comprennent les investissements dans les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et géothermique, l'efficacité énergétique, y compris l'éclairage à DEL, les systèmes de pompes à chaleur, les compteurs intelligents et autres équipements de surveillance du rendement, la protection contre les inondations et plus encore.

« Le programme de Financement pour un avenir plus vert de BMO offre aux propriétaires d'entreprise le soutien nécessaire pour faire des investissements audacieux dans des pratiques commerciales durables qui leur permettront d'être plus résilients face aux changements climatiques et de se préparer à une économie à faibles émissions de carbone, a indiqué Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, BMO. Notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, nous inspire à trouver des occasions d'être le principal partenaire de nos clients dans leur transition vers un monde carboneutre, et de favoriser les progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive. »

« Nos agriculteurs et nos entreprises agricoles sont à l'avant-garde de la gérance environnementale; bon nombre d'entre eux ont mis en œuvre des pratiques de gestion des terres visant à renforcer la santé des sols et à améliorer le stockage du carbone, a déclaré Michael Torrance, chef de la durabilité, BMO. Soutenir les clients du secteur agroalimentaire pour les aider à progresser vers leurs objectifs climatiques peut contribuer à la réduction des émissions et au renforcement de la résilience face à l'évolution des conditions météorologiques. »

En 2021, BMO a annoncé son ambition climatique, qui consiste à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre, et a lancé l'Institut pour le climat de BMO. L'ambition climatique de BMO cadre avec un engagement précédent de BMO de mobiliser 300 milliards de dollars canadiens en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 pour les entreprises qui visent des résultats durables.

Depuis décembre 2019, l'équipe Finance durable de BMO, une équipe à la fine pointe du secteur, a octroyé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs qui visent des objectifs tels que la durabilité, la diversité, et la santé et la sécurité. En 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

En 2022, BMO a conclu l'acquisition de Radicle Group Inc., société de Calgary et chef de file des services-conseils et des solutions fondées sur le marché en matière de durabilité, ainsi que de la mesure et de la gestion des émissions liées à la technologie, renforçant la position de la Banque en tant que leader sur le marché de l'aide aux entreprises dans leur transition.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont la première place parmi les banques à l'indice de référence mondial des systèmes financiers de 2022 de la World Benchmarking Alliance, l'indice Dow Jones de développement durable et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour en savoir plus sur la raison d'être et l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter les pages Rapport de durabilité, Raison d'être de BMO, Changements climatiques, L'Institut pour le climat de BMO, et ses pages sondage auprès des petites et moyennes entreprises (PME) et L'inclusion sans obstacles 2025.

Pour de plus amples renseignements sur le programme de Financement pour un avenir plus vert de BMO, communiquez avec un directeur, Gestion relationnelle de BMO ou consultez le site www.bmo.com/agriculture.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider les petites et moyennes entreprises à progresser à chaque étape, veuillez consulter le site www.bmo.com/fr-ca/principal/entreprise/.

