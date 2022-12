BMO Groupe financier annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice de 2022

Les états financiers consolidés annuels audités de BMO et le rapport de gestion connexe pour 2022 sont disponibles en ligne à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'à l'adresse www.sedar.com .

Points saillants des résultats financiers

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021 :

Bénéfice net de 4 483 millions de dollars, comparativement à 2 159 millions; bénéfice net ajusté 1,3,4 de 2 136 millions, comparativement à 2 226 millions

Bénéfice par action (BPA) comptable 2 de 6,51 $, par rapport à 3,23 $; BPA ajusté 1,2,3,4 de 3,04 $, par rapport à 3,33 $

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 226 millions de dollars, comparativement à un recouvrement de pertes sur créances de 126 millions

Rendement des capitaux propres (RCP) de 27,6 %, comparativement à 16,0 %; RCP ajusté 1,3,4 de 12,9 %, comparativement à 16,5 %

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires5 de 16,7 %, par rapport à 13,7 %

Comparaison de l'exercice 2022 et de l'exercice 2021 :

Bénéfice net de 13 537 millions de dollars, par rapport à 7 754 millions; bénéfice net ajusté 1,3,4 de 9 039 millions, par rapport à 8 651 millions

BPA comptable 2 de 19,99 $, par rapport à 11,58 $; BPA ajusté 1,2,3,4 de 13,23 $, par rapport à 12,96 $

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 313 millions de dollars, comparativement à une dotation à la provision de 20 millions

RCP de 22,9 %, comparativement à 14,9 %; RCP ajusté1,3,4 de 15,2 %, comparativement à 16,7 %

TORONTO, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2022, BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a inscrit un bénéfice net comptable de 4 483 millions de dollars, ou 6,51 $ par action, et un bénéfice net ajusté de 2 136 millions, ou 3,04 $ par action.

« Au cours de l'exercice, nous avons continué à mettre en œuvre notre stratégie pour renforcer et faire croître chacune de nos activités diversifiées. Dans un contexte macroéconomique en rapide évolution, nous avons tenu nos engagements d'assurer un levier d'exploitation positif, d'améliorer l'efficience et d'obtenir un rendement des capitaux propres supérieur à la cible. Notre solide performance a été soutenue par des investissements ciblés dans la technologie et les talents, qui nous ont permis d'offrir une expérience primée aux clients et aux employés. Les très bons résultats au chapitre des revenus sont attribuables à la croissance solide et de grande qualité des prêts et des dépôts, et à l'expansion des marges nettes d'intérêts, qui reposent sur notre approche de premier plan en matière de gestion des risques, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« Pour ce qui est de 2023, la conjoncture économique demeure incertaine, puisque l'inflation et la hausse des taux d'intérêt devraient ralentir l'économie à court terme. Nous avons de solides antécédents en matière de rendement soutenu et demeurons bien positionnés pour réussir dans n'importe quel contexte. Nous continuerons à gérer de façon dynamique le capital et les ressources pour accroître nos activités et soutenir nos clients, tout en achevant les préparatifs en vue de la prochaine étape logique de notre stratégie de croissance nord-américaine, soit l'approbation, la conclusion et l'intégration de Bank of the West.

« BMO a une raison d'être bien ancrée depuis longtemps, et nous tirons parti de notre position de fournisseur de services financiers de premier plan pour progresser vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive, visant continuellement à obtenir des rendements de haut niveau pour nos actionnaires », a conclu M. White.

Concurremment à la publication de ses résultats, BMO a annoncé un dividende de 1,43 $ par action ordinaire pour le premier trimestre de 2023, en hausse de 0,04 $ par rapport au trimestre précédent, et en hausse de 0,10 $, ou 8 %, par rapport à l'exercice précédent. Le dividende trimestriel de 1,43 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 5,72 $ par action ordinaire.

Mise en garde

Les sections ci-dessus contiennent des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

1) Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Ils le sont également après ajustement de sorte à exclure l'incidence de certains éléments particuliers des résultats présentés. Les résultats et ratios ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont expliqués en détail, pour toutes les périodes indiquées, dans la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition des montants, des mesures et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières complémentaires, il y a lieu de se reporter à la section Glossaire de termes financiers. 2) Sauf indication contraire, lorsqu'il est question du BPA dans ce document, il s'agit du bénéfice dilué par action. Le BPA est calculé au moyen du bénéfice net après déduction du total des dividendes sur les actions privilégiées et des distributions à payer sur les autres instruments de capitaux propres. 3) Le bénéfice net comptable tient compte des revenus en lien avec l'acquisition annoncée de Bank of the West, les revenus pour le quatrième trimestre de 2022 s'élevant à 3 336 millions de dollars (4 541 millions avant impôts), découlant de la gestion de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt, survenues entre l'annonce et la clôture, sur sa juste valeur et son écart d'acquisition, ainsi que des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de 143 millions (191 millions avant impôts). Le bénéfice net pour l'exercice 2022 tient compte de revenus de 5 667 millions (7 713 millions avant impôts) et de charges de 237 millions (316 millions avant impôts). Pour de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement, il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 4) Le bénéfice net comptable du quatrième trimestre de 2022 tient compte d'une provision pour frais juridiques de 846 millions de dollars (1 142 millions avant impôts) liée à une poursuite relative à M&I Marshall and Ilsley Bank, une banque absorbée, constituée de charges d'intérêts de 515 millions avant impôts et de charges autres que d'intérêts de 627 millions avant impôts, ce qui inclut des frais juridiques de 22 millions. Ces montants ont été imputés aux Services d'entreprise. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section « Provisions et passifs éventuels » de la note 24 afférente aux états financiers consolidés annuels audités du Rapport annuel de BMO pour 2022. 5) Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires est communiqué conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Note : Tous les ratios et variations de pourcentage figurant dans ce document sont fondés sur des chiffres qui n'ont pas été arrondis.

Faits marquants

Au cours du premier trimestre de 2022, nous avons conclu la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à Ameriprise Financial, Inc., comprenant le transfert de certains clients des activités de gestion d'actifs aux États-Unis et, le 30 avril 2021, nous avons réalisé la vente de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour à J. Safra Sarasin Group. Collectivement, nous désignons ces transactions comme des « dessaisissements ». Les dessaisissements ont entraîné une diminution des revenus nets et des charges d'environ 3 % et 4 %, respectivement, sur une base comptable et une base ajustée, par rapport à l'exercice précédent.

Le 20 décembre 2021, nous avons annoncé la signature d'une entente définitive avec BNP Paribas en vue d'acquérir Bank of the West et ses filiales. Aux termes de l'entente, nous paierons un prix d'achat au comptant de 16,3 milliards de dollars américains, soit 13,4 milliards de dollars américains, déduction faite du capital excédentaire (à la conclusion) de Bank of the West qui est estimé à 2,9 milliards de dollars américains. La transaction, qui devrait se conclure d'ici la fin du premier trimestre de l'année civile 2023, est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Nous nous attendons à financer la transaction principalement à même le capital excédentaire, ce qui reflète notre assise financière solide, y compris l'incidence additionnelle de l'émission de 20 843 750 actions ordinaires le 29 mars 2022 pour un montant de 3 106 millions de dollars, et la génération anticipée de fonds propres.

À la clôture, l'acquisition devrait ajouter à notre bilan consolidé environ 92 milliards de dollars américains d'actifs, 59 milliards de dollars américains de prêts et 76 milliards de dollars américains de dépôts. Ces montants sont basés sur la situation financière et les résultats de Bank of the West pour la période close le 30 septembre 2022.

Cette acquisition, qui cadre avec nos objectifs en matière de stratégie, finance et culture, accélère sensiblement notre croissance aux États-Unis. Grâce à notre solide performance et à nos bases intégrées en Amérique du Nord, l'acquisition apportera près de 1,8 million de clients à BMO et élargira davantage notre présence bancaire avec les 503 succursales et bureaux de services aux grandes entreprises et de services de gestion de patrimoine additionnels dans d'importants marchés aux États-Unis. Après la conclusion de la transaction, nous serons présents dans 32 États, et ferons notamment une entrée immédiate sur le marché attrayant de la Californie où nous comptons présenter une offre hautement concurrentielle dans de nouveaux marchés en croissance, en combinant la force de notre plateforme bancaire numérique et notre solide équipe de banquiers pour générer une bonne croissance de la clientèle.

L'une des forces de Bank of the West réside dans les relations profondes entre ses clients, ses employés et les collectivités qu'elle sert depuis plus de 100 ans. Dans le cadre de cette transaction, nous ne prévoyons pas fermer de succursales de Bank of the West, et nous nous engageons à retenir les employés de première ligne des succursales de Bank of the West.

Tirant le meilleur parti de notre grande expérience en termes d'intégration et de nos résultats passés pour ce qui est de l'expansion aux États-Unis, nous demeurons persuadés que nous pouvons réaliser des synergies de coûts annuelles d'environ 670 millions de dollars américains avant impôts (860 millions de dollars canadiens) grâce à l'efficience opérationnelle parmi nos entreprises combinées. Notre plan d'intégration en cours est supervisé par une équipe conjointe et dédiée chargée de la gestion de l'intégration.

Aux termes des IFRS, le prix d'achat sera réparti entre les actifs identifiables acquis et des passifs identifiables repris de Bank of the West à la clôture, sur la base de leurs justes valeurs relatives, la différence étant comptabilisée en tant qu'écart d'acquisition. La différence entre la juste valeur et la valeur nominale, désignée comme étant la juste valeur de marché, sera amortie par imputations au résultat sur la durée d'utilité estimée d'un actif (d'un passif) sous-jacent. Les immobilisations incorporelles identifiées, dont les immobilisations incorporelles au titre des dépôts de base se rapportant aux dépôts sans échéance, seront amorties sur leur durée d'utilité estimée. La juste valeur des prêts à taux fixe, des titres et des dépôts repose en grande partie sur les taux d'intérêt. Si les taux augmentaient, la juste valeur des actifs à taux fixe acquis (plus particulièrement, les prêts et les titres) diminuerait, ce qui donnerait lieu à un écart d'acquisition plus élevé. L'inverse serait vrai si les taux d'intérêt diminuaient. En revanche, la juste valeur des actifs (passifs) à taux variable et des dépôts sans échéance se rapproche de la valeur nominale, faisant en sorte que la variation de la juste valeur ne serait pas compensée naturellement. Les variations de l'écart d'acquisition eu égard à nos hypothèses initiales annoncées le 20 décembre 2021 auront une incidence sur les ratios des fonds propres à la clôture de la transaction du fait que l'écart d'acquisition est comptabilisé en déduction des fonds propres selon les règles de l'accord de Bâle III du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). De plus, comme le prix d'achat afférent à l'acquisition est libellé en dollars américains, toute variation des cours de change entre le dollar canadien et le dollar américain depuis l'annonce de l'acquisition à la clôture de celle-ci, donnera lieu à une variation de l'écart d'acquisition en équivalent en dollars canadiens.

Nous gérons de manière proactive notre risque lié aux fonds propres du fait des variations de la juste valeur des actifs et des passifs de Bank of the West à la clôture. Dans le cadre de nos mesures de gestion de la juste valeur, nous avons conclu des swaps de taux d'intérêt dont la valeur augmente lorsque les taux d'intérêt sont à la hausse, ce qui donne lieu à des profits liés à l'évaluation à la valeur de marché inscrits dans les revenus de négociation. Le risque de taux d'intérêt auquel ces swaps sont exposés a été essentiellement contrebalancé par l'achat d'un portefeuille d'obligations du Trésor américain assorties d'une durée comparable et d'autres instruments inscrits au bilan qui génèrent des revenus nets d'intérêts. Ces deux transactions visent à atténuer l'incidence de toute variation de l'écart d'acquisition découlant de la fluctuation des taux d'intérêt, survenue entre l'annonce et la clôture de l'acquisition, les revenus (la perte) en découlant étant traités comme un élément d'ajustement. Par ailleurs, BMO a conclu des contrats à terme de gré à gré qui répondent aux conditions de la comptabilité de couverture dans le but d'atténuer l'incidence des fluctuations du prix d'achat libellé en dollars canadiens à la clôture de la transaction. Les variations de la juste valeur afférentes à ces contrats à terme de gré à gré sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global jusqu'au moment où la transaction se matérialisera.

L'incidence de nos mesures de gestion de la juste valeur sur nos résultats a été traitée comme un élément d'ajustement. Les chiffres du trimestre à l'étude tiennent compte de revenus de 4 541 millions de dollars avant impôts (3 336 millions après impôts) liés à la gestion des variations des taux d'intérêt, ce qui comprend des profits liés à l'évaluation à la valeur du marché de 4 698 millions sur certains swaps de taux d'intérêt au 31 octobre 2022, comptabilisés dans les revenus autres que d'intérêts, ainsi qu'une perte de 157 millions à l'égard de revenus d'intérêts liée à un portefeuille principalement composé de titres du Trésor des États-Unis et d'autres instruments inscrits au bilan, comptabilisée dans les revenus nets d'intérêts. Les résultats de l'exercice 2022 tiennent compte de revenus de 7 713 millions avant impôts (5 667 millions après impôts), ce qui inclut un montant de 7 665 millions comptabilisé dans les revenus autres que d'intérêts et un montant de 48 millions comptabilisé dans les revenus nets d'intérêts.

L'incidence de notre ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires découlant de ces mesures de gestion de la juste valeur a représenté environ 95 points de base au quatrième trimestre de 2022, et l'incidence cumulative a représenté environ 150 points de base pour l'exercice 2022. En outre, les variations de la juste valeur de ces contrats à terme de gré à gré ont entraîné une hausse des autres éléments du résultat global de 706 millions de dollars pour le trimestre à l'étude et une hausse des autres éléments du résultat global de 638 millions pour l'exercice à l'étude.

La présente section Faits marquants renferme des déclarations prospectives. Voir la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Analyse des résultats du quatrième trimestre de 2022

L'ordre dans lequel les répercussions sur le bénéfice net sont analysées dans la présente section suit l'ordre de présentation des revenus, des charges et des dotations à la provision pour pertes sur créances, peu importe leur incidence relative.

Les résultats et les ratios ajustés dans la présente analyse des résultats du quatrième trimestre de 2022 sont non conformes aux PCGR, et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

Les résultats ajustés pour le trimestre considéré ne tiennent pas compte de l'incidence de l'acquisition annoncée de Bank of the West, notamment des revenus de 3 336 millions de dollars (4 541 millions avant impôts) afférents à la gestion de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt, survenues entre l'annonce et la clôture de l'acquisition, sur sa juste valeur et son écart d'acquisition ainsi que des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de 143 millions (191 millions avant impôts). Par ailleurs, les résultats ajustés du trimestre à l'étude ne tiennent pas compte de l'incidence d'une provision pour frais juridiques de 846 millions de dollars (1 142 millions avant impôts) liée à une poursuite relative à M&I Marshall and Ilsley Bank, une banque absorbée, constituée de charges d'intérêts de 515 millions avant impôts et de charges autres que d'intérêts de 627 millions avant impôts, ce qui inclut des frais juridiques de 22 millions. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la note 24 afférente aux états financiers consolidés annuels audités du Rapport annuel de BMO pour 2022. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte non plus de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et des autres coûts liés à l'acquisition et à l'intégration pour l'exercice considéré et les exercices précédents.

Le bénéfice net comptable a augmenté par rapport à l'an dernier, en raison principalement de l'incidence des mesures de gestion de la juste valeur précitées, et le bénéfice net ajusté a reculé de 4 %, la hausse de revenus nets ayant été contrebalancée par un accroissement des charges et par une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le bénéfice net a augmenté dans le cas de PE États-Unis et il a reculé dans le cas de BMO Marchés des capitaux, de BMO Gestion de patrimoine et de PE Canada. Sur une base comptable, les Services d'entreprise ont inscrit un bénéfice net comparativement à une perte nette pour l'exercice précédent et, sur une base ajustée, leurs résultats sont demeurés pratiquement inchangés.

PE Canada

Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté se sont élevés à 917 millions de dollars, en baisse de 16 millions, ou de 2 %, par rapport à l'exercice précédent. Les résultats s'expliquent par une hausse de 11 % des revenus, principalement en raison des revenus nets d'intérêts plus élevés du fait de la forte croissance des soldes et de l'élargissement des marges nettes d'intérêts, plus que contrebalancés par l'augmentation des charges et une hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances comparativement à un recouvrement à l'exercice précédent.

PE États-Unis

Le bénéfice net comptable s'est établi à 660 millions de dollars, en hausse de 151 millions, ou de 30 %, par rapport à il y a un an et le bénéfice net ajusté a atteint 662 millions, en hausse de 147 millions, ou de 29 %. Le raffermissement du dollar américain a entraîné une hausse de la croissance des revenus et du bénéfice net de 9 %, et une augmentation des charges de 8 % sur une base comptable.

Exprimé en dollars américains, le bénéfice net comptable s'est établi à 488 millions de dollars, en hausse de 82 millions, ou de 21 %, comparativement à l'an dernier et le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 489 millions, en hausse de 79 millions, ou de 19 %. Les résultats comptables et ajustés sont attribuables à une hausse de 18 % des revenus, principalement en raison des revenus nets d'intérêts plus élevés du fait de l'élargissement des marges nettes d'intérêts et d'un accroissement des soldes sur les prêts, en partie contrés par la hausse des charges et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances, comparativement à un recouvrement à l'exercice précédent.

BMO Gestion de patrimoine

Le bénéfice net comptable s'est chiffré à 298 millions de dollars, comparativement à 345 millions à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté a atteint 298 millions, un recul de 51 millions, ou de 14 %, par rapport à l'an dernier. Le bénéfice net comptable de Gestion d'actifs et de patrimoine 1) a été de 221 millions, un recul de 66 millions, ou de 24 %, comparativement à il y a un an, du fait surtout de l'augmentation des charges sous-jacentes attribuable aux investissements continus dans les activités et les dessaisissements. Le bénéfice net des activités d'assurance s'est fixé à 77 millions, en hausse de 19 millions par rapport à l'an dernier, principalement en raison des avantages découlant des modifications apportées aux placements afin d'améliorer la gestion des actifs et des passifs.

BMO Marchés des capitaux

Le bénéfice net comptable s'est situé à 357 millions de dollars, en baisse de 174 millions, ou de 33 %, comparativement à l'an dernier, tandis que le bénéfice net ajusté s'est fixé à 363 millions, en baisse de 173 millions, ou de 33 %. Les résultats comptables et ajustés ont subi l'incidence de la conjoncture actuelle des marchés, ce qui a entraîné une diminution des revenus des secteurs Marchés mondiaux et Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés, en partie contrée par une augmentation des revenus du secteur Marchés mondiaux, une augmentation des charges et un recouvrement de pertes sur créances moins élevé, comparativement à l'exercice précédent.

1) Gestion d'actifs et de patrimoine s'appelait auparavant Activités traditionnelles de gestion de patrimoine.

Services d'entreprise

Le bénéfice net comptable s'est situé à 2 251 millions de dollars, comparativement à une perte nette comptable de 159 millions de dollars à l'exercice précédent, tandis que la perte nette ajustée s'est fixée à 104 millions de dollars, contre une perte nette ajustée de 107 millions de dollars. Les résultats comptables se sont accrus, principalement en raison des revenus plus élevés, reflétant des mesures de gestion de la juste valeur, contrées en partie par la provision pour frais juridiques mentionnée plus haut. Les résultats ajustés sont demeurés relativement inchangés par rapport à l'exercice précédent.

Capital

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 16,7 % au 31 octobre 2022, en hausse par rapport aux 15,8 % enregistrés à la fin du troisième trimestre de 2022, ce qui s'explique principalement par l'avantage découlant des mesures de gestion de la juste valeur en lien avec l'acquisition annoncée de Bank of the West, la génération interne de fonds propres et les nouvelles actions ordinaires émises aux termes du régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions destiné aux actionnaires, facteurs qui ont été en partie contrebalancés par la provision pour frais juridiques précitée, et la hausse des actifs pondérés en fonction des risques.

Qualité du crédit

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est établi à 226 millions de dollars, comparativement à un recouvrement de pertes sur créances de 126 millions pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux, établie à 192 millions, a augmenté de 108 millions par rapport à l'an dernier. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établie à 14 points de base, contre 7 points de base un an plus tôt. Une dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 34 millions a été enregistrée au cours du trimestre à l'étude en regard d'un recouvrement de 210 millions inscrit à l'exercice précédent. Cette dotation de 34 millions pour le trimestre considéré reflète une détérioration des perspectives économiques et la croissance des soldes, essentiellement contrebalancées par la diminution des incertitudes résultant de l'amélioration du contexte pandémique et l'amélioration de la qualité du crédit du portefeuille. Le recouvrement de pertes sur créances de 210 millions inscrit à l'exercice précédent témoigne essentiellement d'une amélioration des perspectives économiques et de l'amélioration de la qualité du crédit du portefeuille, en partie contrebalancées par la croissance des soldes de prêts.

Il y a lieu de se reporter à la section Estimations et jugements comptables critiques du Rapport annuel de BMO pour 2022 ainsi qu'à la note 4 afférente aux états financiers consolidés annuels audités pour de plus amples informations sur la provision pour pertes sur créances au 31 octobre 2022.

Mise en garde

Les sections ci-dessus contiennent des déclarations prospectives. Voir la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Documents déposés auprès des organismes de réglementation

Les documents d'information continue de BMO, y compris les documents intermédiaires, le Rapport de gestion annuel, les états financiers consolidés annuels audités, la Notice annuelle, l'Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations, sont accessibles sur notre site Web, au www.bmo.com/relationsinvestisseurs , sur le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedar.com , et dans la section EDGAR du site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, au www.sec.gov . L'information contenue ou accessible autrement sur notre site Web (www.bmo.com) ou sur les sites Web de tiers mentionnés dans le présent document ne fait pas partie de ce document.





La Banque de Montréal utilise une marque unifiée reliant toutes les sociétés membres de l'organisation. La Banque de Montréal et ses filiales sont désignées par l'appellation BMO Groupe financier. Dans le présent document, les appellations BMO et BMO Groupe financier, ainsi que les mots « Banque », « nous », « nos » et « notre » désignent la Banque de Montréal et ses filiales.



Revue financière

Les commentaires contenus dans le Rapport de gestion sont présentés au 1er décembre 2022. L'information qui précède cette section en fait partie intégrante. Le Rapport de gestion doit être lu à la lumière des états financiers consolidés intermédiaires non audités pour la période close le 31 octobre 2022 qui figurent aux présentes, ainsi que des états financiers consolidés annuels audités de l'exercice clos le 31 octobre 2022 et du rapport de gestion pour l'exercice 2022 contenus dans le Rapport annuel de BMO pour 2022.

On trouvera une analyse détaillée des secteurs d'activité, des stratégies et des objectifs de BMO dans le Rapport de gestion annuel de BMO pour 2022, lequel est accessible sur notre site Web à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs . Les lecteurs sont invités à visiter ce site pour y obtenir d'autres renseignements financiers trimestriels.

La direction de la Banque de Montréal, sous la supervision du chef de la direction et du chef des finances, a évalué, au 31 octobre 2022, l'efficacité des contrôles et procédures de communication de l'information de la Banque de Montréal, tels qu'ils sont définis dans les règles de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et elle a conclu que ces contrôles et procédures étaient efficaces.

Au cours du trimestre clos le 31 octobre 2022, il n'y a eu aucun changement à notre contrôle interne à l'égard de l'information financière qui a eu un effet important, ou qui est raisonnablement susceptible d'avoir un effet important, sur notre contrôle interne à l'égard de l'information financière.

En raison de leurs limites intrinsèques, les contrôles et procédures de communication de l'information et le contrôle interne à l'égard de l'information financière ne peuvent fournir qu'une assurance raisonnable, et il est possible qu'ils ne permettent pas de prévenir ou de détecter les inexactitudes.

Comme lors des trimestres précédents, le Comité d'audit et de révision de la Banque de Montréal a examiné le présent document, et le Conseil d'administration de la Banque de Montréal l'a approuvé avant sa publication.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2023 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles et nos engagements (y compris en ce qui a trait à la carboneutralité), nos attentes concernant notre situation financière, notre assise financière ou le cours de nos actions, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités, nos résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne, américaine et mondiale, la clôture de notre acquisition envisagée de Bank of the West, y compris les plans visant à combiner les activités de BMO et de Bank of the West et les incidences sur le plan des finances, de l'exploitation et des fonds propres de la transaction, et elles comprennent des déclarations faites par notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « s'engager à », « viser », « perspectives », « échéancier », « suggérer » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent que nous formulions des hypothèses et elles comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que nos prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que les hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, ce qui comprend les enjeux liés à la main-d'oeuvre, la gravité, la durée et la propagation de la pandémie de COVID-19 et d'autres éclosions éventuelles de maladies et leur incidence sur les économies locales, nationales ou internationales ainsi que l'aggravation qui en découle de certains risques susceptibles de toucher nos résultats futurs, la sécurité de l'information, la vie privée et la cybersécurité, y compris la menace d'atteinte à la protection des données, de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que le déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service, la réforme des taux de référence, les changements technologiques et la résilience technologique, la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, les changements climatiques et d'autres questions liées aux risques environnementaux et sociaux, le marché de l'habitation au Canada et l'endettement des particuliers, les pressions inflationnistes, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les changements de politique monétaire, budgétaire ou économique, les changements apportés aux lois, y compris la législation et les interprétations fiscales, ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement, la faiblesse, la volatilité ou l'illiquidité des marchés financiers ou du crédit, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous oeuvrons, l'exposition à d'importants litiges ou questions réglementaires et leur résolution, notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous, notre capacité de mettre en oeuvre nos plans stratégiques, de conclure les acquisitions ou les cessions proposées et d'intégrer les acquisitions, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, les estimations et les jugements comptables critiques et les effets des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et infrastructurels, y compris en ce qui concerne la dépendance envers des tiers, la possibilité que nos acquisitions envisagées, notamment notre acquisition de Bank of the West, ne se concrétisent pas ou ne se concrétisent pas dans les délais prévus parce que les approbations réglementaires requises ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais voulus, ou que les approbations sont reçues selon des conditions ou des exigences défavorables; l'incapacité de réaliser les avantages prévus découlant de nos acquisitions envisagées, notamment de celle de Bank of the West, tels que les synergies et l'efficience opérationnelle éventuelles; notre capacité à gérer l'exposition aux fonds propres découlant des variations de la juste valeur des actifs et des passifs entre l'ouverture et la clôture; notre capacité à appliquer des mesures de gestion de la juste valeur efficaces et les conséquences imprévues résultant de ces mesures; les modifications de nos cotes de crédit, les activités des marchés financiers internationaux, les répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur nos activités, les catastrophes naturelles et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel non financier, le risque juridique et réglementaire, le risque de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation de la section Gestion globale des risques du Rapport annuel de BMO pour 2022, et qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider les actionnaires et les analystes à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent celles présentées dans la section Évolution de la situation économique et perspectives du Rapport annuel de BMO pour 2022, ainsi que dans la section Provision pour pertes sur créances du Rapport annuel de BMO pour 2022. Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine, ainsi qu'à la conjoncture de marché globale et à leur effet combiné sur nos activités sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Les hypothèses relatives au bilan, à la gamme de produits et aux marges de Bank of the West, ainsi que les hypothèses relatives à la sensibilité aux taux d'intérêt ont été des facteurs significatifs que nous avons pris en compte pour estimer la juste valeur et les montants de l'écart d'acquisition et des immobilisations incorporelles à la clôture, et les hypothèses relatives à notre plan d'intégration, à l'efficacité et à la durée de l'intégration et à l'alignement des responsabilités organisationnelles ont été des facteurs significatifs que nous avons pris en compte pour estimer les synergies de coûts avant impôts.

Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, nous utilisons principalement les données économiques historiques, les liens passés entre les variables économiques et financières, les changements de politiques gouvernementales, ainsi que les risques qu'ils posent pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale.

Faits saillants financiers

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Sommaire de l'état des résultats 1)









Revenus nets d'intérêts 3 767 4 197 3 756 15 885 14 310 Revenus autres que d'intérêts 6 803 1 902 2 817 17 825 12 876 Revenus 10 570 6 099 6 573 33 710 27 186 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) (369) 413 97 (683) 1 399 Revenus, déduction faite des SCVPI 2) 10 939 5 686 6 476 34 393 25 787 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 192 104 84 502 525 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs 34 32 (210) (189) (505) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 226 136 (126) 313 20 Charges autres que d'intérêts 4 776 3 859 3 803 16 194 15 509 Charge d'impôts sur le résultat 1 454 326 640 4 349 2 504 Bénéfice net 4 483 1 365 2 159 13 537 7 754 Bénéfice net ajusté 2 136 2 132 2 226 9 039 8 651 Données relatives aux actions ordinaires (en dollars, sauf indication contraire) 1)









Bénéfice de base par action 6,52 1,96 3,24 20,04 11,60 Bénéfice dilué par action 6,51 1,95 3,23 19,99 11,58 Bénéfice dilué par action ajusté 3,04 3,09 3,33 13,23 12,96 Dividendes déclarés par action 1,39 1,39 1,06 5,44 4,24 Valeur comptable d'une action 95,60 90,88 80,18 95,60 80,18 Cours de clôture de l'action 125,49 127,66 134,37 125,49 134,37 Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions)









À la clôture de la période 677,1 674,4 648,1 677,1 648,1 Nombre moyen de base 676,1 673,3 648,2 664,0 647,2 Nombre moyen dilué 677,5 674,8 650,1 665,7 648,7 Capitalisation boursière (en milliards de dollars) 85,0 86,1 87,1 85,0 87,1 Rendement de l'action (%) 4,4 4,4 3,2 4,3 3,2 Ratio de distribution (%) 21,3 71,1 32,7 27,1 36,5 Ratio de distribution ajusté (%) 45,6 44,9 31,7 41,0 32,6 Mesures et ratios financiers (%) 1)









Rendement des capitaux propres 27,6 8,8 16,0 22,9 14,9 Rendement des capitaux propres ajustés 12,9 13,8 16,5 15,2 16,7 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires 30,1 9,6 18,0 25,1 17,0 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté 14,0 15,1 18,5 16,6 18,9 Ratio d'efficience 45,2 63,3 57,9 48,0 57,0 Ratio d'efficience, déduction faite des SCVPI 2) 43,7 67,9 58,7 47,1 60,1 Ratio d'efficience ajusté, déduction faite des SCVPI 2) 57,2 56,7 57,4 55,8 56,5 Levier d'exploitation 35,3 (24,2) 2,6 19,6 (1,5) Levier d'exploitation, déduction faite des SCVPI 2) 43,3 (18,4) 1,0 29,0 0,4 Levier d'exploitation ajusté, déduction faite des SCVPI 2) 0,4 (1,9) 2,4 1,3 6,1 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen 1,46 1,71 1,62 1,62 1,59 Taux d'impôt effectif 24,5 19,3 22,9 24,3 24,4 Taux d'impôt effectif ajusté 21,8 22,0 22,7 22,8 22,7 Ratio du total des dotations à la provision pour pertes sur créances au solde moyen net des prêts et acceptations 0,16 0,10 (0,11) 0,06 - Ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux au solde moyen net des prêts et acceptations 0,14 0,08 0,07 0,10 0,11 Ratio de liquidité à court terme (RLCT) 3) 135 129 125 135 125 Ratio structurel de liquidité à long terme (RSLLT) 3) 114 114 118 114 118 Bilan et autres informations (en millions de dollars, sauf indication contraire)









Actifs 1 139 199 1 068 338 988 175 1 139 199 988 175 Actif productif moyen 1 021 540 972 879 918 255 979 341 897 302 Solde brut des prêts et acceptations 567 191 537 829 474 847 567 191 474 847 Solde net des prêts et acceptations 564 574 535 417 472 283 564 574 472 283 Dépôts 769 478 729 385 685 631 769 478 685 631 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 64 730 61 286 51 965 64 730 51 965 Total des actifs pondérés en fonction des risques 4) 363 997 351 711 325 433 363 997 325 433 Actifs sous administration 744 442 711 508 634 713 744 442 634 713 Actifs sous gestion 305 462 310 469 523 270 305 462 523 270 Ratios des fonds propres (%) 4)









Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 16,7 15,8 13,7 16,7 13,7 Ratio des fonds propres de catégorie 1 18,4 17,3 15,4 18,4 15,4 Ratio du total des fonds propres 20,7 19,4 17,6 20,7 17,6 Ratio de levier 5,6 5,3 5,1 5,6 5,1 Cours de change ($)









Dollar CA/dollar US 1,3625 1,2813 1,2376 1,3625 1,2376 Dollar CA/dollar US - moyenne 1,3516 1,2774 1,2546 1,2918 1,2554

1) Les résultats ajustés excluent certaines composantes des résultats comptables et ils servent à calculer nos mesures ajustées tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessus. La direction évalue le rendement à l'aide de mesures et résultats comptables et de mesures et résultats ajustés, et considère qu'ils sont utiles. Les revenus, déduction faite des SCVPI, les ratios comptables calculés déduction faite des SCVPI ainsi que les résultats, mesures et ratios ajustés figurant dans ce tableau ne sont pas conformes aux PCGR. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières, et, pour obtenir des informations sur la composition des montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR, ainsi que sur les mesures financières supplémentaires, il y a lieu de se reporter au Glossaire de termes financiers. 2) Nous présentons les revenus, le ratio d'efficience et le levier d'exploitation, déduction faite des SCVPI, ce qui réduit la variabilité des revenus d'assurance découlant des variations de la juste valeur, lesquelles sont grandement atténuées par les variations de la juste valeur des passifs au titre des indemnités, dont l'incidence est reflétée dans les SCVPI. Pour obtenir plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la section portant sur les sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités. 3) Le RLCT et le RSLLT sont présentés selon la ligne directrice Normes de liquidité (NL) établie par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le cas échéant. 4) Les ratios des fonds propres et les actifs pondérés en fonction des risques sont présentés selon la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) établie par le BSIF, le cas échéant.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés conformément aux PCGR. Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens et proviennent de nos états financiers consolidés annuels audités établis en conformité avec les Normes internationales d'information financière (IFRS). Toute mention des PCGR renvoie aux IFRS. Nous avons recours à un certain nombre de mesures financières pour évaluer notre performance, ainsi que la performance de nos unités d'exploitation, ce qui comprend des montants, des mesures et des ratios qui sont présentés sur une base non conforme aux PCGR, comme il en est fait mention ci-dessous. Nous sommes d'avis que ces montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR, lus à la lumière de nos résultats établis aux termes des PCGR, donnent aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats.

Les montants, les mesures et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de sens normalisé aux termes de ceux-ci. Ils sont difficilement comparables aux mesures similaires qu'utilisent d'autres entreprises et ne devraient pas être interprétés de manière isolée ni comme pouvant remplacer les résultats établis aux termes des PCGR.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition des mesures non conformes aux PCGR et des autres mesures financières, y compris les mesures financières complémentaires, il y a lieu de se reporter à la section Glossaire de termes financiers.

Nos mesures non conformes aux PCGR se classent généralement comme suit :

Mesures et ratios ajustés

La direction considère que les résultats et mesures comptables et les résultats et mesures ajustés sont utiles aux fins de l'appréciation de la performance sous-jacente des secteurs. Les résultats et mesures ajustés retranchent certains éléments précis des revenus, des charges autres que d'intérêts et des impôts sur le résultat, comme il est indiqué en détail dans le tableau ci-après. Les résultats et mesures ajustés présentés dans le présent document sont non conformes aux PCGR. Le fait de recourir à la présentation des résultats comptables et ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats des périodes présentées, et de mieux évaluer les résultats, compte non tenu de ces éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats continus. C'est pourquoi ce mode de présentation peut aider les lecteurs à analyser les tendances. Sauf indication contraire, l'analyse, par la direction, des changements des résultats comptables figurant dans le présent document s'applique également à ceux des résultats ajustés correspondants.

Mesures, déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI)

Nous présentons également les revenus comptables et ajustés déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) et notre ratio d'efficience et notre levier d'exploitation sont calculés sur une base similaire, comme indiqué dans le rapprochement présenté à la section Revenus. Les mesures et les ratios présentés déduction faite des SCVPI sont non conformes aux PCGR. Les revenus d'assurance peuvent varier en raison des fluctuations de la juste valeur des actifs d'assurance, lesquelles sont occasionnées par les fluctuations des taux d'intérêt et des marchés boursiers. Les placements qui soutiennent les passifs au titre des indemnités sont essentiellement des actifs à revenu fixe qui sont inscrits à la juste valeur, et les variations de celle-ci sont constatées dans les revenus d'assurance figurant à l'état consolidé des résultats. Ces variations de la juste valeur sont en grande partie contrebalancées par celles de la juste valeur des passifs au titre des indemnités, dont l'incidence est prise en compte dans les SCVPI. La présentation et l'analyse des revenus, des ratios d'efficience et du levier d'exploitation, sur une base nette, réduisent la variabilité des résultats, ce qui permet de mieux évaluer les résultats d'exploitation. Pour obtenir plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la section portant sur les sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités.

Présentation des résultats sur une base d'imposition comparable (bic)

Nous analysons les revenus consolidés sur une base comptable. À l'instar des membres de notre groupe de référence au Canada, nous analysons les revenus de nos groupes d'exploitation sur une base d'imposition comparable (bic). Les revenus et la charge d'impôts sur le résultat de BMO Marchés des capitaux et de PE États-Unis, relativement aux titres exonérés d'impôts, sont augmentés à un montant équivalent avant impôts. La compensation de cet ajustement est reflétée dans les Services d'entreprise. La présentation des résultats sur une bic reflète la façon dont nos groupes d'exploitation gèrent leurs activités et facilite la comparaison du bénéfice sur le plan des sources imposables et de celles qui ne le sont pas. Le taux d'impôt effectif est également analysé sur une bic pour assurer l'uniformité des méthodes, et la compensation des ajustements des unités d'exploitation est comptabilisée dans les Services d'entreprise.

Capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires et rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, moins les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires est largement utilisé dans le secteur bancaire en Amérique du Nord et il est significatif parce qu'il mesure uniformément la performance des unités, qu'elles aient été acquises ou mises sur pied à l'interne.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Résultats comptables









Revenus nets d'intérêts 3 767 4 197 3 756 15 885 14 310 Revenus autres que d'intérêts 6 803 1 902 2 817 17 825 12 876 Revenus 10 570 6 099 6 573 33 710 27 186 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) 369 (413) (97) 683 (1 399) Revenus, déduction faite des SCVPI 10 939 5 686 6 476 34 393 25 787 Dotation à la provision pour pertes sur créances (226) (136) 126 (313) (20) Charges autres que d'intérêts (4 776) (3 859) (3 803) (16 194) (15 509) Bénéfice avant impôts sur le résultat 5 937 1 691 2 799 17 886 10 258 Charge d'impôts sur le résultat (1 454) (326) (640) (4 349) (2 504) Bénéfice net 4 483 1 365 2 159 13 537 7 754 BPA dilué ($) 6,51 1,95 3,23 19,99 11,58 Éléments d'ajustement influant sur les revenus (avant impôts)









Incidence des dessaisissements 1) - - - (21) 29 Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West 2) 4 541 (945) - 7 713 - Provision pour frais juridiques 3) (515) - - (515) - Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (avant impôts) 4 026 (945) - 7 177 29 Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (avant impôts)









Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 4) (193) (84) (1) (326) (9) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 5) (8) (7) (20) (31) (88) Incidence des dessaisissements 1) 6 (7) (62) (16) (886) (Coûts de restructuration) renversement 6) - - - - 24 Provision pour frais juridiques 3) (627) - - (627) - Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que d'intérêts (avant impôts) (822) (98) (83) (1 000) (959) Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice comptable (avant impôts) 3 204 (1 043) (83) 6 177 (930) Éléments d'ajustement influant sur les revenus (après impôts)









Incidence des dessaisissements 1) - - - (23) 22 Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West 2) 3 336 (694) - 5 667 - Provision pour frais juridiques 3) (382) - - (382) - Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (après impôts) 2 954 (694) - 5 262 22 Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (après impôts)









Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 4) (145) (62) (1) (245) (7) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 5) (6) (5) (14) (23) (66) Incidence des dessaisissements 1) 8 (6) (52) (32) (864) (Coûts de restructuration) renversement 6) - - - - 18 Provision pour frais juridiques 3) (464) - - (464) - Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que d'intérêts (après impôts) (607) (73) (67) (764) (919) Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net comptable (après impôts) 2 347 (767) (67) 4 498 (897) Incidence sur le BPA dilué ($) 3,47 (1,14) (0,10) 6,76 (1,38) Résultats ajustés









Revenus nets d'intérêts 4 439 4 159 3 756 16 352 14 310 Revenus autres que d'intérêts 2 105 2 885 2 817 10 181 12 847 Revenus 6 544 7 044 6 573 26 533 27 157 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) 369 (413) (97) 683 (1 399) Revenus, déduction faite des SCVPI 6 913 6 631 6 476 27 216 25 758 Dotation à la provision pour pertes sur créances (226) (136) 126 (313) (20) Charges autres que d'intérêts (3 954) (3 761) (3 720) (15 194) (14 550) Bénéfice avant impôts sur le résultat 2 733 2 734 2 882 11 709 11 188 Charge d'impôts sur le résultat (597) (602) (656) (2 670) (2 537) Bénéfice net 2 136 2 132 2 226 9 039 8 651 BPA dilué ($) 3,04 3,09 3,33 13,23 12,96

1) Le bénéfice net comptable tient compte de l'incidence des dessaisissements liés à la vente nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour. Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2022 tient compte d'un recouvrement de charges de 8 millions de dollars (6 millions avant impôts). Les chiffres du troisième trimestre de 2022 tiennent compte de charges de 6 millions (7 millions avant impôts). Les chiffres du deuxième trimestre de 2022 tiennent compte d'un profit de 6 millions (8 millions avant impôts) lié au transfert de certains clients des activités de gestion d'actifs aux États-Unis comptabilisé dans les revenus, et de charges de 15 millions (18 millions avant impôts), tous deux liés à la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Les chiffres du premier trimestre de 2022 tiennent compte d'une perte de 29 millions (avant et après impôts), découlant de la conversion des monnaies étrangères, ce montant ayant été reclassé du cumul des autres éléments du résultat global vers les revenus autres que d'intérêts, d'un recouvrement net avant impôts de charges autres que d'intérêts de 3 millions, y compris des impôts de 22 millions à la clôture de la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Les chiffres du quatrième trimestre de 2021 tiennent compte de charges de 52 millions (62 millions avant impôts) à l'égard des deux transactions. Les chiffres du troisième trimestre de 2021 tiennent compte de charges de 18 millions (24 millions de dollars avant impôts). Les chiffres du deuxième trimestre de 2021 tiennent compte d'une réduction de valeur de l'écart d'acquisition de 747 millions (avant et après impôts), liée à la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, d'un profit de 22 millions (29 millions avant impôts) à la vente de nos activités de banque privée et des coûts liés aux dessaisissements à l'égard des deux transactions de 47 millions (53 millions avant impôts). Le profit sur la vente a été constaté dans les revenus tandis que la réduction de valeur de l'écart d'acquisition et les coûts liés aux dessaisissements ont été comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. Ces montants ont été imputés aux Services d'entreprise. 2) Le bénéfice net comptable tient compte des revenus (pertes) en lien avec l'acquisition annoncée de Bank of the West, lesquels découlent de la gestion de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt, survenues entre l'annonce et la clôture, sur sa juste valeur et son écart d'acquisition. Les chiffres du quatrième trimestre de 2022 tiennent compte de revenus de 3 336 millions de dollars (4 541 millions avant impôts), ce qui comprend des profits liés à l'évaluation à la valeur de marché de 4 698 millions, avant impôts, sur certains swaps de taux d'intérêt comptabilisés dans les revenus autres que d'intérêts liés à la négociation, ainsi qu'une perte de 157 millions avant impôts liée à un portefeuille principalement composé de titres du Trésor des États-Unis et d'instruments inscrits au bilan, comptabilisée dans les revenus nets d'intérêts. Les chiffres du troisième trimestre de 2022 tiennent compte d'une perte de 694 millions (945 millions avant impôts), ce qui comprend des pertes liées à l'évaluation à la valeur de marché de 983 millions avant impôts et des revenus d'intérêts de 38 millions avant impôts. Les chiffres du deuxième trimestre de 2022 tiennent compte de revenus de 2 612 millions (3 555 millions avant impôts), ce qui comprend des profits liés à l'évaluation à la valeur de marché avant impôts de 3 433 millions et des revenus d'intérêts avant impôts de 122 millions. Les chiffres du premier trimestre de 2022 tiennent compte de revenus de 413 millions (562 millions avant impôts), ce qui comprend des profits liés à l'évaluation à la valeur du marché avant impôts de 517 millions et des revenus d'intérêts avant impôts de 45 millions. Ces montants ont été imputés aux Services d'entreprise. Pour de plus amples renseignements sur cette acquisition, il y a lieu de se reporter à la section Faits marquants. 3) Le bénéfice net comptable du quatrième trimestre de 2022 tient compte d'une provision pour frais juridiques de 846 millions de dollars (1 142 millions avant impôts) liée à une poursuite relative à M&I Marshall and Ilsley Bank, une banque absorbée, constituée de charges d'intérêts de 515 millions avant impôts et de charges autres que d'intérêts de 627 millions avant impôts, ce qui inclut des frais juridiques de 22 millions. Ces montants ont été imputés aux Services d'entreprise. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section « Provisions et passifs éventuels » de la note 24 afférente aux états financiers consolidés annuels audités du Rapport annuel de BMO pour 2022. 4) Le bénéfice net comptable tient compte des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration découlant de l'acquisition annoncée de Bank of the West, comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts des Services d'entreprise. Les chiffres du quatrième trimestre de 2022 tiennent compte de 143 millions de dollars (191 millions avant impôts). Les chiffres du troisième trimestre de 2022 tiennent compte de 61 millions (82 millions avant impôts), les chiffres du deuxième trimestre de 2022 tiennent compte de 26 millions (35 millions avant impôts) et les chiffres du premier trimestre de 2022 tiennent compte de 7 millions (8 millions avant impôts). Le bénéfice net comptable comprend les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de Clearpool au quatrième trimestre de 2022, au troisième trimestre de 2022, au deuxième trimestre de 2022 et au premier trimestre de 2022, et ceux de KGS-Alpha et de Clearpool au quatrième trimestre de 2021, au troisième trimestre de 2021, au deuxième trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2021, comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts de BMO Marchés des capitaux. Les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration se ventilent comme suit : 2 millions (2 millions avant impôts) au quatrième trimestre de 2022, 1 million (2 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2022, 2 millions (2 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2022 et 3 millions (4 millions avant impôts) au premier trimestre de 2022; ils s'étaient établis à 1 million (1 million avant impôts) au quatrième trimestre de 2021, à 2 millions (3 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2021, à 2 millions (2 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2021 et à 2 millions (3 millions avant impôts) au premier trimestre de 2021. 5) Le bénéfice net comptable tient compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts du groupe d'exploitation pertinent et se ventile comme suit : 6 millions de dollars (8 millions avant impôts) au quatrième trimestre de 2022, 5 millions (7 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2022 et 6 millions (8 millions avant impôts) tant au deuxième trimestre de 2022 qu'au premier trimestre de 2022; ils s'étaient établis à 14 millions (20 millions avant impôts) au quatrième trimestre de 2021, à 15 millions (19 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2021, à 18 millions (24 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2021 et à 19 millions (25 millions avant impôts) au premier trimestre de 2021. 6) Le bénéfice net comptable du troisième trimestre de 2021 tient compte d'un renversement partiel de charges de restructuration de 18 millions de dollars (24 millions avant impôts) comptabilisées en 2019, en lien avec des indemnités de départ, tous ces montants ayant été imputés aux charges autres que d'intérêts des Services d'entreprise.

Sommaire des résultats comptables et ajustés par groupe d'exploitation

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada PE États-Unis Total PE BMO Gestion

de patrimoine BMO Marchés des

capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Résultats

sectoriels aux

États-Unis 1)

(en millions

de dollars américains) T4-2022















Bénéfice net (perte nette) comptable 917 660 1 577 298 357 2 251 4 483 2 306 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - - - 2 143 145 106 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions - 2 2 - 4 - 6 4 Incidence des dessaisissements - - - - - (8) (8) (3) Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West - - - - - (3 336) (3 336) (2 470) Provision pour frais juridiques - - - - - 846 846 621 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) 917 662 1 579 298 363 (104) 2 136 564 T3-2022















Bénéfice net (perte nette) comptable 965 568 1 533 324 262 (754) 1 365 (28) Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - - - 1 61 62 49 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions - 1 1 1 3 - 5 5 Incidence des dessaisissements - - - - - 6 6 - Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West - - - - - 694 694 545 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) 965 569 1 534 325 266 7 2 132 571 T4-2021















Bénéfice net (perte nette) comptable 933 509 1 442 345 531 (159) 2 159 618 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - - - 1 - 1 2 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions - 6 6 4 4 - 14 9 Incidence des dessaisissements - - - - - 52 52 4 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) 933 515 1 448 349 536 (107) 2 226 633 Exercice 2022















Bénéfice net (perte nette) comptable 3 826 2 497 6 323 1 251 1 772 4 191 13 537 6 079 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - - - 8 237 245 185 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1 5 6 3 14 - 23 17 Incidence des dessaisissements - - - - - 55 55 (45) Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West - - - - - (5 667) (5 667) (4 312) Provision pour frais juridiques - - - - - 846 846 621 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) 3 827 2 502 6 329 1 254 1 794 (338) 9 039 2 545 Exercice 2021















Bénéfice net (perte nette) comptable 3 288 2 176 5 464 1 382 2 120 (1 212) 7 754 2 593 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - - - 7 - 7 6 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1 24 25 24 17 - 66 37 Incidence des dessaisissements - - - - - 842 842 27 Coûts de restructuration (renversement) - - - - - (18) (18) (13) Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) 3 289 2 200 5 489 1 406 2 144 (388) 8 651 2 650

1) Les résultats sectoriels aux États-Unis, comptables et ajustés, comprennent le bénéfice net comptabilisé à l'égard de PE États-Unis et des activités aux États-Unis de BMO Gestion de patrimoine, de BMO Marchés des capitaux et des Services d'entreprise. Il y a lieu de se reporter aux notes 1) à 6) du tableau intitulé Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour l'exercice à l'étude.

Revenus nets, ratio d'efficience et levier d'exploitation

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Données comptables









Revenus 10 570 6 099 6 573 33 710 27 186 SCVPI (369) 413 97 (683) 1 399 Revenus, déduction faite des SCVPI 10 939 5 686 6 476 34 393 25 787 Charges autres que d'intérêts 4 776 3 859 3 803 16 194 15 509 Ratio d'efficience (%) 45,2 63,3 57,9 48,0 57,0 Ratio d'efficience, déduction faite des SCVPI (%) 43,7 67,9 58,7 47,1 60,1 Croissance des revenus (%) 60,9 (19,4) 9,8 24,0 7,9 Croissance des revenus, déduction faite des SCVPI (%) 68,9 (13,6) 8,2 33,4 9,8 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 25,6 4,8 7,2 4,4 9,4 Levier d'exploitation (%) 35,3 (24,2) 2,6 19,6 (1,5) Levier d'exploitation, déduction faite des SCVPI (%) 43,3 (18,4) 1,0 29,0 0,4 Données ajustées 1)









Revenus 6 544 7 044 6 573 26 533 27 157 Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (4 026) 945 - (7 177) (29) SCVPI (369) 413 97 (683) 1 399 Revenus, déduction faite des SCVPI 6 913 6 631 6 476 27 216 25 758 Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que d'intérêts (822) (98) (83) (1 000) (959) Charges autres que d'intérêts 3 954 3 761 3 720 15 194 14 550 Ratio d'efficience (%) 60,4 53,4 56,6 57,3 53,6 Ratio d'efficience, déduction faite des SCVPI (%) 57,2 56,7 57,4 55,8 56,5 Croissance des revenus, déduction faite des SCVPI (%) 6,7 0,8 8,2 5,7 9,7 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 6,3 2,7 5,8 4,4 3,6 Levier d'exploitation, déduction faite des SCVPI (%) 0,4 (1,9) 2,4 1,3 6,1

1) Il y a lieu de se reporter aux notes 1) à 6) du tableau intitulé Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement.

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Bénéfice net comptable 4 483 1 365 2 159 13 537 7 754 Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur d'autres instruments de capitaux propres (77) (47) (59) (231) (244) Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (A) 4 406 1 318 2 100 13 306 7 510 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions après impôts 6 5 14 23 66 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, déduction faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (B) 4 412 1 323 2 114 13 329 7 576 Incidence des autres éléments d'ajustement après impôts 1) (2 353) 762 53 (4 521) 831 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (C) 2 059 2 085 2 167 8 808 8 407 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires (D) 63 343 59 707 52 113 58 078 50 451 Rendement des capitaux propres (%) (= A/D) 3) 27,6 8,8 16,0 22,9 14,9 Rendement des capitaux propres ajusté (%) (= C/D) 3) 12,9 13,8 16,5 15,2 16,7 Capitaux propres moyens corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (E) 2) 58 224 54 846 46 580 53 148 44 505 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (%) (= B/E) 3) 30,1 9,6 18,0 25,1 17,0 Rendement ajusté des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (%) (= C/E) 3) 14,0 15,1 18,5 16,6 18,9

1) Il y a lieu de se reporter aux notes 1) à 6) du tableau intitulé Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement. 2) Les capitaux propres moyens corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires (D ci-dessus) qui sont ajustés en fonction d'un écart d'acquisition de 5 247 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, de 4 981 millions au troisième trimestre 2022 et de 5 455 millions au quatrième trimestre de 2021; de 5 051 millions pour l'exercice 2022 et de 5 836 millions pour l'exercice 2021. Des immobilisations corporelles liées aux acquisitions de 124 millions au quatrième trimestre de 2022, de 126 millions au troisième trimestre de 2022 et de 349 millions au quatrième trimestre de 2021; de 130 millions pour l'exercice 2022 et de 381 millions pour l'exercice 2021. Ces montants sont présentés déduction faite des passifs d'impôt différé connexes de 252 millions au quatrième trimestre de 2022, de 246 millions au troisième trimestre de 2022 et de 271 millions au quatrième trimestre de 2021; de 251 millions pour l'exercice 2022 et de 271 millions pour l'exercice 2021. 3) Les chiffres trimestriels sont calculés sur une base annualisée.

Les fonds propres sont imputés aux unités d'exploitation en fonction du montant de fonds propres réglementaires requis pour soutenir les activités commerciales. Les fonds propres non imputés sont comptabilisés dans les Services d'entreprise. Les méthodes d'imputation des fonds propres sont passées en revue chaque année.

Rendement des capitaux propres par unité d'exploitation



T4-2022

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada PE États-Unis Total PE BMO

Gestion de

patrimoine BMO

Marchés des

capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Données comptables













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 906 650 1 556 296 346 2 208 4 406 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 12 231 14 381 26 612 5 400 12 190 19 141 63 343 Rendement des capitaux propres (%) 29,4 17,9 23,2 21,7 11,3 s. o. 27,6 Données ajustées 1)













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 906 652 1 558 296 352 (147) 2 059 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 12 231 14 381 26 612 5 400 12 190 19 141 63 343 Rendement des capitaux propres (%) 29,4 18,0 23,2 21,8 11,4 s. o. 12,9





















T3-2022

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada PE États-Unis Total PE BMO

Gestion de

patrimoine BMO

Marchés des

capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Données comptables













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 955 561 1 516 322 252 (772) 1 318 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 11 842 13 460 25 302 5 257 11 786 17 362 59 707 Rendement des capitaux propres (%) 32,0 16,5 23,8 24,3 8,5 s. o. 8,8 Données ajustées 1)













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 955 562 1 517 323 256 (11) 2 085 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 11 842 13 460 25 302 5 257 11 786 17 362 59 707 Rendement des capitaux propres (%) 32,0 16,6 23,8 24,4 8,7 s. o. 13,8





















T4-2021

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada PE États-Unis Total PE BMO

Gestion de

patrimoine BMO

Marchés des

capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Données comptables













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 922 499 1 421 343 522 (186) 2 100 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 11 162 13 391 24 553 5 640 10 782 11 138 52 113 Rendement des capitaux propres (%) 32,8 14,8 23,0 24,2 19,2 s. o. 16,0 Données ajustées 1)













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 922 505 1 427 347 527 (134) 2 167 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 11 162 13 391 24 553 5 640 10 782 11 138 52 113 Rendement des capitaux propres (%) 32,8 15,0 23,1 24,5 19,4 s. o. 16,5





















Exercice 2022 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada PE États-Unis Total PE BMO

Gestion de

patrimoine BMO

Marchés des

capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Données comptables













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 3 783 2 461 6 244 1 243 1 732 4 087 13 306 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 11 798 13 815 25 613 5 282 11 602 15 581 58 078 Rendement des capitaux propres (%) 32,1 17,8 24,4 23,5 14,9 s. o. 22,9 Données ajustées 1)













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 3 784 2 466 6 250 1 246 1 754 (442) 8 808 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 11 798 13 815 25 613 5 282 11 602 15 581 58 078 Rendement des capitaux propres (%) 32,1 17,8 24,4 23,6 15,1 s. o. 15,2



Exercice 2021 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada PE États-Unis Total PE BMO

Gestion de

patrimoine BMO

Marchés des

capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Données comptables













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 3 246 2 136 5 382 1 374 2 081 (1 327) 7 510 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 11 147 13 522 24 669 5 899 10 913 8 970 50 451 Rendement des capitaux propres (%) 29,1 15,8 21,8 23,3 19,1 s. o. 14,9 Données ajustées 1)













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 3 247 2 160 5 407 1 398 2 105 (503) 8 407 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 11 147 13 522 24 669 5 899 10 913 8 970 50 451 Rendement des capitaux propres (%) 29,1 16,0 21,9 23,7 19,3 s. o. 16,7

1) Il y a lieu de se reporter aux notes 1) à 6) du tableau intitulé Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour l'exercice à l'étude. s. o. - sans objet

Change

L'équivalent en dollars canadiens des résultats sectoriels de BMO aux États-Unis libellés en dollars américains a augmenté en regard du troisième trimestre de 2022 et a augmenté en regard du quatrième trimestre de 2021, en raison des fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Le tableau ci-dessous fait état des cours de change moyens pertinents des dollars canadien et américain et de l'incidence de leurs fluctuations sur les résultats sectoriels de BMO aux États-Unis. Dans le présent document, toute mention de l'incidence du dollar américain ne rend pas compte des montants libellés dans cette monnaie et constatés par des unités de BMO qui ne mènent pas d'activités aux États-Unis.

D'un point de vue économique, nos flux de revenus en dollars américains n'ont pas été couverts contre le risque découlant des fluctuations des cours de change survenues en 2022 et en 2021. Les fluctuations des cours de change influeront sur les résultats futurs établis en dollars canadiens, et l'incidence sur ces résultats est fonction de la période au cours de laquelle les revenus, les charges, les dotations à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances et les impôts sur le résultat sont comptabilisés.

Il y a lieu de se reporter à la section Gestion globale du capital du Rapport annuel de BMO pour 2022 pour obtenir une analyse de l'incidence que peuvent avoir les fluctuations des cours de change sur le capital de BMO.

Incidence des fluctuations des cours de change sur les résultats comptables et les résultats ajustés sectoriels aux États-Unis de BMO



T4-2022 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) c. T4-2021 c. T3-2022 Cours de change entre les dollars canadien et américain (moyenne)



Période à l'étude 1,3516 1,3516 Période antérieure 1,2546 1,2774 Incidence sur les résultats comptables sectoriels aux États-Unis



Augmentation (diminution) des revenus nets d'intérêts 114 98 Augmentation (diminution) des revenus autres que d'intérêts 61 (17) Augmentation (diminution) du total des revenus 175 81 Diminution (augmentation) de la dotation à la provision pour pertes sur créances 6 (4) Diminution (augmentation) des charges autres que d'intérêts (103) (83) Diminution (augmentation) de la charge d'impôts sur le résultat (18) 4 Augmentation (diminution) du bénéfice net 60 (2) Incidence sur le bénéfice par action ($) 0,09 - Incidence sur les résultats ajustés sectoriels aux États-Unis



Augmentation (diminution) des revenus nets d'intérêts 114 96 Augmentation (diminution) des revenus autres que d'intérêts 61 40 Augmentation (diminution) du total des revenus 175 136 Diminution (augmentation) de la dotation à la provision pour pertes sur créances 6 (4) Diminution (augmentation) des charges autres que d'intérêts (101) (78) Diminution (augmentation) de la charge d'impôts sur le résultat (19) (12) Augmentation (diminution) du bénéfice net 61 42 Incidence sur le bénéfice ajusté par action ($) 0,09 0,06

Les résultats ajustés que renferme le présent tableau sont des montants ou des mesures non conformes aux PCGR. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

Le bénéfice net comptable s'est chiffré à 4 483 millions de dollars, en hausse de 2 324 millions comparativement à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté a atteint 2 136 millions, en baisse de 90 millions, ou de 4 %, par rapport à l'exercice précédent. Les résultats ajustés pour le trimestre considéré ne tiennent pas compte de l'incidence de l'acquisition annoncée de Bank of the West, notamment des revenus de 3 336 millions (4 541 millions avant impôts) afférents à la gestion de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt, survenues entre l'annonce et la clôture, sur sa juste valeur et son écart d'acquisition. Par ailleurs, les résultats ajustés du trimestre à l'étude ne tiennent pas compte d'une provision pour frais juridiques de 846 millions (1 142 millions avant impôts) liée à une poursuite relative à M&I Marshall and Ilsley Bank, une banque absorbée, ce qui comprend des frais juridiques de 22 millions. Les résultats ajustés pour les deux périodes excluent également l'incidence des dessaisissements, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration. Le BPA comptable s'est chiffré à 6,51 $, en hausse de 3,28 $ par rapport à l'exercice précédent, et le BPA ajusté a atteint 3,04 $ en baisse de 0,29 $ par rapport à l'exercice précédent. L'appel public à l'épargne réalisé le 29 mars 2022 a entraîné une baisse de 0,18 $ du BPA comptable et de 0,07 $ du BPA ajusté.

La hausse des résultats comptables reflète l'augmentation des revenus attribuable aux mesures de gestion de la juste valeur, en partie contrée par la provision pour frais juridiques précitée. Les résultats ajustés ont reculé, la hausse des revenus nets ayant été plus que compensée par une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances comparativement à un recouvrement pour l'exercice précédent, ainsi que par l'accroissement des charges. Le bénéfice net a augmenté dans le cas de PE États-Unis en raison de la hausse des revenus nets d'intérêts, tandis qu'il a reculé dans le cas de BMO Marchés des capitaux du fait de l'incidence de la baisse des activités des clients vu la conjoncture des marchés, qu'il a diminué dans le cas de BMO Gestion de patrimoine, en raison en partie des dessaisissements, et qu'il a baissé dans le cas de PE Canada, la hausse des revenus ayant été plus que contrebalancée par l'augmentation des dotations à la provision pour pertes sur créances et par l'accroissement des charges. Sur une base comptable, les Services d'entreprise ont enregistré un bénéfice net, comparativement à une perte nette pour l'exercice précédent, en raison de l'incidence des mesures de gestion de la juste valeur et des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration, ainsi que de l'incidence de la provision pour frais juridiques précitée, et sur une base ajustée, les résultats sont demeurés pratiquement inchangés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du troisième trimestre de 2022

Le bénéfice net comptable s'est chiffré à 4 483 millions de dollars, en hausse de 3 118 millions comparativement au trimestre précédent, et le bénéfice net ajusté s'est élevé à 2 136 millions, soit un montant pratiquement inchangé par rapport au trimestre précédent. Le BPA comptable a augmenté de 4,56 $ en regard du trimestre précédent, et le BPA ajusté a reculé de 0,05 $, en raison essentiellement de l'augmentation des dividendes sur les actions privilégiées et des distributions à payer sur les autres instruments de capitaux propres.

La hausse des résultats comptables reflète l'augmentation des revenus attribuable aux mesures de gestion de la juste valeur, en partie contrée par la provision pour frais juridiques et la hausse des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration, comme il en a été question précédemment. Les résultats ajustés sont demeurés pratiquement inchangés, la hausse des revenus nets ayant été contrebalancée par l'augmentation des charges et l'accroissement de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le bénéfice net a augmenté dans le cas de BMO Marchés des capitaux et de PE États-Unis, et il a reculé dans le cas de PE Canada et de BMO Gestion de patrimoine. Sur une base comptable, les Services d'entreprise ont inscrit un bénéfice net comparativement à une perte nette pour le trimestre précédent, alors que sur une base ajustée, ils ont inscrit une perte nette comparativement à un bénéfice net pour le trimestre précédent.

Pour de plus amples renseignements sur les montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR que renferme la présente section qui traite du bénéfice net, il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

Revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

Les revenus comptables se sont élevés à 10 570 millions de dollars, comparativement à 6 573 millions pour l'exercice précédent. Les revenus comptables, déduction faite des SCVPI, se sont établis à 10 939 millions, en hausse de 4 463 millions comparativement à l'an dernier, et les revenus ajustés, déduction faite des SCVPI, se sont chiffrés à 6 913 millions, en hausse de 437 millions, ou de 7 %. Les revenus nets ajustés pour le trimestre considéré ne tiennent pas compte de revenus de 4 541 millions découlant de l'incidence des mesures de gestion de la juste valeur liées à l'acquisition annoncée de Bank of the West, ni de charges d'intérêts de 515 millions relatives à une provision juridique. Le raffermissement du dollar américain a eu pour effet de faire croître les revenus comptables de 4 % et les revenus ajustés de 3 %.

Les revenus inscrits par nos Services bancaires PE ont grimpé, principalement en raison de la hausse des revenus nets d'intérêts reflétant la forte croissance des prêts et l'élargissement des marges nettes d'intérêts, facteurs en partie contrés par la diminution des revenus autres que d'intérêts. Les revenus ont reculé dans le cas de BMO Gestion de patrimoine, la hausse des revenus nets d'intérêts et l'accroissement des nouveaux actifs nets de clients ayant été plus que contrebalancés par les dessaisissements et l'affaiblissement des marchés mondiaux. Les revenus de BMO Marchés des capitaux ont diminué, la hausse des revenus inscrits par les secteurs Marchés mondiaux ayant été plus que contrée par la baisse des revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés. Les revenus comptables inscrits par les Services d'entreprise ont augmenté par rapport à l'an dernier en raison des éléments d'ajustement précités et les revenus ajustés ont reculé.

Les revenus nets d'intérêts comptables se sont établis à 3 767 millions de dollars, soit un montant pratiquement inchangé par rapport à l'exercice précédent, tandis que les revenus nets d'intérêts ajustés se sont chiffrés à 4 439 millions, en hausse de 683 millions, ou de 18 %. Les résultats ajustés ne tiennent pas compte de charges d'intérêts de 515 millions liées à une provision pour frais juridiques et d'une perte de 157 millions découlant des mesures de gestion de la juste valeur. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté pour nos Services bancaires PE et pour BMO Gestion de patrimoine et ils ont diminué pour BMO Marchés des capitaux en raison de la forte croissance des soldes et de l'élargissement des marges nettes d'intérêts reflétant l'incidence d'un contexte d'augmentation des taux d'intérêt et les revenus nets d'intérêts liés à la négociation moins élevés, lesquels ont baissé de 188 millions et ont été largement compensés par les revenus autres que d'intérêts.

L'actif productif moyen s'est établi à 1 021,5 milliards de dollars, en hausse de 103,3 milliards, ou de 11 %, ce qui s'explique essentiellement par la croissance des prêts, par l'augmentation des valeurs mobilières, et par l'incidence de l'appréciation du dollar américain, facteurs en partie contrés par la diminution des soldes de trésorerie à court terme.

La marge nette d'intérêts comptable globale de BMO, établie à 1,46 %, s'est rétrécie de 16 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de l'incidence des éléments d'ajustement précités et de l'incidence du recul des activités liées à la négociation, facteurs en partie contrebalancés par l'élargissement des marges de nos Services bancaires PE. La marge nette d'intérêts ajustée, compte non tenu des revenus nets d'intérêts liés à la négociation et de l'actif productif, établie à 1,86 %, a augmenté de 20 points de base, en raison essentiellement de l'accroissement des marges nettes d'intérêts des Services bancaires PE.

Les revenus autres que d'intérêts comptables, déduction faite des SCVPI, se sont élevés à 7 172 millions de dollars, en hausse de 4 452 millions comparativement à il y a un an, et les revenus autres que d'intérêts ajustés, déduction faite des SCVPI, ont atteint 2 474 millions, en baisse de 246 millions, ou de 9 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison essentiellement du recul des profits nets sur les titres, autres que de négociation, et de la baisse des revenus de prise ferme et de consultation, ce qui reflète l'incidence de la conjoncture actuelle des marchés, ainsi que de l'incidence des dessaisissements, facteurs en partie contrés par l'augmentation des revenus de négociation.

Le montant brut des pertes liées à l'assurance s'est établi à 218 millions de dollars, comparativement à des revenus de 223 millions pour l'exercice précédent, en raison surtout des variations de la juste valeur des placements et de la diminution des ventes de rentes. Les revenus d'assurance peuvent varier en raison des fluctuations de la juste valeur des actifs d'assurance, qui sont occasionnées par les fluctuations des taux d'intérêt et des marchés boursiers. Les placements qui soutiennent les passifs au titre des indemnités sont essentiellement des actifs à revenu fixe et des actifs sous forme de titres de participation qui sont inscrits à la juste valeur, et les variations de celle-ci sont constatées dans les revenus d'assurance figurant à l'état consolidé des résultats. L'incidence de ces variations de la juste valeur est en grande partie contrebalancée par les variations des passifs au titre des indemnités, qui sont prises en compte dans la section Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du troisième trimestre de 2022

Les revenus comptables se sont établis à 10 570 millions de dollars, comparativement à 6 099 millions pour le trimestre précédent, et les revenus comptables, déduction faite des SCVPI, se sont chiffrés à 10 939 millions, en hausse de 5 253 millions comparativement au trimestre précédent. Cette hausse s'explique principalement par un profit lié à la gestion de la juste valeur pour le trimestre considéré en regard d'une perte pour le trimestre précédent. Les revenus ajustés, déduction faite des SCVPI, ont augmenté de 282 millions, ou de 4 %. Le raffermissement du dollar américain a eu pour effet de faire croître les revenus comptables de 3 % et les revenus ajustés de 2 %.

Les revenus inscrits par nos Services bancaires PE ont grimpé en raison de la hausse des revenus nets d'intérêts, en partie contrebalancée par la baisse des revenus autres que d'intérêts, et les revenus affichés par BMO Marchés des capitaux ont grimpé, les revenus ayant progressé tant pour le secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés que pour le secteur Marchés mondiaux. Les revenus nets de BMO Gestion de patrimoine sont demeurés pratiquement inchangés. Sur une base comptable, les revenus inscrits par les Services d'entreprise ont augmenté par rapport au trimestre précédent, du fait des éléments d'ajustements précités, et ils ont reculé sur une base ajustée.

Les revenus nets d'intérêts comptables ont reculé de 430 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de l'incidence des éléments d'ajustement précités, tandis que les revenus nets d'intérêts ajustés ont progressé de 280 millions, ou de 7 %, reflétant une croissance dans l'ensemble des groupes d'exploitation.

L'actif productif moyen a augmenté de 48,7 milliards de dollars, en hausse de 5 %, ce qui s'explique essentiellement par la croissance des prêts, par l'incidence du raffermissement du dollar américain et par l'incidence de l'accroissement des actifs à faible rendement de BMO Marchés des capitaux et des Services d'entreprise.

La marge nette d'intérêts comptable globale de BMO s'est contractée de 25 points de base, en raison essentiellement de l'incidence des éléments d'ajustement précités et de l'incidence de l'accroissement des actifs à faible rendement de BMO Marchés des capitaux et des Services d'entreprise, en partie contrées par l'élargissement de la marge nette d'intérêts de PE États-Unis. La marge nette d'intérêts ajustée, compte non tenu des revenus nets d'intérêts liés à la négociation et de l'actif productif, s'est élargie de 3 points de base.

Les revenus autres que d'intérêts comptables, déduction faite des SCVPI, ont grimpé de 5 683 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, du fait principalement de l'augmentation des revenus liés à la négociation en lien avec les mesures de gestion de la juste valeur, et les revenus autres que d'intérêts ajustés, déduction faite des SCVPI, sont demeurés pratiquement inchangés par rapport au trimestre précédent, la diminution des profits sur titres, autres que de négociation, ayant été en grande partie contrebalancée par la hausse de revenus de négociation.

Le montant brut des revenus d'assurance a baissé de 760 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison surtout des variations de la juste valeur des placements et de la diminution des ventes de rentes. La diminution des revenus d'assurance a été en grande partie contrebalancée par les variations des SCVPI, tel qu'il est indiqué à la section Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités.

Pour de plus amples renseignements sur les montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR, et sur les résultats présentés sur la base des revenus nets que renferme la présente section qui traite des revenus, il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

Variation des revenus nets d'intérêts, de l'actif productif moyen et de la marge nette d'intérêts 1)













(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Revenus nets d'intérêts (bic) 2)

Actif productif moyen 3)

Marge nette d'intérêts

(en points de base) T4-2022 T3-2022 T4-2021

T4-2022 T3-2022 T4-2021

T4-2022 T3-2022 T4-2021 PE Canada 1 961 1 938 1 712

292 124 282 781 258 074

266 272 263 PE États-Unis 1 462 1 278 1 074

149 721 137 169 123 154

388 370 346 Services bancaires Particuliers et entreprises (PE) 3 423 3 216 2 786

441 845 419 950 381 228

307 304 290 Tous les autres groupes d'exploitation et Services d'entreprise 4) 344 981 970

579 695 552 929 537 027

s. o. s. o. s. o. Total comptable 3 767 4 197 3 756

1 021 540 972 879 918 255

146 171 162 Total ajusté 4 439 4 159 3 756

1 021 540 972 879 918 255

172 170 162 Revenus nets d'intérêts liés à la négociation et actifs productifs 351 350 539

150 715 148 990 149 620

s. o. s. o. s. o. Total comptable compte non tenu des revenus nets d'intérêts liés à la négociation et des actifs productifs 3 416 3 847 3 217

870 825 823 889 768 635

156 185 166 Total ajusté compte non tenu des revenus nets d'intérêts liés à la négociation et des actifs productifs 4 088 3 809 3 217

870 825 823 889 768 635

186 183 166 PE États-Unis (en millions de dollars américains) 1 082 1 001 856

110 753 107 372 98 169

388 370 346

1) Les résultats et les ratios ajustés que renferme le présent tableau ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2) Les revenus des groupes d'exploitation sont présentés selon une base d'imposition comparable (bic) dans les revenus nets d'intérêts, ce qui n'est pas conforme aux PCGR. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières et à la section Méthode de présentation des résultats des groupes d'exploitation de BMO. 3) L'actif productif moyen représente le solde moyen quotidien des dépôts auprès de banques centrales, des dépôts à d'autres banques, des titres pris en pension ou empruntés, des titres et des prêts, pour une période de un an. 4) Pour de plus amples renseignements sur les revenus d'intérêts de ces autres groupes d'exploitation et des Services d'entreprise, il y a lieu de se reporter à la section Analyse des résultats des groupes d'exploitation.

s. o. - sans objet

Total des dotations à la provision pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est chiffré à 226 millions de dollars, comparativement à un recouvrement de pertes sur créances de 126 millions un an plus tôt. Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances exprimé en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établi à 16 points de base, comparativement à un recouvrement de 11 points de base pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux, établie à 192 millions, a augmenté de 108 millions par rapport à l'an dernier. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établie à 14 points de base, contre 7 points de base un an plus tôt. Une dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 34 millions a été enregistrée au cours du trimestre à l'étude en regard d'un recouvrement de 210 millions inscrit à l'exercice précédent. Cette dotation de 34 millions pour le trimestre considéré reflète une détérioration des perspectives économiques et la croissance des soldes, ce qui a été essentiellement contrebalancé par la diminution continue des incertitudes résultant de l'amélioration du contexte pandémique et l'amélioration de la qualité du crédit du portefeuille. Le recouvrement de pertes sur créances de 210 millions inscrit à l'exercice précédent témoigne essentiellement d'une amélioration des perspectives économiques et de l'amélioration de la qualité du crédit du portefeuille, en partie contrebalancées par la croissance des soldes des prêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du troisième trimestre de 2022

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est fixé à 226 millions de dollars, en hausse de 90 millions par rapport au trimestre précédent. Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances exprimé en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établi à 16 points de base, comparativement à 10 points de base pour le trimestre précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux a augmenté de 88 millions par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement de la hausse des dotations enregistrées pour nos Services bancaires PE et BMO Marchés des capitaux. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établie à 14 points de base, comparativement à 8 points de base pour le trimestre précédent. Une dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 34 millions a été comptabilisée pour le trimestre considéré, comparativement à une dotation de 32 millions pour le trimestre précédent.

Dotation à la provision pour pertes sur créances par groupe d'exploitation

(en millions de dollars canadiens) PE Canada PE États-Unis Total PE BMO Gestion de

patrimoine BMO Marchés

des capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque T4-2022













Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances lié aux prêts douteux 142 47 189 - 5 (2) 192 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances lié aux prêts productifs 32 15 47 3 (23) 7 34 Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 174 62 236 3 (18) 5 226 T3-2022













Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances lié aux prêts douteux 104 22 126 2 (22) (2) 104 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances lié aux prêts productifs (15) 46 31 (12) 15 (2) 32 Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 89 68 157 (10) (7) (4) 136 T4-2021













Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances lié aux prêts douteux 89 5 94 1 (9) (2) 84 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances lié aux prêts productifs (94) (33) (127) (6) (79) 2 (210) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances (5) (28) (33) (5) (88) - (126) Exercice 2022













Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances lié aux prêts douteux 432 107 539 2 (32) (7) 502 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances lié aux prêts productifs (91) (90) (181) (4) (11) 7 (189) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 341 17 358 (2) (43) - 313 Exercice 2021













Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances lié aux prêts douteux 493 22 515 4 11 (5) 525 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances lié aux prêts productifs (116) (166) (282) (16) (205) (2) (505) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 377 (144) 233 (12) (194) (7) 20

Ratios de rendement des dotations à la provision pour pertes sur créances



T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Ratio du total des dotations à la provision pour pertes sur créances au solde moyen net des prêts (annualisé) (%) 0,16 0,10 (0,11) 0,06 - Ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux au solde moyen net des prêts et acceptations (annualisé) (%) 0,14 0,08 0,07 0,10 0,11

Prêts douteux

Le solde brut des prêts douteux (SBPD) s'est élevé à 1 991 millions de dollars, comparativement à 2 169 millions pour l'exercice précédent, les plus importantes diminutions des prêts douteux étant attribuables au secteur pétrolier et gazier et au secteur du commerce de détail. Le SBPD a augmenté de 37 millions par rapport à 1 954 millions pour le trimestre précédent.

Les facteurs ayant contribué à la variation du SBPD sont indiqués dans le tableau ci-après. Les prêts qui ont été classés dans les prêts douteux au cours du trimestre ont totalisé 499 millions de dollars, comparativement à 295 millions un an plus tôt et à 341 millions pour le trimestre précédent.

Variations du solde brut des prêts douteux (SBPD) 1) et acceptations douteuses

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 SBPD à l'ouverture de la période 1 954 2 123 2 430 2 169 3 638 Prêts classés dans les prêts douteux durant la période 499 341 295 1 635 1 775 Prêts reclassés dans les prêts en règle durant la période (231) (162) (153) (659) (821) Remboursements, montant net (152) (220) (269) (819) (1 618) Montants sortis du bilan (118) (93) (106) (363) (584) Recouvrements de prêts et d'avances déjà sortis du bilan - - - - - Cessions de prêts (9) (34) (18) (54) (79) Fluctuations des cours de change et autres variations 48 (1) (10) 82 (142) SBPD à la clôture de la période 1 991 1 954 2 169 1 991 2 169 Ratio du SBPD au solde brut des prêts et acceptations (%) 0,35 0,36 0,46 0,35 0,46

1) Le SBPD ne tient pas compte des prêts douteux qui ont été acquis.

Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités

Les sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) se sont établis à un montant négatif de 369 millions de dollars, comparativement à 97 millions à l'exercice précédent. Les résultats ont reculé, en raison essentiellement de l'augmentation des variations de la juste valeur des passifs au titre des indemnités. Les SCVPI ont diminué de 782 millions par rapport au trimestre précédent, du fait des variations de la juste valeur des passifs au titre des indemnités et de l'incidence de la diminution des ventes de rentes. Ces variations ont été atténuées en grande partie par les revenus d'assurance.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

Les charges autres que d'intérêts comptables se sont établies à 4 776 millions de dollars, en hausse de 973 millions par rapport à l'exercice précédent, et les charges autres que d'intérêts ajustées se sont chiffrées à 3 954 millions, en hausse de 234 millions, ou de 6 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées ne tiennent pas compte de l'incidence de la provision pour frais juridiques pour le trimestre considéré et de l'incidence des dessaisissements, de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et des autres coûts liés à l'acquisition et à l'intégration pour les deux périodes. L'augmentation des charges comptables reflète l'incidence de la provision pour frais juridiques, ainsi que les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration plus élevés découlant de l'acquisition annoncée de Bank of the West. Les charges comptables et ajustées ont augmenté en raison de la montée des frais liés au personnel, y compris les hausses de salaire, la rémunération liée au rendement et le renforcement de l'équipe de vente, et de la hausse des coûts liés au matériel informatique et au matériel, facteurs en partie compensés par les dessaisissements. Le raffermissement du dollar américain a eu pour effet de faire croître les charges comptables d'environ 4 % et les charges ajustées d'environ 3 %.

Le ratio d'efficience brut comptable s'est établi à 45,2 %, comparativement à 57,9 % pour l'exercice précédent. Sur la base des revenus nets 1), le ratio d'efficience comptable s'est établi à 43,7 %, comparativement à 58,7 % pour l'exercice précédent et le ratio d'efficience ajusté s'est chiffré à 57,2 %, comparativement à 57,4 % un an plus tôt.

Le levier d'exploitation brut comptable a été de +35,3 %. Sur la base des revenus nets, le levier d'exploitation comptable a été de +43,3 %, et de +0,4 % pour le levier d'exploitation ajusté.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du troisième trimestre de 2022

Les charges autres que d'intérêts comptables ont augmenté de 917 millions de dollars, ou de 24 %, par rapport au trimestre précédent, et les charges autres que d'intérêts ajustées ont grimpé de 193 millions, ou de 5 %. La diminution des charges comptables tient compte de l'incidence de la provision pour frais juridiques, ainsi que des coûts liés à l'acquisition et l'intégration plus élevés découlant de l'acquisition annoncée de Bank of the West, pour le trimestre considéré. Les charges comptables et ajustées ont augmenté en raison de la hausse des frais liés au personnel, de la montée des coûts liés au matériel informatique et au matériel et de l'augmentation des honoraires. Le raffermissement du dollar américain a eu pour effet de faire croître les charges comptables d'environ 3 % et les charges ajustées d'environ 2 %.

Le ratio d'efficience brut comptable s'est établi à 45,2 %, comparativement à 63,3 % pour le trimestre précédent. Sur la base des revenus nets, le ratio d'efficience comptable s'est situé à 43,7 %, contre 67,9 % au trimestre précédent et le ratio d'efficience ajusté s'est établi à 57,2 %, comparativement à 56,7 %.

Pour de plus amples renseignements sur les montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR que renferme la présente section qui traite des charges autres que d'intérêts, il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

1) Ce ratio est calculé à partir des revenus nets et des charges autres que d'intérêts. Pour obtenir plus de renseignements sur les revenus, il y a lieu de se reporter à la section Revenus.

Charge d'impôts sur le résultat

La charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 1 454 millions de dollars, en hausse de 814 millions par rapport au quatrième trimestre de 2021 et en hausse de 1 128 millions par rapport au troisième trimestre de 2022. Le taux d'impôt effectif a été de 24,5 % pour le trimestre à l'étude, comparativement à 22,9 % pour le quatrième trimestre de 2021 et à 19,3 % pour le troisième trimestre de 2022.

La charge d'impôts sur le résultat ajustée s'est établie à 597 millions de dollars, en baisse de 59 millions par rapport au quatrième trimestre de 2021 et en baisse de 5 millions par rapport au troisième trimestre de 2022. Le taux d'impôt effectif ajusté a été de 21,8 % pour le trimestre à l'étude, par rapport à 22,7 % pour le quatrième trimestre de 2021 et à 22,0 % pour le troisième trimestre de 2022. La variation du taux d'impôt effectif comptable pour le trimestre à l'étude en regard de celui du troisième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021 est principalement attribuable à l'incidence de la hausse du bénéfice avant impôts pour le trimestre considéré. La variation du taux d'impôt effectif ajusté pour le trimestre à l'étude en regard de celui du quatrième trimestre de 2021 est principalement attribuable à la composition des résultats, ce qui comprend l'incidence d'un recul du bénéfice avant impôts au cours du trimestre considéré.

Pour de plus amples renseignements sur les montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR que renferme la présente section qui traite de la charge d'impôts sur le résultat, il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

Gestion du capital

BMO continue de gérer son capital conformément au cadre décrit à la section Gestion globale du capital du Rapport de gestion annuel de BMO pour 2022.

Analyse des fonds propres réglementaires du quatrième trimestre de 2022

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 16,7 % au 31 octobre 2022, en hausse par rapport aux 15,8 % enregistrés à la fin du troisième trimestre de 2022, en raison principalement de l'avantage découlant des mesures de gestion de la juste valeur dans le cadre de l'acquisition annoncée de Bank of the West, de la génération interne de fonds propres et de nouvelles actions ordinaires émises aux termes du régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions destiné aux actionnaires (le « régime »), ce qui a été en partie compensé par l'incidence d'une provision pour frais juridiques liée à une poursuite relative à M&I Marshall and Ilsley Bank, une banque absorbée, et la hausse des actifs pondérés en fonction des risques. Il y a lieu de consulter la section Faits marquants pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion de la juste valeur.

Les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires se situaient à 60,9 milliards de dollars au 31 octobre 2022, en hausse par rapport à 55,5 milliards au 31 juillet 2022, en raison surtout de l'avantage découlant des mesures de gestion de la juste valeur, de l'incidence des fluctuations des cours de change, de la génération interne de fonds propres et de nouvelles actions ordinaires émises aux termes du régime, en partie contrés par la provision pour frais juridiques.

La Banque est assujettie à un plancher de fonds propres conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Dans le cadre du calcul des ratios pour les fonds propres réglementaires, il est nécessaire d'augmenter le total des actifs pondérés en fonction des risques lorsque le montant au titre du plancher de fonds propres calculé selon l'approche standard est plus élevé qu'un montant obtenu par un calcul similaire utilisant les règles de l'approche avancée, plus sensible au risque. Les actifs pondérés en fonction des risques tiennent compte d'un ajustement lié au niveau plancher de fonds propres de 12,6 milliards de dollars au 31 octobre 2022, par rapport à 2,5 milliards au 31 juillet 2022.

Les actifs pondérés en fonction des risques se chiffraient à 364,0 milliards de dollars au 31 octobre 2022, en hausse par rapport à 351,7 milliards au 31 juillet 2022. Cette hausse est surtout attribuable à l'incidence des fluctuations des cours de change. L'augmentation de la taille des actifs découlant de la croissance des prêts a été essentiellement contrebalancée par des transactions comportant un transfert de risque.

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 de la Banque se situait à 18,4 % au 31 octobre 2022, en hausse par rapport à 17,3 % au 31 juillet 2022, en raison principalement des facteurs ayant touché le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires et de l'émission de billets avec remboursement de capital à recours limité d'un montant de 1,0 milliard de dollars. Le ratio du total des fonds propres de la Banque s'établissait à 20,7 % au 31 octobre 2022, en hausse par rapport aux 19,4 % au 31 juillet 2022, en raison surtout des facteurs influant sur le ratio des fonds propres de catégorie 1 et de l'émission de billets subordonnés pour un montant de 750 millions de dollars.

L'incidence des fluctuations des cours de change sur les ratios des fonds propres a été largement compensée. Les investissements de BMO dans ses établissements à l'étranger sont essentiellement libellés en dollars américains, et l'incidence de la conversion des actifs pondérés en fonction des risques libellés en dollars américains et les déductions des fonds propres peuvent également faire varier les ratios des fonds propres de la Banque. Nous pourrions gérer l'incidence des fluctuations des cours de change sur nos ratios des fonds propres, en fonction du bilan actuel et en prévision des répercussions de l'acquisition annoncée de Bank of the West, et c'est ce que nous avons fait au cours du trimestre considéré. De telles activités pourraient également se répercuter sur notre valeur comptable et sur notre rendement des capitaux propres.

Notre ratio de levier s'établissait à 5,6 % au 31 octobre 2022, en hausse par rapport à 5,3 % à la fin du troisième trimestre de 2022, en raison d'une augmentation des fonds propres de catégorie 1, compensée en partie par l'augmentation de l'exposition aux fins du ratio de levier en raison surtout de l'incidence des fluctuations des cours de change et de la croissance des prêts.

Le ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) fondé sur les risques et le ratio de levier TLAC de la Banque se sont établis respectivement à 33,1 % et à 10,1 % au 31 octobre 2022 contre respectivement 32,0 % et 9,8 % au 31 juillet 2022.

Évolution des exigences en matière de fonds propres réglementaires

Il y a lieu de se reporter à la section Gestion globale du capital du Rapport annuel de BMO pour 2022 pour une analyse plus détaillée sur l'évolution des exigences en matière de réglementation.

Fonds propres réglementaires et TLAC

Les exigences en matière de fonds propres réglementaires pour BMO sont déterminées selon la ligne directrice NFP, publiée par le BSIF, en fonction des normes de fonds propres établies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Les exigences relatives à la TLAC sont établies conformément à la ligne directrice TLAC du BSIF. Pour des renseignements plus détaillés à ce sujet, il y a lieu de se reporter à la section Gestion globale du capital du Rapport de gestion annuel de BMO pour 2022.

Les exigences du BSIF en matière de fonds propres et de la TLAC sont résumées dans le tableau ci‑après.

(en pourcentage de l'actif pondéré en fonction des risques ou de l'exposition

aux fins du ratio de levier) Exigences de

fonds propres

minimales

Réserves de fonds

propres au titre du

premier pilier 1)

Réserve pour

stabilité

intérieure 2)

Exigences minimales

du BSIF

en matière de fonds

propres, y compris

les réserves de

fonds propres

Ratio de fonds

propres et ratio de

levier de BMO au

31 octobre 2022

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 4,5 % 3,5 % 2,5 % 10,5 % 16,7 % Ratio des fonds propres de catégorie 1 6,0 % 3,5 % 2,5 % 12,0 % 18,4 % Ratio du total des fonds propres 8,0 % 3,5 % 2,5 % 14,0 % 20,7 % Ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) 21,5 % s. o.

2,5 % 24,0 % 33,1 % Ratio de levier 3,0 % s. o.

s. o.

3,0 % 5,6 % Ratio de levier TLAC 6,75 % s. o.

s. o.

6,75 % 10,1 %

1) Le ratio minimal des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, qui est de 4,5 %, s'accroît du total des réserves de fonds propres au titre du premier pilier, qui est de 3,5 % et qui peut absorber les pertes en situation de crise. Les réserves de fonds propres au titre du premier pilier comprennent un coussin de conservation des fonds propres de 2,5 %, un supplément de fonds propres sous forme d'actions ordinaires applicable aux banques d'importance systémique nationale (les « BISN ») de 1,0 % et une réserve anticyclique telle que stipulée par le BSIF (dont l'importance a été négligeable au quatrième trimestre de 2022). Si les ratios des fonds propres d'une banque tombent dans les limites de cette réserve combinée, des restrictions lui seront imposées à l'égard de ses distributions discrétionnaires à même le résultat (aux fins notamment des dividendes, des rachats d'actions et de la rémunération discrétionnaire), l'ampleur de ces restrictions variant alors selon la position des ratios de la banque à l'intérieur des limites de la réserve. 2) Le BSIF exige des BISi qu'elles constituent une réserve pour stabilité intérieure au titre des risques associés aux vulnérabilités systémiques dont il est question dans le deuxième pilier. Cette réserve, qui peut varier de 0 % à 2,5 % du total des actifs pondérés en fonction des risques, s'établissait à 2,5 % au 31 octobre 2022. Les dérogations aux conditions de la réserve pour stabilité intérieure n'entraînent pas de restrictions automatiques liées aux distributions de capital.

s. o. - sans objet

Fonds propres réglementaires et TLAC 1)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Montant brut des fonds propres sous forme d'actions ordinaires 1) 64 730 61 286 51 965 Ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres sous forme d'actions ordinaires (3 839) (5 822) (7 474) Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 60 891 55 464 44 491 Fonds propres de catégorie 1 supplémentaires admissibles 2) 6 308 5 308 5 558 Ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres de catégorie 1 (78) (88) (83) Fonds propres de catégorie 1 supplémentaires 6 230 5 220 5 475 Fonds propres de catégorie 1 (fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires et fonds propres

de catégorie 1 supplémentaires) 67 121 60 684 49 966 Fonds propres de catégorie 2 admissibles 3) 8 238 7 499 7 286 Ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres de catégorie 2 (50) (50) (51) Fonds propres de catégorie 2 8 188 7 449 7 235 Total des fonds propres (fonds propres de catégorie 1 et 2) 75 309 68 133 57 201 Autres instruments TLAC 4) 45 554 44 568 33 238 Ajustements appliqués aux autres instruments TLAC (200) (167) (86) Autres instruments TLAC disponibles après ajustements 45 354 44 401 33 152 TLAC 120 663 112 534 90 353 Actifs pondérés en fonction des risques 5) 363 997 351 711 325 433 Exposition aux fins du ratio de levier 1 189 990 1 144 101 976 690 Ratios des fonds propres (%)





Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 16,7 15,8 13,7 Ratio des fonds propres de catégorie 1 18,4 17,3 15,4 Ratio du total des fonds propres 20,7 19,4 17,6 Ratio TLAC 33,1 32,0 27,8 Ratio de levier 5,6 5,3 5,1 Ratio de levier TLAC 10,1 9,8 9,3

1) Le montant brut des fonds propres sous forme d'actions ordinaires comprend les actions ordinaires admissibles qui ont été émises, les résultats non distribués, le cumul des autres éléments du résultat global et les actions ordinaires admissibles émises par les filiales. 2) Les fonds propres de catégorie 1 supplémentaires admissibles comprennent les instruments de catégorie 1 supplémentaires admissibles émis directement ou indirectement. 3 Les fonds propres de catégorie 2 admissibles comprennent les débentures subordonnées et peuvent comprendre une partie des dotations à la provision pour pertes sur créances attendues. 4) Les autres instruments TLAC englobent la dette de premier rang non garantie admissible aux fins du régime de recapitalisation interne des banques au Canada. 5) Les institutions qui utilisent l'approche de mesures avancées pour le risque de crédit sont assujetties à un plancher de fonds propres, tel que le prescrit la ligne directrice NFP du BSIF.

Autres faits nouveaux touchant le capital

Au cours du trimestre à l'étude, 2,8 millions d'actions ordinaires ont été émises dans le cadre du régime et aux termes de l'exercice d'options sur actions.

Le 27 octobre 2022, nous avons émis des billets subordonnés à 6,534 % (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) pour un montant de 750 millions de dollars en vertu de notre programme de billets à moyen terme canadien.

Le 13 septembre 2022, nous avons émis des billets avec remboursement de capital à recours limité, série 3 à 7,325 % (FPUNV) pour un montant de 1 000 millions de dollars.

Le 25 août 2022, nous avons racheté la totalité de nos 16 millions d'actions privilégiées de catégorie B à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 42 (FPUNV) en circulation pour un total global de 400 millions de dollars.

Le 27 juillet 2022, nous avons procédé à une offre publique au Canada portant sur l'émission d'actions privilégiées de catégorie B à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 50 (FPUNV) pour un montant de 500 millions de dollars.

Le 1er juin 2022, nous avons racheté la totalité de nos débentures subordonnées pour 850 millions de dollars et de nos billets à moyen terme, série I, Tranche 2 (FPUNV) à la valeur nominale, majorés des intérêts courus et impayés à la date prévue de rachat, exclusion faite de celle-ci.

Le 25 mai 2022, nous avons racheté la totalité de nos 20 millions d'actions privilégiées de catégorie B à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 40 (FPUNV) en circulation pour un total global de 500 millions de dollars.

Le 29 mars 2022, nous avons procédé à une offre publique portant sur 20 843 750 actions ordinaires pour un montant de 3 106 millions de dollars dans le but de financer une partie du prix d'achat relatif à l'acquisition annoncée de Bank of the West.

Le 15 mars 2022, nous avons émis des billets avec remboursement de capital à recours limité, série 2 à 5,625 % (FPUNV), pour un montant de 750 millions de dollars.

Le 25 février 2022, nous avons racheté la totalité de nos 24 millions d'actions privilégiées de catégorie B à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 38 (FPUNV) en circulation pour un total global de 600 millions de dollars.

Le 10 janvier 2022, nous avons finalisé notre offre publique de rachat aux États-Unis portant sur des billets subordonnés à 3,088 % (FPUNV), échéant en 2037, pour un montant de 1,25 milliard de dollars américains, dans le cadre de notre programme de billets à moyen terme américains.

Le 3 décembre 2021, nous avons annoncé notre intention, sous réserve de l'approbation du BSIF et de la Bourse de Toronto, de racheter à des fins d'annulation jusqu'à 22,5 millions de nos actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Concurremment avec l'acquisition annoncée de Bank of the West, nous n'entendons pas établir une offre publique de rachat dans le cours normal des activités et nous ne prévoyons pas racheter des actions avant la clôture de l'acquisition.

Aux termes du régime de recapitalisation interne des banques du Canada, les titres d'emprunt de premier rang admissibles émis le 23 septembre 2018 ou après cette date sont assujettis aux exigences sur la conversion aux fins de recapitalisation interne. La Société d'assurance-dépôts du Canada a le pouvoir de convertir des créances admissibles à la recapitalisation interne en actions ordinaires. Cette exigence prévue par la loi s'étend aux titres de FPUNV, qui doivent être intégralement convertis avant la conversion des créances admissibles à la recapitalisation interne.

Advenant le cas où se produirait un événement déclencheur des FPUNV, les instruments compris dans les FPUNV seraient convertis en actions ordinaires de BMO selon une formule de conversion automatique à un prix de conversion correspondant au plus élevé des montants suivants : i) un prix plancher de 5,00 $ et ii) le cours du marché des actions ordinaires de BMO à la date de l'événement déclencheur (calculé selon un prix moyen pondéré sur 10 jours). Selon un prix plancher de 5,00 $, ces instruments compris dans les FPUNV seraient convertis en environ 3,9 milliards d'actions ordinaires de BMO, dans l'hypothèse où il n'y aurait ni intérêts courus ni dividendes déclarés et impayés.

Dividendes

Le 1er décembre 2022, BMO a annoncé que le Conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel sur les actions ordinaires de 1,43 $ par action, soit 0,04 $ de plus par rapport au trimestre précédent et en hausse de 0,10 $, ou de 8 %, par rapport à l'exercice précédent. Le dividende doit être versé le 28 février 2023 aux actionnaires inscrits le 30 janvier 2023. Les détenteurs d'actions ordinaires pourront choisir de réinvestir leurs dividendes en trésorerie dans des actions ordinaires de BMO, conformément au régime.

Le 10 janvier 2022, nous avons annoncé que nous accordons un escompte de 2 % sur les nouvelles actions ordinaires émises selon les modalités de réinvestissement de dividendes du régime. À compter du dividende sur les actions ordinaires déclaré pour le premier trimestre de 2022 et jusqu'à nouvel ordre, les actions ordinaires émises par la Banque en vertu du régime seront de nouvelles actions comportant un escompte de 2 % calculé conformément aux modalités du régime. L'escompte ne s'appliquera pas aux actions ordinaires achetées dans le volet « versements facultatifs en espèces » du régime.

Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute autre loi provinciale ou territoriale similaire, et à moins d'indication contraire, BMO désigne tous les dividendes versés ou jugés comme ayant été versés sur ses actions ordinaires et privilégiées comme étant des « dividendes admissibles ».

Mise en garde

La section ci-dessus qui traite de la gestion du capital renferme des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Analyse des résultats des groupes d'exploitation

Méthode de présentation des résultats des groupes d'exploitation de BMO

BMO présente les résultats financiers de ses trois groupes d'exploitation, dont l'un comprend deux unités d'exploitation, et ils sont tous soutenus par les unités fonctionnelles et l'unité Technologie et opérations des Services d'entreprise. Les résultats des unités d'exploitation comprennent les ventilations des revenus liées à la trésorerie, les ventilations des charges autres que d'intérêts provenant des unités fonctionnelles et de l'unité Technologie et opérations (T&O), et les fonds propres imputés.

BMO a recours à la fixation des prix de cession interne des fonds et des liquidités entre la trésorerie et les unités d'exploitation pour attribuer le coût et le crédit appropriés aux fonds afin d'établir adéquatement le prix des prêts et des dépôts et de faciliter l'évaluation de la performance en matière de rentabilité de chaque secteur d'activité. Ces méthodes tiennent également compte du coût des actifs liquides supplémentaires qui sont détenus afin de combler d'éventuels besoins en liquidité et de faciliter la gestion du risque de taux d'intérêt et du risque de liquidité dans le respect de notre cadre d'appétit pour le risque et des exigences réglementaires. Nous passons en revue nos méthodologies de prix de cession interne au moins une fois par an afin qu'elles soient conformes à nos pratiques de gestion des risques de taux d'intérêt, de liquidité et de financement.

Les coûts associés aux services fournis par les unités fonctionnelles et l'unité T&O sont en grande partie répartis entre les quatre unités d'exploitation, les montants restants étant pris en compte dans les Services d'entreprise. Les charges directement engagées pour soutenir une unité d'exploitation spécifique sont généralement attribuées à cette unité d'exploitation. Les autres charges qui ne sont pas directement attribuables à une unité d'exploitation spécifique sont réparties entre les unités d'exploitation d'une manière qui reflète raisonnablement le niveau de soutien fourni à chaque unité d'exploitation. Nous passons en revue périodiquement ces méthodes de répartition des charges.

Les fonds propres sont imputés aux unités d'exploitation en fonction du montant de fonds propres réglementaires requis pour soutenir les activités commerciales. Les fonds propres non imputés sont comptabilisés dans les Services d'entreprise. Nous passons en revue chaque année nos méthodes d'imputation des fonds propres.

De temps à autre, il arrive que certains secteurs d'activité et certaines unités de notre structure organisationnelle soient réorientés pour appuyer nos priorités stratégiques. À compter du premier trimestre de 2022, des prêts, des dépôts et des revenus de notre secteur d'activité des services bancaires aux entreprises ont été reclassés du secteur des Services bancaires aux grandes entreprises au secteur des Services bancaires Particuliers et entreprises au sein de PE Canada aux fins de l'harmonisation de notre structure organisationnelle. De plus, certaines répartitions des charges ont été actualisées afin de mieux refléter les circonstances actuelles. Les chiffres des périodes antérieures ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour l'exercice à l'étude.

À l'instar des membres de notre groupe bancaire de référence au Canada, nous analysons les revenus consolidés à partir des revenus calculés selon les PCGR figurant dans les états financiers consolidés annuels audités plutôt que sur une base d'imposition comparable (bic). Comme plusieurs autres banques, BMO analyse les revenus de ses unités d'exploitation sur une bic. Les revenus et la charge d'impôts sur le résultat relativement aux titres exonérés d'impôts sont augmentés à un montant équivalent avant impôts afin de faciliter la comparaison du bénéfice sur le plan des sources imposables et de celles qui ne le sont pas. La compensation des ajustements sur une bic des unités est reflétée dans les revenus et la charge d'impôts sur le résultat des Services d'entreprise.

Services bancaires Particuliers et entreprises (Services bancaires PE) 1)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Revenus nets d'intérêts (bic) 2) 3 423 3 216 2 786 12 486 10 829 Revenus autres que d'intérêts 877 889 900 3 684 3 468 Total des revenus (bic) 4 300 4 105 3 686 16 170 14 297 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 189 126 94 539 515 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs 47 31 (127) (181) (282) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 236 157 (33) 358 233 Charges autres que d'intérêts 1 965 1 906 1 796 7 392 6 781 Bénéfice avant impôts sur le résultat 2 099 2 042 1 923 8 420 7 283 Charge d'impôts sur le résultat (bic) 522 509 481 2 097 1 819 Bénéfice net comptable 1 577 1 533 1 442 6 323 5 464 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3) 2 1 6 6 25 Bénéfice net ajusté 1 579 1 534 1 448 6 329 5 489

1) Les résultats ajustés et les montants sur une bic que renferme le présent tableau ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2) Des montants sur une base d'imposition comparable de 7 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2022, de 6 millions à la fois pour le troisième trimestre de 2022 et le quatrième trimestre de 2021, de 25 millions pour l'exercice 2022 et de 24 millions pour l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les revenus nets d'intérêts. 3) Des montants avant impôts liés à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions des Services bancaires PE de 2 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2022, de 1 million pour le troisième trimestre de 2022, de 9 millions pour le quatrième trimestre de 2021, de 7 millions pour l'exercice 2022 et de 35 millions pour l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts.





Les Services bancaires Particuliers et entreprises (Services bancaires PE) englobent nos deux unités d'exploitation de services bancaires aux particuliers et aux entreprises : Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada (PE Canada) et Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis (PE États-Unis). Le bénéfice net comptable des Services bancaires PE s'est chiffré à 1 577 millions de dollars, en hausse de 135 millions, ou de 9 %, en regard d'il y a un an. Ces unités d'exploitation sont passées en revue séparément dans les sections ci-après.

Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les montants, les mesures et les ratios non conformes aux PCGR de la présente section Analyse des résultats des groupes d'exploitation.

Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada (PE Canada) 1)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Revenus nets d'intérêts 1 961 1 938 1 712 7 449 6 561 Revenus autres que d'intérêts 586 591 592 2 419 2 225 Total des revenus 2 547 2 529 2 304 9 868 8 786 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 142 104 89 432 493 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs 32 (15) (94) (91) (116) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 174 89 (5) 341 377 Charges autres que d'intérêts 1 131 1 134 1 049 4 349 3 968 Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 242 1 306 1 260 5 178 4 441 Charge d'impôts sur le résultat 325 341 327 1 352 1 153 Bénéfice net comptable 917 965 933 3 826 3 288 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) - - - 1 1 Bénéfice net ajusté 917 965 933 3 827 3 289 Charges autres que d'intérêts ajustées 1 131 1 134 1 049 4 348 3 966 Revenus des Services bancaires Particuliers et entreprises 1 800 1 770 1 617 6 904 6 168 Revenus des Services bancaires aux grandes entreprises 747 759 687 2 964 2 618 Croissance du bénéfice net (%) (1,8) 16,6 44,7 16,4 62,8 Croissance des revenus (%) 10,5 12,9 13,4 12,3 9,4 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 7,8 10,3 8,1 9,6 1,7 Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (%) 7,8 10,3 8,1 9,6 1,7 Rendement des capitaux propres (%) 3) 29,4 32,0 32,8 32,1 29,1 Rendement des capitaux propres ajusté (%) 3) 29,4 32,0 32,8 32,1 29,1 Levier d'exploitation (%) 2,7 2,6 5,3 2,7 7,7 Levier d'exploitation ajusté (%) 2,7 2,6 5,3 2,7 7,7 Ratio d'efficience (%) 44,4 44,8 45,5 44,1 45,2 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen (%) 2,66 2,72 2,63 2,68 2,64 Actif productif moyen 292 124 282 781 258 074 278 022 248 215 Solde moyen brut des prêts et acceptations 304 159 295 167 271 108 290 324 261 869 Solde moyen des dépôts 253 143 246 832 232 359 243 541 225 555

1) Les résultats et les ratios ajustés que renferme le présent tableau ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2) Des montants avant impôts liés à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de néant à la fois pour le quatrième trimestre de 2022, le troisième trimestre de 2022 et le quatrième trimestre de 2021, de 1 million de dollars pour l'exercice 2022 et de 2 millions pour l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 3) Le rendement des capitaux propres est fondé sur les fonds propres imputés. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

Le bénéfice net comptable de PE Canada s'est chiffré à 917 millions de dollars, en baisse de 16 millions, ou de 2 %, par rapport à l'exercice précédent.

Le total des revenus s'est établi à 2 547 millions de dollars, en hausse de 243 millions, ou de 11 %, par rapport à l'an dernier. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 249 millions, ou de 15 %, en raison de l'accroissement des soldes des prêts et des dépôts et de l'élargissement des marges nettes d'intérêts. Les revenus autres que d'intérêts sont demeurés relativement inchangés du fait que l'augmentation des revenus tirés des dépôts et des revenus générés par les cartes de crédit a été contrée partie par la baisse des profits sur les investissements dans nos Services bancaires aux grandes entreprises. La marge nette d'intérêts, qui s'est située à 2,66 %, a progressé de 3 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de l'accroissement des marges sur les dépôts, ce qui reflète l'incidence du contexte de hausse des taux d'intérêt, contrebalancé en partie par le rétrécissement des marges sur les prêts et la croissance plus rapide des prêts par rapport aux dépôts.

Les revenus des Services bancaires aux particuliers et entreprises ont augmenté de 183 millions de dollars, ou de 11 %, en raison des revenus nets d'intérêts plus élevés et de l'augmentation des revenus autres que d'intérêts. Les revenus des Services bancaires aux grandes entreprises se sont renforcés de 60 millions, ou de 9 %, en raison de la hausse des revenus nets d'intérêts, ce qui a été en partie contrebalancé par le recul des revenus autres que d'intérêts.

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est chiffré à 174 millions de dollars, par rapport à un recouvrement de 5 millions à l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est établie à 142 millions, en hausse de 53 millions, ce qui s'explique par l'augmentation des dotations aux provisions liées aux Services bancaires Particuliers et entreprises et aux Services bancaires aux grandes entreprises. Au cours du trimestre à l'étude, une dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 32 millions a été enregistrée, comparativement à un recouvrement de 94 millions à l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 131 millions de dollars, en hausse de 82 millions, ou de 8 %, par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète les investissements dans les activités, y compris l'augmentation des effectifs de notre équipe de vente et des coûts liés à la technologie, ainsi que la hausse des salaires.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations a augmenté de 33,1 milliards de dollars, ou de 12 %, par rapport à il y a un an, pour s'établir à 304,2 milliards. Les soldes des prêts des Services bancaires Particuliers et entreprises ont progressé de 9 % et ceux des prêts des Services bancaires aux grandes entreprises se sont accrus de 18 %, tandis que les soldes de cartes de crédit ont augmenté de 19 %. Le solde moyen des dépôts a augmenté de 20,8 milliards, ou de 9 %, pour s'établir à 253,1 milliards. Les dépôts des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 9 %, grâce surtout à la forte croissance des dépôts à terme. Les dépôts des Services bancaires aux grandes entreprises ont quant à eux augmenté de 8 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du troisième trimestre de 2022

Le bénéfice net comptable a reculé de 48 millions de dollars, ou de 5 %, comparativement au trimestre précédent.

Le total des revenus a augmenté de 18 millions de dollars, ou de 1 %. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 23 millions, ou de 1 %, en raison essentiellement de l'accroissement des soldes, en partie contrebalancé par le rétrécissement des marges nettes d'intérêts. Les revenus autres que d'intérêts sont demeurés relativement inchangés, l'augmentation des revenus générés par les cartes de crédit et des revenus tirés des dépôts ayant été contrée par la baisse des profits sur les investissements dans nos Services bancaires aux grandes entreprises. La marge nette d'intérêts, qui s'est située à 2,66 %, a reculé de 6 points de base par rapport au trimestre précédent, du fait surtout du rétrécissement des marges sur les prêts et de la croissance plus rapide des prêts par rapport aux dépôts, contrebalancés en partie par l'amélioration des marges sur les dépôts.

Les revenus des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 30 millions de dollars, ou de 2 %, en raison de la progression des revenus nets d'intérêts et des revenus autres que d'intérêts, alors que les revenus des Services bancaires aux grandes entreprises ont reculé de 12 millions, ou de 2 %, ce qui s'explique en grande partie par la baisse des revenus autres que d'intérêts.

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances a augmenté de 85 millions de dollars, comparativement au trimestre précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est accrue de 38 millions, ce qui s'explique par l'augmentation des dotations aux provisions liées aux Services bancaires Particuliers et entreprises et aux Services bancaires aux grandes entreprises. Au cours du trimestre à l'étude, une dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 32 millions a été enregistrée, comparativement à un recouvrement de 15 millions au trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts sont demeurées relativement inchangées par rapport au trimestre précédent.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations a progressé de 9,0 milliards de dollars, ou de 3 %, par rapport au trimestre précédent. Les soldes des prêts des Services bancaires Particuliers et entreprises et des prêts des Services bancaires aux grandes entreprises se sont accrus de 3 %, tandis que les soldes de cartes de crédit ont grimpé de 5 %. Le solde moyen des dépôts a augmenté de 6,3 milliards, ou de 3 % eu égard au trimestre précédent. Les dépôts des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 3 %, grâce à la forte croissance des dépôts à terme qui a été contrée en partie par le recul des dépôts des comptes de chèques et d'épargne. Les dépôts des Services bancaires aux grandes entreprises ont quant à eux augmenté de 1 %.

Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis (PE États-Unis) 1)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Revenus nets d'intérêts (bic) 2) 1 462 1 278 1 074 5 037 4 268 Revenus autres que d'intérêts 291 298 308 1 265 1 243 Total des revenus (bic) 1 753 1 576 1 382 6 302 5 511 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 47 22 5 107 22 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs 15 46 (33) (90) (166) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 62 68 (28) 17 (144) Charges autres que d'intérêts 834 772 747 3 043 2 813 Bénéfice avant impôts sur le résultat 857 736 663 3 242 2 842 Charge d'impôts sur le résultat (bic) 197 168 154 745 666 Bénéfice net comptable 660 568 509 2 497 2 176 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3) 2 1 6 5 24 Bénéfice net ajusté 662 569 515 2 502 2 200 Charges autres que d'intérêts ajustées 832 771 738 3 037 2 780 Croissance du bénéfice net (%) 29,8 3,2 52,8 14,8 65,8 Croissance du bénéfice net ajusté (%) 28,5 2,3 50,2 13,7 62,7 Croissance des revenus (%) 26,9 16,5 3,7 14,4 (0,4) Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 11,7 11,5 1,8 8,2 (7,1) Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (%) 12,7 12,5 2,4 9,2 (6,6) Actif productif moyen 149 721 137 169 123 154 138 094 122 166 Solde moyen brut des prêts et acceptations 144 110 131 878 117 008 132 240 116 039 Solde moyen net des prêts et acceptations 143 179 131 070 116 092 131 394 115 025 Solde moyen des dépôts 148 849 142 865 142 770 145 633 139 197











(équivalents en millions de dollars américains)









Revenus nets d'intérêts (bic) 4) 1 082 1 001 856 3 893 3 400 Revenus autres que d'intérêts 215 233 245 981 990 Total des revenus (bic) 1 297 1 234 1 101 4 874 4 390 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 35 17 2 82 15 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs 11 36 (26) (71) (132) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 46 53 (24) 11 (117) Charges autres que d'intérêts 617 604 596 2 353 2 242 Bénéfice avant impôts sur le résultat 634 577 529 2 510 2 265 Charge d'impôts sur le résultat (bic) 146 132 123 577 531 Bénéfice net comptable 488 445 406 1 933 1 734 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 5) 1 1 4 4 19 Bénéfice net ajusté 489 446 410 1 937 1 753 Charges autres que d'intérêts ajustées 616 603 590 2 348 2 216 Principaux facteurs et mesures de la performance (en dollars américains)









Revenus des Services bancaires Particuliers et entreprises 402 363 324 1 420 1 313 Revenus des Services bancaires aux grandes entreprises 895 871 777 3 454 3 077 Croissance du bénéfice net (%) 20,5 (0,2) 60,8 11,5 77,5 Croissance du bénéfice net ajusté (%) 19,3 (1,1) 58,2 10,5 74,2 Croissance des revenus (%) 17,8 12,4 9,3 11,0 6,7 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 3,5 7,4 7,3 5,0 (0,4) Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (%) 4,4 8,5 8,0 6,0 0,1 Rendement des capitaux propres (%) 6) 17,9 16,5 14,8 17,8 15,8 Rendement des capitaux propres ajusté (%) 6) 18,0 16,6 15,0 17,8 16,0 Levier d'exploitation (bic) (%) 14,3 5,0 2,0 6,0 7,1 Levier d'exploitation ajusté (bic) (%) 13,4 3,9 1,3 5,0 6,6 Ratio d'efficience (bic) (%) 47,6 49,0 54,1 48,3 51,1 Ratio d'efficience ajusté (bic) (%) 47,5 48,9 53,5 48,2 50,5 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen (bic) (%) 3,88 3,70 3,46 3,64 3,49 Actif productif moyen 110 753 107 372 98 169 106 829 97 321 Solde moyen brut des prêts et acceptations 106 603 103 231 93 270 102 290 92 439 Solde moyen des dépôts 110 138 111 836 113 806 112 780 110 910

1) Les résultats et les ratios ajustés ainsi que les montants sur une bic que renferme le présent tableau ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2) Des montants sur une base d'imposition comparable de 7 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2022, de 6 millions à la fois pour le troisième trimestre de 2022 et le quatrième trimestre de 2021, de 25 millions pour l'exercice 2022 et de 24 millions pour l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les revenus nets d'intérêts. 3) Des montants avant impôts liés à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 2 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2022, de 1 million pour le troisième trimestre de 2022, de 9 millions pour le quatrième trimestre de 2021, de 6 millions pour l'exercice 2022 et de 33 millions pour l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 4) Des montants sur une base d'imposition comparable de 6 millions de dollars américains pour le quatrième trimestre de 2022, de 5 millions de dollars américains à la fois pour le troisième trimestre de 2022 et le quatrième trimestre de 2021, de 20 millions de dollars américains à la fois pour l'exercice 2022 et l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les revenus nets d'intérêts. 5) Des montants avant impôts liés à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 1 million de dollars américains à la fois pour le quatrième trimestre de 2022 et le troisième trimestre de 2022, de 6 millions de dollars américains pour le quatrième trimestre de 2021, de 5 millions de dollars américains pour l'exercice 2022 et de 26 millions de dollars américains pour l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 6) Le rendement des capitaux propres est fondé sur les fonds propres imputés. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

Le bénéfice net comptable de PE États-Unis s'est établi à 660 millions de dollars, en hausse de 151 millions, ou de 30 %, comparativement à il y a un an. Le raffermissement du dollar américain a entraîné une hausse de la croissance des revenus et du bénéfice net de 9 % et de celle des charges de 8 %. Tous les montants dans le reste de la présente section sont présentés en dollars américains.

Le bénéfice net comptable s'est établi à 488 millions de dollars, en hausse de 82 millions, ou de 21 %, par rapport à l'exercice précédent.

Le total des revenus s'est établi à 1 297 millions de dollars, en hausse de 196 millions, ou de 18 %, par rapport à l'exercice précédent. Les revenus nets d'intérêts ont progressé de 226 millions, ou de 26 %, en raison surtout de l'élargissement des marges nettes d'intérêts et de la croissance des soldes des prêts, facteurs contrés en partie par la baisse des revenus afférents au programme Paycheck Protection Program (PPP) 1). Les revenus autres que d'intérêts ont diminué de 30 millions, ou de 12 %, du fait surtout de la baisse des revenus tirés des dépôts et des revenus tirés des contrats de location simple. La marge nette d'intérêts, qui s'est établie à 3,88 %, a augmenté de 42 points de base, principalement du fait de l'élargissement des marges sur les dépôts découlant de l'incidence du contexte de taux d'intérêt plus élevés, ce qui a été contré en partie par la croissance plus rapide des prêts par rapport aux dépôts et le rétrécissement des marges sur les prêts.

Les revenus des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 78 millions de dollars, ou de 24 % et ceux des Services bancaires aux grandes entreprises de 118 millions, ou de 15 %, en raison, dans les deux cas, de l'accroissement des revenus nets d'intérêts, contrebalancé en partie par le repli des revenus autres que d'intérêts.

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est établi à 46 millions de dollars, comparativement à un recouvrement de 24 millions à l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est établie à 35 millions, soit une augmentation de 33 millions, ce qui s'explique avant tout par une hausse des dotations à la provision liées aux Services bancaires aux grandes entreprises. Une dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 11 millions a été enregistrée au cours du trimestre à l'étude, comparativement à un recouvrement de 26 millions à l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 617 millions de dollars, en hausse de 21 millions, ou de 4 %, par rapport à l'an dernier, en raison essentiellement de l'augmentation des coûts liés à la technologie et des frais liés au personnel.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations a augmenté de 13,3 milliards de dollars, ou de 14 %, par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 106,6 milliards. La diminution des prêts liés au programme PPP a eu pour effet de réduire la croissance des prêts de 2 %. Les soldes de prêts des Services bancaires aux grandes entreprises ont augmenté de 17 %, tandis que les soldes de prêts des Services bancaires Particuliers et entreprises ont progressé de 2 %. Le solde moyen des dépôts s'est chiffré à 110,1 millions, soit une baisse de 3,7 millions, ou de 3 %, par rapport à l'exercice précédent. Les dépôts des Services bancaires aux entreprises ont diminué de 6 %, tandis que ceux des Services bancaires Particuliers et entreprises sont demeurés relativement inchangés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du troisième trimestre de 2022

Le bénéfice net comptable a progressé de 92 millions de dollars, ou de 16 %, par rapport au trimestre précédent. Le raffermissement du dollar américain a entraîné une hausse de la croissance des revenus, des charges et du bénéfice net de 6 %. Tous les montants dans le reste de la présente section sont exprimés en dollars américains.

Le bénéfice net comptable a augmenté de 43 millions de dollars, ou de 10 %, par rapport à celui du trimestre précédent.

Le total des revenus a monté de 63 millions de dollars, ou de 5 %, par rapport au trimestre précédent. Les revenus nets d'intérêts ont progressé de 81 millions, ou de 8 %, en raison surtout de l'élargissement des marges nettes d'intérêts et de la croissance des soldes des prêts, facteurs contrés en partie par la baisse des dépôts. Les revenus autres que d'intérêts ont reculé de 18 millions, ou de 8 %, par rapport au trimestre précédent, du fait surtout de la baisse des revenus tirés des dépôts. La marge nette d'intérêts, qui s'est établie à 3,88 %, a augmenté de 18 points de base par rapport au trimestre précédent, en raison de l'élargissement des marges sur les dépôts découlant de l'incidence du contexte de taux d'intérêt plus élevés, ce qui a été contré en partie par le rétrécissement des marges sur les prêts et la croissance plus rapide des prêts par rapport aux dépôts.

Les revenus des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 39 millions de dollars, ou de 11 % et ceux des Services bancaires aux grandes entreprises de 24 millions, ou de 3 %, en raison, dans les deux cas, de l'accroissement des revenus nets d'intérêts, contrebalancé en partie par une baisse des revenus autres que d'intérêts.

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances a diminué de 7 millions de dollars, par rapport au trimestre précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux a augmenté de 18 millions, ce qui s'explique avant tout par une hausse des dotations à la provision liées aux Services bancaires aux grandes entreprises. Une dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 11 millions a été enregistrée au cours du trimestre à l'étude, comparativement à une dotation de 36 millions au trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 13 millions de dollars, ou de 2 %, par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement de l'augmentation des coûts liés à la technologie et des frais liés au personnel.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations a augmenté de 3,4 milliards de dollars, ou de 3 %, par rapport au trimestre précédent. Les soldes de prêts des Services bancaires aux grandes entreprises ont augmenté de 4 %, tandis que les soldes de prêts des Services bancaires Particuliers et entreprises ont progressé de 2 %. Le solde moyen des dépôts a baissé de 1,7 milliard, ou de 2 %, par rapport au trimestre précédent. Les dépôts des Services bancaires aux grandes entreprises ont diminué de 2 %, et ceux des Services bancaires Particuliers et entreprises ont reculé de 1 %.

1) Le programme Paycheck Protection Program de la Small Business Administration aux États-Unis est un programme d'aide du gouvernement américain mis en oeuvre au cours de l'exercice 2020 pour soutenir les entreprises aux prises avec des difficultés financières causées par la pandémie de COVID-19.

BMO Gestion de patrimoine 1)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Revenus nets d'intérêts 324 314 259 1 188 982 Revenus autres que d'intérêts 606 1 391 1 276 3 336 6 071 Total des revenus 930 1 705 1 535 4 524 7 053 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) (369) 413 97 (683) 1 399 Revenus, déduction faite des SCVPI 1 299 1 292 1 438 5 207 5 654 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux - 2 1 2 4 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs 3 (12) (6) (4) (16) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 3 (10) (5) (2) (12) Charges autres que d'intérêts 901 881 990 3 564 3 843 Bénéfice avant impôts sur le résultat 395 421 453 1 645 1 823 Charge d'impôts sur le résultat 97 97 108 394 441 Bénéfice net comptable 298 324 345 1 251 1 382 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) - 1 4 3 24 Bénéfice net ajusté 298 325 349 1 254 1 406 Charges autres que d'intérêts ajustées 900 880 984 3 559 3 812 Bénéfice net comptable Gestion d'actifs et de patrimoine 3) 221 263 287 992 1 109 Bénéfice net ajusté Gestion d'actifs et de patrimoine 3) 221 264 291 995 1 133 Bénéfice net comptable des activités d'assurance 77 61 58 259 273 Bénéfice net ajusté des activités d'assurance 77 61 58 259 273 Croissance du bénéfice net (%) (13,7) (14,4) 16,5 (9,5) 37,9 Croissance du bénéfice net ajusté (%) (14,5) (15,1) 14,7 (10,7) 35,7 Croissance des revenus (%) (39,3) (29,7) 17,2 (35,8) 5,1 Croissance des revenus, déduction faite des SCVPI (%) (9,7) (10,4) 9,8 (7,9) 13,1 SCVPI ajustés (369) 413 97 (683) 1 399 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) (8,9) (6,6) 8,2 (7,2) 5,3 Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (%) (8,6) (6,2) 8,9 (6,6) 5,8 Rendement des capitaux propres (%) 4) 21,7 24,3 24,2 23,5 23,3 Rendement des capitaux propres ajusté (%) 4) 21,8 24,4 24,5 23,6 23,7 Levier d'exploitation, déduction faite des SCVPI (%) (0,8) (3,8) 1,6 (0,7) 7,8 Levier d'exploitation ajusté, déduction faite des SCVPI (%) (1,1) (4,2) 0,9 (1,3) 7,3 Ratio d'efficience comptable (%) 96,8 51,7 64,5 78,8 54,5 Ratio d'efficience comptable, déduction faite des SCVPI (%) 69,3 68,3 68,8 68,4 68,0 Ratio d'efficience ajusté (%) 96,6 51,6 64,1 78,7 54,1 Ratio d'efficience ajusté, déduction faite des SCVPI (%) 69,2 68,2 68,4 68,4 67,4 Actifs sous gestion 305 462 310 469 523 270 305 462 523 270 Actifs sous administration 5) 424 191 419 901 427 446 424 191 427 446 Actif moyen 51 915 50 774 49 629 50 488 48 232 Solde moyen brut des prêts et acceptations 36 036 34 842 30 351 34 007 28 920 Solde moyen des dépôts 56 428 55 456 53 300 55 919 51 030 Activités aux États-Unis - Principales données financières (en millions de dollars américains)









Total des revenus 145 142 162 576 625 Charges autres que d'intérêts 116 112 120 458 481 Bénéfice net comptable 20 28 32 91 111 Charges autres que d'intérêts ajustées 115 111 118 454 474 Bénéfice net ajusté 21 29 34 94 116 Solde moyen brut des prêts et acceptations 6 423 6 197 5 152 5 937 4 892 Solde moyen des dépôts 7 119 7 265 7 537 7 528 7 321

1) Les mesures des revenus, déduction faite des SCVPI, les résultats et les ratios ajustés que renferme le présent tableau ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2) Des montants avant impôts liés à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 1 million de dollars à la fois pour le quatrième trimestre de 2022 et le troisième trimestre de 2022, de 6 millions pour le quatrième trimestre de 2021, de 5 millions pour l'exercice 2022 et de 31 millions pour l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 3) Gestion d'actifs et de patrimoine s'appelait auparavant Activités traditionnelles de gestion de patrimoine. 4) Le rendement des capitaux propres est fondé sur les fonds propres imputés. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements. 5) Certains actifs sous gestion qui sont aussi administrés par la Banque sont inclus dans les actifs sous administration.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

Le bénéfice net comptable de BMO Gestion de patrimoine s'est chiffré à 298 millions de dollars, comparativement à 345 millions à l'exercice précédent. Le bénéfice net comptable tiré de la gestion d'actifs et de patrimoine s'est établi à 221 millions, en baisse de 66 millions, ou de 24 %, par rapport à l'exercice précédent et le bénéfice net des activités d'assurance s'est quant à lui élevé à 77 millions, en hausse de 19 millions, ou de 36 %. La croissance du bénéfice net comptable et les actifs sous gestion ont diminué respectivement de 4 % et de 39 % en raison des dessaisissements.

Le total des revenus s'est établi à 930 millions de dollars, comparativement à 1 535 millions à l'exercice précédent. Les revenus, déduction faite des SCVPI, se sont chiffrés à 1 299 millions, en baisse de 139 millions, ou de 10 %. Les revenus générés par la gestion d'actifs et de patrimoine ont atteint 1 164 millions, ayant diminué de 168 millions, ou de 12 %, du fait que les dessaisissements et la faiblesse des marchés à l'échelle mondiale ont été compensés en partie par des revenus nets d'intérêts plus élevés attribuables à l'élargissement des marges et à la forte croissance des prêts et des dépôts, ainsi que de l'incidence de la croissance des actifs nets des nouveaux clients. Les revenus d'assurance, déduction faite des SCVPI, se sont chiffrés à 135 millions, ce qui représente une hausse de 29 millions, ou de 25 % par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout des avantages découlant des modifications apportées aux placements afin d'améliorer la gestion des actifs et des passifs.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 901 millions de dollars, en baisse de 89 millions, ou de 9 %, étant donné que les investissements continus dans les activités, y compris l'augmentation des effectifs de notre équipe de vente et des coûts liés à la technologie, ont été plus que compensés par les dessaisissements.

Les actifs sous gestion ont diminué de 217,8 milliards de dollars, ou de 42 %, pour s'établir à 305,5 milliards, tandis que les actifs sous administration ont reculé de 3,3 milliards, ou de 1 %, pour se chiffrer à 424,2 milliards, par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout des dessaisissements et de la faiblesse des marchés à l'échelle mondiale, ce qui a été compensé en partie par des fluctuations favorables des cours de change et des actifs nets sous-jacents des nouveaux clients à la hausse. Le solde moyen brut des prêts et le solde moyen des dépôts ont augmenté respectivement de 19 % et de 6 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du troisième trimestre de 2022

Le bénéfice net comptable a reculé de 26 millions de dollars, ou de 8 %, par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice net comptable tiré de la gestion d'actifs et de patrimoine a diminué de 42 millions, ou de 16 % alors que le bénéfice net des activités d'assurance s'est accru de 16 millions, ou de 29 %.

Le total des revenus s'est chiffré à 930 millions de dollars, comparativement à celui de 1 705 millions enregistré au trimestre précédent. Les revenus, déduction faite des SCVPI, ont progressé de 7 millions, ou de 1 %, par rapport au trimestre précédent. Les revenus générés par la gestion d'actifs et de patrimoine ont fléchi de 18 millions, ou de 1 %, l'incidence de la faiblesse des marchés à l'échelle mondiale ayant été compensée en partie par des revenus nets d'intérêts plus élevés attribuables à l'élargissement des marges. Les revenus d'assurance, déduction faite des SCVPI, se sont accrus de 25 millions, ou de 22 %, en raison avant tout de l'incidence des variations favorables des marchés au cours du trimestre à l'étude par rapport aux fluctuations défavorables observées au cours du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 20 millions de dollars, ou de 2 %, du fait essentiellement des investissements continus dans les activités, y compris dans l'augmentation des effectifs de notre équipe de vente et des coûts liés à la technologie.

Les actifs sous gestion ont diminué de 5,0 milliards de dollars, ou de 2 %, tandis que les actifs sous administration ont augmenté de 4,3 milliards, ou de 1 %, reflet de l'incidence de la faiblesse des marchés à l'échelle mondiale et des fluctuations favorables des cours de change. Les soldes moyens bruts des prêts et des dépôts ont augmenté de 3 % et de 2 %, respectivement.

BMO Marchés des capitaux 1)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Revenus nets d'intérêts (bic) 2) 778 750 873 3 197 3 115 Revenus autres que d'intérêts 627 514 557 2 975 3 011 Total des revenus (bic) 1 405 1 264 1 430 6 172 6 126 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts douteux 5 (22) (9) (32) 11 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs (23) 15 (79) (11) (205) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances (18) (7) (88) (43) (194) Charges autres que d'intérêts 965 920 809 3 855 3 462 Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat 458 351 709 2 360 2 858 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (bic) 101 89 178 588 738 Bénéfice net comptable 357 262 531 1 772 2 120 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 3) 2 1 1 8 7 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 4) 4 3 4 14 17 Bénéfice net ajusté 363 266 536 1 794 2 144 Charges autres que d'intérêts ajustées 958 913 803 3 826 3 431 Revenus des Marchés mondiaux 851 813 774 3 763 3 605 Revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés 554 451 656 2 409 2 521 Croissance du bénéfice net (%) (32,9) (52,6) 39,6 (16,5) 94,1 Croissance du bénéfice net ajusté (%) (32,6) (52,2) 38,2 (16,4) 91,3 Croissance des revenus (%) (1,8) (20,1) 3,8 0,7 15,0 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 19,3 (0,5) 1,3 11,3 7,3 Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (%) 19,5 (0,5) 1,7 11,5 7,5 Rendement des capitaux propres (%) 5) 11,3 8,5 19,2 14,9 19,1 Rendement des capitaux propres ajusté (%) 5) 11,4 8,7 19,4 15,1 19,3 Levier d'exploitation (bic) (%) (21,1) (19,6) 2,5 (10,6) 7,7 Levier d'exploitation ajusté (bic) (%) (21,3) (19,6) 2,1 (10,8) 7,5 Ratio d'efficience (bic) (%) 68,8 72,7 56,6 62,5 56,5 Ratio d'efficience ajusté (bic) (%) 68,3 72,2 56,1 62,0 56,0 Actif moyen 423 522 398 282 376 714 404 728 372 475 Solde moyen brut des prêts et acceptations 71 541 64 264 58 845 63 254 59 385 Activités aux États-Unis - Principales données financières (en millions de dollars américains)









Total des revenus (bic) 419 381 550 2 010 2 373 Charges autres que d'intérêts 400 341 310 1 471 1 317 Bénéfice net comptable 11 24 205 415 836 Charges autres que d'intérêts ajustées 395 336 304 1 450 1 292 Bénéfice net ajusté 14 28 210 431 855 Actif moyen 138 841 142 751 137 739 141 506 127 619 Solde moyen brut des prêts et acceptations 26 661 25 627 25 419 25 118 25 480

1) Les résultats et les ratios ajustés ainsi que les montants sur une bic que renferme le présent tableau ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2) Des montants sur une base d'imposition comparable de 61 millions de dollars pour à la fois le quatrième trimestre de 2022 et le troisième trimestre de 2022, de 72 millions pour le quatrième trimestre de 2021, de 245 millions pour l'exercice 2022 et de 291 millions pour l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les revenus nets d'intérêts. 3) Les coûts d'intégration des acquisitions avant impôts de Clearpool de 2 millions de dollars pour à la fois le quatrième trimestre de 2022 et le troisième trimestre de 2022 et de 10 millions pour l'exercice 2022, et les coûts d'intégration des acquisitions avant impôts de KGS Alpha et de Clearpool de 1 million pour le quatrième trimestre de 2021 et de 9 millions pour l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 4) Des montants avant impôts liés à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 5 millions de dollars à la fois pour le quatrième trimestre de 2022, le troisième trimestre de 2022 et le quatrième trimestre de 2021, de 19 millions pour l'exercice 2022 et de 22 millions pour l'exercice 2021 ont été comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 5) Le rendement des capitaux propres est fondé sur les fonds propres imputés. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

Le bénéfice net comptable de BMO Marchés des capitaux s'est situé à 357 millions de dollars, en baisse de 174 millions, ou de 33 %, comparativement à l'an dernier.

Le total des revenus s'est établi à 1 405 millions de dollars, en baisse de 25 millions, ou de 2 %, en regard de l'exercice précédent. Les revenus des Marchés mondiaux ont quant à eux augmenté de 77 millions, ou de 10 %, en raison de la hausse des revenus de négociation de contrats de change et de contrats sur produits de base, et d'autres revenus de négociation, ainsi que de l'incidence du raffermissement du dollar américain, facteurs contrés en partie par le recul des revenus de négociation de contrats sur titres de participation, la diminution des profits nets sur les titres et la baisse des nouvelles émissions de titres de participation et de titres d'emprunt. Les revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ont diminué de 102 millions, ou de 16 %, en raison surtout de la baisse des commissions de prise ferme et de consultation, qui reflète l'incidence des niveaux plus faibles des activités menées pour les clients étant donné la conjoncture actuelle des marchés et le recul des profits nets sur les titres, facteurs compensés en partie par la hausse des revenus liés aux services bancaires aux sociétés et l'incidence du raffermissement du dollar américain.

Le total des recouvrements de pertes sur créances s'est établi à 18 millions de dollars, comparativement à un recouvrement de 88 millions pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est établie à 5 millions, comparativement à un recouvrement de 9 millions un an plus tôt. Un recouvrement de la dotation à la provision pour pertes sur créances lié aux prêts productifs de 23 millions a été enregistré pour le trimestre à l'étude, comparativement à un recouvrement de 79 millions inscrit un an plus tôt.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 965 millions de dollars, en hausse de 156 millions, ou de 19 %, par rapport à l'an dernier, du fait principalement des investissements continus dans les activités, y compris la hausse des frais liés au personnel et l'incidence du raffermissement du dollar américain.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations, établi à 71,5 milliards de dollars, a monté de 12,7 milliards, ou de 22 %, par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par l'accroissement des activités d'octroi de prêts dans l'ensemble de nos portefeuilles de prêts et le raffermissement du dollar américain, facteurs contrés en partie par l'incidence de la déconsolidation de notre entité de titrisation des clients aux États-Unis et la réduction progressive de notre portefeuille de titres du secteur de l'énergie non canadien.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du troisième trimestre de 2022

Le bénéfice net comptable a progressé de 95 millions de dollars, ou de 36 %, par rapport au trimestre précédent.

Le total des revenus a augmenté de 141 millions de dollars, ou de 11 %, par rapport au trimestre précédent. Les revenus des Marchés mondiaux ont augmenté de 38 millions, ou de 4 %, en raison de la hausse des revenus de négociation de contrats de taux d'intérêt et d'autres revenus de négociation, ainsi que de l'incidence du raffermissement du dollar américain, facteurs contrés en partie par le recul des revenus de négociation de contrats sur titres de participation et la diminution des profits nets sur les titres. Les revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ont augmenté de 103 millions, ou de 23 %, en raison des réductions de valeur sur les engagements de souscriptions de prêt, de la hausse des revenus du secteur Banque d'affaires et de la hausse des commissions de prise ferme et de consultation, facteurs compensés en partie par le recul des profits nets sur les titres.

Le total des recouvrements de pertes sur créances s'est établi à 18 millions de dollars, comparativement à un recouvrement de 7 millions pour le trimestre précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est située à 5 millions, comparativement à un recouvrement de 22 millions au trimestre précédent. Un recouvrement de pertes sur créances lié aux prêts productifs de 23 millions a été enregistré pour le trimestre à l'étude, comparativement à une dotation à la provision de 15 millions pour le trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 45 millions de dollars, ou de 5 %, par rapport au trimestre précédent, du fait de la hausse des frais liés au personnel, déduction faite de la charge liée aux indemnités de départ au trimestre précédent, et de l'incidence du raffermissement du dollar américain.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations a augmenté de 7,3 milliards de dollars, ou de 11 %, par rapport au trimestre précédent, en raison de l'accroissement des activités d'octroi de prêts dans l'ensemble de nos portefeuilles de prêts et de l'incidence du raffermissement du dollar américain.

Services d'entreprise 1)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2022 T3-2022 T4-2021 Exercice 2022 Exercice 2021 Revenus nets d'intérêts avant compensation sur une bic des groupes (690) (16) (84) (716) (301) Compensation sur une bic des groupes (68) (67) (78) (270) (315) Revenus nets d'intérêts (bic) (758) (83) (162) (986) (616) Revenus autres que d'intérêts 4 693 (892) 84 7 830 326 Total des revenus (bic) 3 935 (975) (78) 6 844 (290) Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts douteux (2) (2) (2) (7) (5) Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs 7 (2) 2 7 (2) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 5 (4) - - (7) Charges autres que d'intérêts 945 152 208 1 383 1 423 Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat 2 985 (1 123) (286) 5 461 (1 706) Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (bic) 734 (369) (127) 1 270 (494) Bénéfice net (perte nette) comptable 2 251 (754) (159) 4 191 (1 212) Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 2) 143 61 - 237 - Incidence des dessaisissements 3) (8) 6 52 55 842 Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West 4) (3 336) 694 - (5 667) - Coûts de restructuration (renversements) 5) - - - - (18) Provision pour frais juridiques 6) 846 - - 846 - Bénéfice (perte) net ajusté (104) 7 (107) (338) (388) Total des revenus ajustés (bic) (91) (30) (78) (333) (319) Charges autres que d'intérêts ajustées 133 63 146 424 561 Activités aux États-Unis - Principales données financières (en millions de dollars américains)









Total des revenus 3 018 (666) (4) 5 604 (26) Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances - (2) - (4) (6) Charges autres que d'intérêts 598 60 38 686 148 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (bic) 633 (199) (17) 1 282 (80) Bénéfice (perte) net comptable 1 787 (525) (25) 3 640 (88) Total des revenus ajustés 34 76 (4) 106 (26) Charges autres que d'intérêts ajustées 1 (4) 33 44 130 Bénéfice (perte) net ajusté 40 68 (21) 83 (74)

1) Les résultats et les ratios ajustés et les montants sur une bic que renferme le présent tableau ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2) Le bénéfice net comptable tient compte des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration relativement à l'acquisition annoncée de Bank of the West de 143 millions de dollars (191 millions avant impôts) pour le quatrième trimestre de 2022, de 61 millions (82 millions avant impôts) pour le troisième trimestre de 2022 et de 237 millions (316 millions avant impôts) pour l'exercice 2022, tous ces montants étant comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 3) Le bénéfice net comptable tient compte de l'incidence de dessaisissements liés à la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour. Les chiffres du quatrième trimestre de 2022 tiennent compte d'un recouvrement de charges autres que d'intérêts de 8 millions de dollars (6 millions avant impôts) et les chiffres du troisième trimestre de 2022 tiennent compte de charges de 6 millions (7 millions avant impôts), les résultats dans les deux cas étant liés à la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, alors que les chiffres du quatrième trimestre de 2021 tiennent compte de charges de 52 millions (62 millions avant impôts) à l'égard des deux transactions, comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. Les chiffres de l'exercice 2022 tiennent compte d'un profit de 6 millions (8 millions avant impôts) lié au transfert de certains clients des activités de gestion d'actifs aux États-Unis, d'une perte de 29 millions, avant et après impôts, découlant de la conversion des monnaies étrangères, ces montants étant reclassés depuis le cumul des autres éléments du résultat global et comptabilisés dans les revenus autres que d'intérêts, de charges de 32 millions (16 millions avant impôts), y compris des impôts de 22 millions à la clôture de la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, comptabilisées dans les charges autres d'intérêts. Les chiffres de l'exercice 2021 tiennent compte d'une réduction de valeur de l'écart d'acquisition de 779 millions, avant et après impôts, liée à la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, comptabilisée dans les charges autres que d'intérêts, d'un profit net de 22 millions (29 millions avant impôts) à la vente de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour, comptabilisé dans les revenus autres que d'intérêts, et de coûts liés aux dessaisissements de 85 millions (107 millions avant impôts) à l'égard des deux transactions, comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 4) Le bénéfice net comptable tient compte des revenus (pertes) liés à l'acquisition annoncée de Bank of the West, découlant de la gestion de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt, survenues entre l'annonce et la clôture de l'acquisition, sur sa juste valeur et son écart d'acquisition. Les chiffres du quatrième trimestre de 2022 tiennent compte de revenus de 3 336 millions de dollars (4 541 millions avant impôts), ce qui comprend des profits liés à l'évaluation à la valeur de marché avant impôts de 4 698 millions sur certains swaps de taux d'intérêt comptabilisés dans les revenus autres que d'intérêts liés à la négociation ainsi qu'une perte de 157 millions avant impôts liée à un portefeuille principalement composé de titres du Trésor des États-Unis et d'instruments inscrits au bilan, comptabilisée dans les revenus nets d'intérêts. Les chiffres du troisième trimestre de 2022 tenaient compte d'une perte de 694 millions (945 millions avant impôts), ce qui comprend des pertes liées à l'évaluation à la valeur de marché de 983 millions et des revenus d'intérêts de 38 millions, avant impôts. Les chiffres de l'exercice 2022 tiennent compte de revenus de 5 667 millions (7 713 millions avant impôts), ce qui comprend des profits liés à l'évaluation à la valeur de marché avant impôts de 7 665 millions et des revenus nets d'intérêts avant impôts de 48 millions. Pour de plus amples renseignements sur cette acquisition, il y a lieu de se reporter à la section Faits marquants. 5) Le bénéfice net comptable de l'exercice 2021 tenait compte d'un renversement partiel de 18 millions de dollars (24 millions avant impôts) de charges de restructuration en lien avec des indemnités de départ en 2019, figurant dans les charges autres que d'intérêts. 6) Le bénéfice net comptable du quatrième trimestre de 2022 tient compte d'une provision pour frais juridiques de 846 millions de dollars (1 142 millions avant impôts) liée à une poursuite relative à M&I Marshall and Ilsley Bank, une banque absorbée, constituée de charges d'intérêts de 515 millions avant impôts et de charges autres que d'intérêts de 627 millions avant impôts, ce qui inclut des frais juridiques de 22 millions. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Provisions et passifs éventuels à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités du Rapport annuel de BMO pour 2022.

Les résultats ajustés ne tiennent pas compte de l'incidence des éléments décrits dans les notes 2) à 6) du tableau.

Les Services d'entreprise comprennent les unités fonctionnelles et l'unité Technologie et opérations (T&O). Les unités fonctionnelles offrent à l'échelle de l'entreprise une expertise et des services de soutien et de gouvernance dans plusieurs domaines, dont la planification stratégique, la gestion des risques, la trésorerie, les finances, la conformité aux exigences juridiques et réglementaires, les ressources humaines, les communications, la commercialisation, les opérations immobilières et l'approvisionnement. T&O assure la conception, la surveillance, la gestion et le maintien de la gouvernance en matière de technologie de l'information, y compris les données et les analyses, ainsi que la prestation de services de cybersécurité et de services opérationnels.

Les coûts associés aux services fournis par les unités fonctionnelles et T&O sont en grande partie répartis aux quatre unités d'exploitation (PE Canada, PE États-Unis, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux), les montants restants étant pris en compte dans les résultats des Services d'entreprise. Ainsi, les résultats des Services d'entreprise reflètent en grande partie l'incidence des autres activités de gestion de la trésorerie, l'élimination des ajustements sur une base d'imposition comparable et les dépenses résiduelles non attribuées.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du quatrième trimestre de 2021

Le bénéfice net comptable des Services d'entreprise s'est établi à 2 251 millions de dollars, comparativement à une perte nette comptable de 159 millions il y a un an. Les résultats du trimestre considéré comprenaient l'incidence de l'acquisition annoncée de Bank of the West, y compris un profit relatif à la gestion de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt, survenues entre l'annonce et la clôture de l'acquisition, sur sa juste valeur et son écart d'acquisition, ainsi que les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration connexes. En outre, les résultats comptables tiennent compte de l'incidence d'une provision pour frais juridiques en lien avec une poursuite liée à M&I Marshall and Ilsley Bank, une banque absorbée.

La perte nette ajustée de 104 millions de dollars, exclusion faite des facteurs précités, est demeurée relativement inchangée par rapport à l'exercice précédent.

Comparaison du quatrième trimestre de 2022 et du troisième trimestre de 2022

Le bénéfice net comptable s'est établi à 2 251 millions de dollars, comparativement à une perte nette comptable de 754 millions au trimestre précédent. Les résultats ont progressé du fait surtout de l'augmentation des revenus découlant des mesures de gestion de la juste valeur, ce qui a été contré en partie par l'incidence d'une provision pour frais juridiques. La perte nette ajustée s'est établie à 104 millions, comparativement à un bénéfice net ajusté de 7 millions pour le trimestre précédent. Les résultats ajustés se sont repliés, en raison principalement de la diminution des revenus, dont des profits sur titres à la baisse, et de l'accroissement des charges.

Gestion des risques

Les politiques en matière de gestion des risques de BMO et les procédés qu'il emploie pour détecter, évaluer, gérer, surveiller, atténuer et signaler ses risques de crédit et de contrepartie, de marché, d'assurance, de liquidité et de financement, le risque opérationnel, y compris le risque lié aux technologies et le cyberrisque, le risque juridique et réglementaire, le risque de stratégie, le risque environnemental et social et le risque de réputation sont décrits dans la section Gestion globale des risques du Rapport annuel de BMO pour 2022.

Glossaire de termes financiers

Acceptation bancaire Lettre de change ou autre effet négociable tiré par un emprunteur pour paiement à l'échéance et qui est accepté par une banque. L'acceptation bancaire constitue une garantie de paiement de la Banque et l'effet ainsi accepté peut être négocié sur le marché monétaire. La banque qui offre cette garantie perçoit une commission d'acceptation.

Actif productif moyen Solde moyen quotidien des dépôts auprès de banques centrales, des dépôts à d'autres banques, des titres pris en pension ou empruntés, des valeurs mobilières et des prêts pour une période de un an.

Actifs pondérés en fonction des risques Actifs définis comme les expositions inscrites au bilan et hors bilan qui sont pondérées en fonction des risques selon les lignes directrices établies par le BSIF. Cette mesure est utilisée aux fins de la gestion du capital et de la présentation de l'information pour répondre aux exigences réglementaires.

Actifs sous administration et actifs sous gestion Actifs administrés ou gérés par une institution financière et appartenant effectivement à des clients; ces actifs ne sont donc pas inscrits au bilan de l'institution financière qui les administre ou les gère.

Base d'imposition comparable (bic) Les revenus des groupes d'exploitation sont présentés sur une base d'imposition comparable (bic). Les revenus et la charge d'impôts sur le résultat sur les valeurs mobilières exemptes d'impôt sont portés à un équivalent avant impôts afin de faciliter les comparaisons des revenus de sources imposables et de sources exemptes d'impôt. Le taux d'impôt effectif est également analysé sur une base d'imposition comparable pour des raisons de cohérence avec l'approche, la compensation des ajustements des unités d'exploitation étant enregistrée dans les Services d'entreprise.

Bénéfice avant dotation et impôts Bénéfice calculé comme étant le bénéfice avant la charge d'impôts sur le résultat et la dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances. Nous utilisons le bénéfice avant dotation et impôts sur une base comptable et ajustée pour évaluer notre capacité à générer une croissance soutenue des revenus à l'exception des pertes sur créances, qui sont influencées par la nature cyclique d'un cycle de crédit.

Bénéfice et mesures ajustés

Revenus ajustés - Ils sont calculés comme les revenus, compte non tenu de l'incidence de certains éléments non récurrents, et les revenus nets ajustés correspondent aux revenus ajustés, déduction faite des SCVPI, tel qu'il est indiqué à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

- Ils sont calculés comme les revenus, compte non tenu de l'incidence de certains éléments non récurrents, et les revenus nets ajustés correspondent aux revenus ajustés, déduction faite des SCVPI, tel qu'il est indiqué à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Charges autres que d'intérêts ajustées - Elles sont calculées comme les charges autres que d'intérêts, compte non tenu de l'incidence de certains éléments non récurrents définis à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

- Elles sont calculées comme les charges autres que d'intérêts, compte non tenu de l'incidence de certains éléments non récurrents définis à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Bénéfice net ajusté - Il est calculé comme le bénéfice net, compte non tenu de l'incidence de certains éléments non récurrents définis à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

La direction considère que les résultats comptables et les résultats ajustés sont utiles pour évaluer la performance des activités poursuivies sous-jacentes.

Bénéfice par action (BPA) Bénéfice calculé en divisant le bénéfice net, déduction faite des dividendes sur actions privilégiées et des distributions sur d'autres instruments de capitaux propres, par le nombre moyen d'actions ordinaires en circulation. Le BPA ajusté est calculé de la même façon, à partir du bénéfice net ajusté. Le BPA dilué, qui sert de base à BMO et au secteur pour évaluer la performance, tient compte des conversions possibles d'instruments financiers en actions ordinaires qui auraient pour conséquence de réduire le BPA. La note 23 afférente aux états financiers consolidés annuels audités contient plus de détails sur cette mesure.

Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) Canada Organisme gouvernemental responsable de la réglementation des banques, des sociétés d'assurance, des sociétés de fiducie, des sociétés de prêt et des régimes de retraite au Canada.

Capacité totale d'absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity ou TLAC) Elle s'entend du total des fonds propres et de la dette de premier rang non garantie admissibles aux fins du régime de recapitalisation interne des banques au Canada, moins certaines déductions réglementaires. Les plus grandes banques au Canada seront tenues de respecter des exigences minimales à l'égard du ratio TLAC et du ratio de levier TLAC à compter du 1er novembre 2021, calculées conformément à la ligne directrice relative à la TLAC du BSIF.

Capital économique Il correspond aux fonds propres que doit détenir l'organisation, compte tenu des risques économiques sous-jacents à ses activités commerciales. Il représente l'estimation par la direction de l'ampleur potentielle des pertes économiques qui pourraient découler de circonstances extrêmement défavorables. Le capital économique est calculé pour divers types de risques, y compris le risque de crédit, le risque de marché (lié aux activités de négociation et autres), le risque opérationnel non financier, le risque d'entreprise et le risque d'assurance, en fonction d'un horizon de un an et selon un degré de confiance préétabli.

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires Ces capitaux propres constituent la forme la plus permanente de capital. Aux fins des fonds propres réglementaires, les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, moins les déductions du capital.

Capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires Ces capitaux propres correspondent aux capitaux propres des actionnaires ordinaires, moins les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes.

Contrats à terme de gré à gré et contrats à terme standardisés Ces contrats sont des ententes contractuelles portant sur la vente ou l'achat d'un montant déterminé d'une devise, d'un produit de base, d'un instrument financier sensible aux taux d'intérêt ou d'un titre à un prix et à une date ultérieure prédéterminés. Le contrat à terme de gré à gré est un contrat sur mesure négocié sur le marché hors cote. Le contrat à terme standardisé se négocie selon des montants préétablis sur des marchés boursiers réglementés et fait l'objet d'exigences quotidiennes sur les marges de sécurité.

Couverture Technique de gestion des risques utilisée pour neutraliser, gérer ou contrebalancer les risques qui sont liés aux taux d'intérêt, aux devises, aux titres de participation, aux produits de base ou au crédit, et qui découlent d'activités bancaires normales.

Dette admissible aux fins de recapitalisation interne Elle s'entend de la dette de premier rang non garantie admissible aux fins du régime de recapitalisation interne des banques au Canada. Cette dette inclut la dette de premier rang non garantie émise directement par la Banque le 23 septembre 2018 ou après cette date, dont l'échéance initiale est supérieure à 400 jours et qui est négociable, sous réserve de certaines exceptions. Une partie ou la totalité de cette dette peut être, selon la loi, convertie en actions ordinaires de la Banque aux termes du régime de recapitalisation interne si la Banque dépose une résolution.

Dotation à la provision pour pertes sur créances Charge portée en résultat, d'un montant jugé adéquat par la direction pour absorber toute perte de valeur des portefeuilles de prêts et acceptations et d'autres instruments de crédit, étant donné la composition des portefeuilles, la probabilité de défaut des emprunteurs, la conjoncture économique et la provision pour pertes sur créances déjà établie. La dotation à la provision pour pertes sur créances se compose de la dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux et de la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs. Pour obtenir de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter aux sections Risque de crédit et de contrepartie - Provision pour pertes sur créances et Estimations et jugements comptables critiques - Dotation à la provision pour pertes sur créances et à la note 4 afférente aux états financiers consolidés.

Entités structurées (ES) Elles s'entendent des entités pour lesquelles les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l'entité. BMO est tenue de consolider une ES si elle contrôle cette entité, à savoir qu'elle détient le pouvoir sur celle-ci, qu'elle est exposée à des rendements variables en raison de ses liens avec elle et qu'elle a la capacité d'exercer son pouvoir de manière à influer sur le montant de ces rendements.

Évaluation à la valeur de marché Évaluation d'instruments financiers à la juste valeur (tel que défini précédemment) à la date du bilan.

Exigences supplémentaires liées au risque (IRC) Elles sont un complément aux mesures de la VaR et de la VaR en période de tension et représentent une estimation des risques de défaillance et de migration de produits autres que de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation étant exposés au risque de taux d'intérêt, mesurée sur un an à un niveau de confiance de 99,9 %.

Expositions aux fins du ratio de levier Elles sont composées de la somme des éléments figurant au bilan et des éléments hors bilan spécifiés, moins les ajustements spécifiés.

Fonds propres de catégorie 1 Ils sont constitués des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires et des fonds propres de catégorie 1 supplémentaires. Les fonds propres de catégorie 1 supplémentaires sont constitués des actions privilégiées et des autres instruments de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires, moins les déductions réglementaires.

Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires Ces fonds propres comprennent les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, net des déductions pour les écarts d'acquisition, les immobilisations incorporelles, les actifs au titre des régimes de retraite, certains actifs d'impôt différé et d'autres éléments qui pourraient inclure une partie des dotations à la provision pour pertes sur créances attendues.

Fonds propres de catégorie 2 Ils se composent de débentures subordonnées et peuvent inclure certaines provisions pour pertes sur créances, moins les déductions réglementaires.

Instruments dérivés Contrats qui nécessitent peu ou pas du tout d'investissement initial dont la valeur est dérivée des mouvements des taux d'intérêt ou de change, du cours des titres de participation ou des produits de base ou d'autres indicateurs sous-jacents. L'instrument dérivé est utilisé pour transférer, modifier ou réduire les risques existants ou prévus résultant de fluctuations des taux ou des cours.

Instruments financiers hors bilan Ils s'entendent des divers arrangements financiers offerts aux clients, notamment les instruments dérivés de crédit, les options de vente position vendeur, les concours de trésorerie, les lettres de crédit de soutien, les garanties de bonne exécution, les facilités de rehaussement de crédit, les crédits fermes, le prêt de titres, les crédits documentaires et les lettres de crédit commerciales et d'autres types d'indemnisation.

Juste valeur Elle s'entend du montant de la contrepartie qui serait convenu dans le cadre d'une transaction conclue dans des conditions normales de concurrence entre deux parties averties et consentantes agissant en toute liberté dans une transaction normale sur le marché.

Levier d'exploitation Écart entre le taux de croissance des revenus et le taux de croissance des charges autres que d'intérêts. Le levier d'exploitation ajusté correspond à l'écart entre le taux de croissance des revenus ajustés et le taux de croissance des charges autres que d'intérêts ajustées.

Levier d'exploitation, déduction faite des SCVPI Écart entre le taux de croissance des revenus, déduction faite des SCVPI (ce qui correspond aux revenus nets), et le taux de croissance des charges autres que d'intérêts. Le levier d'exploitation net ajusté correspond à l'écart entre le taux de croissance des revenus ajustés, déduction faite des SCVPI, et le taux de croissance des charges autres que d'intérêts ajustées. La Banque évalue sa performance au moyen des revenus ajustés, déduction faite des SCVPI.

Marge nette d'intérêts Elle correspond au ratio des revenus nets d'intérêts à l'actif productif moyen, exprimé en pourcentage ou en points de base. La marge nette d'intérêts, compte non tenu des activités de négociation, est calculée de la même manière que si l'on excluait les revenus d'intérêts et l'actif productif liés à la négociation.

Montant nominal de référence Montant de capital utilisé pour calculer les intérêts et autres paiements aux termes d'instruments dérivés. Le montant de capital ne change pas de mains selon les modalités des instruments dérivés, sauf dans le cas de swaps de devises.

Options Contrats donnant à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un montant déterminé d'une devise, d'un produit de base, d'un instrument financier sensible aux taux d'intérêt ou d'un titre à une date prédéterminée ou à n'importe quel moment dans une période future préétablie.

Papier commercial adossé à des actifs Instrument de placement à court terme. Le papier commercial est adossé à des actifs, tels que des comptes clients, et est généralement utilisé pour répondre à des besoins de financement à court terme.

Point de base Il équivaut à un centième de point.

Prêts douteux Prêts pour lesquels il n'est plus raisonnable de croire qu'il sera possible de recouvrer le capital ou les intérêts dans les délais prévus.

Provision pour pertes sur créances Montant jugé approprié par la direction pour éponger les pertes sur les créances liées aux prêts et acceptations et aux autres instruments de crédit, conformément aux normes comptables applicables. Une provision liée aux prêts productifs est maintenue afin de couvrir la perte de valeur des prêts du portefeuille existant qui n'ont pas encore été individuellement désignés comme étant douteux. Une provision liée aux prêts douteux est maintenue afin de ramener la valeur comptable des prêts qui ont été individuellement désignés comme douteux au montant recouvrable attendu.

Ratio de distribution Ce ratio représente les dividendes sur les actions ordinaires exprimés en pourcentage du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires. Il correspond aux dividendes par action divisés par le bénéfice de base par action. Le ratio de distribution ajusté est calculé de la même façon, à partir du bénéfice net ajusté.

Ratio d'efficience (ou ratio des charges aux revenus) Ce ratio est une mesure de la productivité. Il se calcule en divisant les charges autres que d'intérêts par le total des revenus (sur une base d'imposition comparable pour les groupes d'exploitation) et est exprimé en pourcentage.

Ratio d'efficience, déduction faite des SCVPI Ce ratio se calcule en divisant les charges autres que d'intérêts par le total des revenus, déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI). Le ratio d'efficience ajusté, déduction faite des SCVPI, se calcule de la même façon, à partir des revenus ajustés, déduction faite des SCVPI et des charges autres que d'intérêts ajustées.

Ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) Ce ratio reflète la mesure du TLAC, divisé par les actifs pondérés en fonction des risques.

Ratio de levier Ce ratio représente les fonds propres de catégorie 1, divisés par les expositions aux fins du ratio de levier.

Ratio de levier de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) Ce ratio reflète la TLAC, divisée par les expositions aux fins du levier.

Ratio de liquidité à court terme Ce ratio est une mesure réglementaire calculée selon Bâle III et correspond au ratio des actifs liquides de haute qualité au total des sorties nettes de trésorerie en période de tension sur 30 jours conformément à un scénario de tension prévu par le BSIF.

Ratio des fonds propres de catégorie 1 Ce ratio représente les fonds propres de catégorie 1, divisés par les actifs pondérés en fonction des risques.

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires Ce ratio s'entend des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, qui comprennent les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, nets des déductions pour les écarts d'acquisition, les immobilisations incorporelles, les actifs au titre des régimes de retraite, certains actifs d'impôt différé et d'autres éléments qui peuvent comprendre une portion des provisions pour pertes sur créances attendues, divisés par les actifs pondérés en fonction des risques. Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires est calculé conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) établie par le BSIF.

Ratio du total des fonds propres Ce ratio représente le total des fonds propres, divisé par les actifs pondérés en fonction des risques.

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) Rendement calculé à partir du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, ajusté pour tenir compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO ajusté est calculé à partir du bénéfice net ajusté plutôt qu'à partir du bénéfice net.

Rendement des capitaux propres ordinaires ou attribuables aux actionnaires ordinaires (RCP) Ce rendement équivaut au bénéfice net moins les dividendes sur actions privilégiées et les distributions sur les autres instruments de capitaux propres, exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comprennent le capital social ordinaire, le surplus d'apport, le cumul des autres éléments du résultat global (de la perte globale) et les résultats non distribués. Le RCP ajusté est calculé à partir du bénéfice net ajusté plutôt qu'à partir du bénéfice net.

Rendement total des capitaux propres (RTCP) Rendement annualisé qui correspond au rendement total moyen d'un placement en actions ordinaires de BMO effectué au début de la période visée. Le rendement tient compte de l'évolution du cours des actions et du réinvestissement des dividendes dans d'autres actions ordinaires.

Rendement total des capitaux propres (RTCP) annuel moyen Correspond au rendement total annuel moyen d'un placement en actions ordinaires de BMO effectué au début d'une période déterminée. Le rendement tient compte de l'évolution du cours des actions et du réinvestissement des dividendes dans d'autres actions ordinaires.

Revenus d'assurance, déduction faite des SCVPI Ils désignent les revenus d'assurance, déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI).

Revenus de négociation Ils se composent des revenus nets d'intérêts et des revenus autres que d'intérêts qui proviennent d'opérations inscrites au bilan et hors bilan effectuées à des fins de négociation. La gestion de ces opérations comprend généralement leur évaluation quotidienne à la valeur de marché. Les revenus de négociation comprennent également les revenus (charges) et les profits (pertes) relatifs aux instruments inscrits au bilan ainsi qu'aux contrats suivants : contrats de taux d'intérêt et de change (y compris les opérations au comptant), contrats sur titres de participation et sur produits de base et contrats de crédit.

Revenus nets autres que d'intérêts Ils correspondent aux revenus autres que d'intérêts, déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI).

Revenus nets d'intérêts Ils correspondent aux revenus perçus sur les actifs, notamment les prêts et les valeurs mobilières, y compris les revenus d'intérêts et certains revenus de dividendes, moins les charges d'intérêts liées aux passifs, notamment les dépôts. Les revenus nets d'intérêts, compte non tenu des revenus de négociation, sont présentés sur une base qui exclut les revenus d'intérêts liés à la négociation.

Risque d'assurance Ce risque correspond au risque qu'une perte soit causée par une situation qui, dans les faits, diffère de ce qui avait été envisagé lors de la conception et de la tarification d'un produit d'assurance, et se compose du risque de réclamation, du risque lié au comportement des titulaires de police et du risque lié aux frais.

Risque de crédit et de contrepartie Ce risque désigne la possibilité de subir une perte sur créances si un débiteur (p. ex. un emprunteur, un endosseur, un garant ou une contrepartie) ne respecte pas son obligation de rembourser un prêt ou de s'acquitter de toute autre obligation financière préétablie.

Risque de liquidité et de financement Ce risque désigne la possibilité de subir une perte si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos engagements financiers en temps opportun et à des prix raisonnables lorsqu'ils arrivent à échéance. Les engagements financiers comprennent les obligations envers les déposants et les fournisseurs, ainsi que les engagements au titre de prêts, d'investissements et de nantissements.

Risque de marché Ce risque représente le risque que la valeur de nos actifs et de nos passifs affiche des fluctuations défavorables par suite de variations de paramètres du marché, notamment les taux d'intérêt, les cours de change, les cours des titres de participation et le prix des produits de base ainsi que leur volatilité implicite et les écarts de taux. Il désigne également les risques de migration du crédit et de défaillance de notre portefeuille de négociation.

Risque de marché lié aux activités de négociation et de prise ferme Ce risque est associé à l'achat et à la vente de produits financiers pour répondre aux besoins des clients, y compris les activités de tenue de marché et de financement connexes, et à l'appui offert aux clients pour lever des fonds au moyen de l'émission de titres.

Risque de modèle Ce risque désigne la possibilité que des décisions fondées sur des résultats obtenus au moyen de modèles erronés ou mal utilisés aient des conséquences négatives, dont une perte financière, la prise de décisions inappropriées ou une atteinte à la réputation.

Risque de réputation Ce risque correspond au risque de perte ou de préjudice lié à la marque BMO, ce qui peut se produire même si les autres risques sont gérés adéquatement.

Risque de stratégie Ce risque découle de la possibilité que la Banque puisse subir une perte financière ou d'autres types de préjudices en raison des changements du contexte commercial et de l'incapacité de s'adapter de manière efficace à ces changements à cause d'un défaut d'agir, de l'utilisation de stratégies inappropriées ou de l'application déficiente des stratégies. Le risque de stratégie comprend également le risque d'entreprise, lequel découle des activités propres à une entreprise, ainsi que des effets que ces activités pourraient avoir sur son résultat.

Risque environnemental et social Ce risque correspond au risque de perte ou de préjudice, directement ou indirectement, découlant de facteurs environnementaux et sociaux qui ont une incidence sur BMO ou ses clients, et de l'impact de BMO.

Risque juridique et réglementaire Ce risque désigne le risque de perte ou de préjudice qui découle du non-respect des lois, des obligations contractuelles ou des exigences réglementaires, notamment le risque de ne pas se conformer à la loi (dans son esprit et dans sa lettre) ou de ne pas maintenir les normes de diligence, de ne pas mettre en œuvre des exigences légales ou réglementaires, de ne pas exécuter ou de ne pas se conformer à des modalités contractuelles, de ne pas faire valoir des droits non contractuels, de ne pas régler efficacement les litiges ou de ne pas agir de manière à préserver notre réputation.

Risque opérationnel non financier Ce risque englobe une vaste gamme de risques non financiers, y compris ceux qui touchent les changements organisationnels, la confiance des clients, la réputation et les données et qui peuvent entraîner une perte financière. Ces pertes peuvent provenir de processus ou de systèmes internes inadéquats ou de leur défaillance, d'erreurs humaines, ou d'inconduite, et d'événements externes qui sont susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la juste valeur des actifs que nous détenons dans nos portefeuilles de placements. Ces risques comprennent notamment le risque lié à la cybersécurité et à la sécurité infonuagique, les risques technologiques, le risque de fraude, le risque lié à la continuité des opérations et le risque lié aux ressources humaines, mais ils excluent les risques juridiques et réglementaires, le risque d'entreprise, le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et d'autres types de risques financiers.

Risque structurel de marché (lié aux activités autres que de négociation) Ce risque englobe le risque de taux d'intérêt qui découle de nos activités bancaires (prêts et dépôts) et le risque de change qui résulte de nos opérations en devises et expositions aux devises.

Sensibilité de la valeur économique Elle constitue une mesure de l'incidence des fluctuations éventuelles des taux d'intérêt sur la valeur marchande d'un portefeuille d'actifs, de passifs et de positions hors bilan, compte tenu de variations des taux d'intérêt parallèles et prescrites, les taux d'intérêt étant limités à un taux plancher de zéro.

Sensibilité du résultat Elle constitue une mesure de l'incidence des fluctuations éventuelles des taux d'intérêt sur le bénéfice net avant impôts projeté sur 12 mois d'un portefeuille d'actifs, de passifs et de positions hors bilan, compte tenu de variations des taux d'intérêt parallèles et prescrites, les taux d'intérêt étant limités à un taux plancher de zéro.

Solde brut des prêts et acceptations douteux Il est calculé comme le solde des prêts douteux et des engagements de clients aux termes d'acceptations, compte non tenu des prêts douteux qui ont été acquis.

Solde moyen net des prêts et acceptations Solde quotidien ou mensuel moyen des prêts et des engagements de clients aux termes d'acceptations, déduction faite de la provision pour pertes sur créances, pour une période de un an.

Swap Contrat entre deux parties visant l'échange d'une série de flux de trésorerie. Les divers contrats de swaps que BMO conclut sont les suivants :

Swap d'actions - les contreparties s'échangent le rendement d'une action ou d'un groupe d'actions contre un rendement fondé sur un taux d'intérêt fixe ou variable ou le rendement d'une autre action ou d'un autre groupe d'actions.

les contreparties s'échangent le rendement d'une action ou d'un groupe d'actions contre un rendement fondé sur un taux d'intérêt fixe ou variable ou le rendement d'une autre action ou d'un autre groupe d'actions. Swap de produits de base - les contreparties s'échangent généralement des versements à taux fixe et variable, fondés sur la valeur nominale de référence d'un seul produit de base.

les contreparties s'échangent généralement des versements à taux fixe et variable, fondés sur la valeur nominale de référence d'un seul produit de base. Swap de taux d'intérêt - les contreparties s'échangent habituellement des versements d'intérêts à taux fixe et variable, fondés sur une valeur nominale de référence dans une même devise.

les contreparties s'échangent habituellement des versements d'intérêts à taux fixe et variable, fondés sur une valeur nominale de référence dans une même devise. Swap de taux d'intérêt et de devises - les contreparties s'échangent des versements d'intérêts à taux fixe et variable, et des montants en capital dans des devises différentes.

les contreparties s'échangent des versements d'intérêts à taux fixe et variable, et des montants en capital dans des devises différentes. Swap sur défaillance - une contrepartie verse des frais à l'autre contrepartie en échange d'un accord par lequel cette dernière accepte de faire un paiement si un incident de crédit survient, comme une faillite ou un défaut de paiement.

une contrepartie verse des frais à l'autre contrepartie en échange d'un accord par lequel cette dernière accepte de faire un paiement si un incident de crédit survient, comme une faillite ou un défaut de paiement. Swap sur rendement total - une contrepartie accepte de payer à l'autre contrepartie ou de recevoir d'elle des sommes en trésorerie dont le montant est fonction des variations de la valeur d'un actif ou d'un groupe d'actifs de référence, y compris les rendements comme l'intérêt gagné sur ces actifs, en échange de sommes dont le montant est fonction des taux de financement en vigueur sur le marché.

Taux de recommendation net (TRN) s'entend du pourcentage de clients sondés qui recommanderaient BMO à un ami ou à un collègue. Les données sont recueillies dans le cadre d'un sondage qui utilise une échelle de 0 à 10 points. « Détracteurs » s'entend de ceux qui attribuent une note de 0 à 6, « Passifs » s'entend de ceux qui attribuent une note de 7 ou 8, et « Ambassadeurs », de ceux qui attribuent une note de 9 ou 10. Le TRN est calculé en soustrayant le pourcentage de « Détracteurs » du pourcentage d'« Ambassadeurs ».

Taux d'impôt effectif ajusté Taux calculé comme la charge d'impôts sur le résultat après ajustement divisée par le bénéfice ajusté avant charge d'impôts sur le résultat.

Titres mis en pension ou prêtés Passifs à faible coût et à risque peu élevé, souvent étayés du nantissement de garanties liquides, et résultant de transactions qui nécessitent le prêt ou la vente de titres.

Titres pris en pension ou empruntés Instruments à faible coût et à risque peu élevé, souvent étayés du nantissement de garanties liquides, et résultant de transactions qui nécessitent l'emprunt ou l'achat de titres.

Titrisation Elle consiste à vendre des lots de titres de créance contractuels, tels que des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts automobiles et des créances sur cartes de crédit, à des tiers ou à des fiducies, qui, en général émettent des titres adossés à des actifs à l'intention des investisseurs pour financer l'achat des titres de créance contractuels.

Total des fonds propres Il inclut les fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2.

Valeur à risque (VaR) Elle mesure la perte maximale susceptible de survenir dans les portefeuilles de négociation et de prise ferme, selon un niveau de confiance de 99 %, sur une période de détention de un jour. La VaR est calculée en fonction des diverses catégories de risques que posent les activités de négociation et de prise ferme de BMO, ce qui englobe les taux d'intérêt, les cours de change, les écarts de taux, les cours des titres de participation et prix des produits de base ainsi que leur volatilité implicite.

Valeur à risque en période de tension (VaR en période de tension) Elle mesure la perte maximale susceptible de survenir dans les portefeuilles de négociation et de prise ferme, selon un niveau de confiance de 99 %, sur une période de détention de un jour, les données d'entrée des modèles étant définies d'après les données historiques enregistrées dans une période caractérisée par de fortes tensions financières. La VaR en période de tension est calculée en fonction des diverses catégories de risques que posent les activités de négociation et de prise ferme de BMO, ce qui englobe les taux d'intérêt, les cours de change, les écarts de taux, les cours des titres de participation et prix des produits de base ainsi que leur volatilité implicite.

États financiers consolidés résumés

État consolidé des résultats

(non audité) (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Pour les périodes de trois mois

closes le Pour les périodes de douze mois

closes le

31 octobre

2022

31 juillet

2022

31 octobre

2021

31 octobre

2022

31 octobre

2021

Revenus d'intérêts, de dividendes et de commissions



















Prêts 6 875 $ 5 311 $ 3 933 $ 20 464 $ 15 727 $ Valeurs mobilières 1 766

1 505

1 042

5 590

3 963

Dépôts à d'autres banques 483

228

53

843

197



9 124

7 044

5 028

26 897

19 887

Charges d'intérêts



















Dépôts 3 409

1 743

737

6 711

3 220

Dette subordonnée 74

57

42

227

195

Autres passifs 1 874

1 047

493

4 074

2 162



5 357

2 847

1 272

11 012

5 577

Revenus nets d'intérêts 3 767

4 197

3 756

15 885

14 310

Revenus autres que d'intérêts



















Commissions et droits sur titres 257

262

258

1 082

1 107

Frais de service - Dépôts et ordres de paiement 319

338

313

1 318

1 243

Revenus de négociation 4 797

(975)

(98)

8 250

296

Commissions sur prêts 370

351

344

1 440

1 391

Frais de services de cartes 143

131

126

548

442

Frais de gestion de placements et de garde de titres 431

432

522

1 770

1 982

Revenus tirés de fonds d'investissement 309

315

419

1 312

1 595

Commissions de prise ferme et de consultation 231

220

348

1 193

1 421

Profits sur titres, autres que de négociation (28)

85

180

281

591

Profits de change, autres que de négociation 53

47

39

181

167

Revenus d'assurance (218)

542

223

(157)

1 941

Quote-part du bénéfice (de la perte) des entreprises associées et des coentreprises 59

99

65

274

248

Autres 80

55

78

333

452



6 803

1 902

2 817

17 825

12 876

Total des revenus 10 570

6 099

6 573

33 710

27 186

Dotation à la provision pour pertes sur créances 226

136

(126)

313

20

Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (369)

413

97

(683)

1 399

Charges autres que d'intérêts



















Rémunération du personnel 2 274

2 135

2 059

8 795

8 322

Bureaux et matériel 1 039

918

900

3 635

3 396

Amortissement des immobilisations incorporelles 156

151

163

604

634

Publicité et expansion des affaires 161

135

133

517

397

Communications 72

67

65

278

264

Honoraires 271

182

184

788

607

Autres 803

271

299

1 577

1 889



4 776

3 859

3 803

16 194

15 509

Bénéfice avant charge d'impôts sur le résultat 5 937

1 691

2 799

17 886

10 258

Charge d'impôts sur le résultat 1 454

326

640

4 349

2 504

Bénéfice net 4 483 $ 1 365 $ 2 159 $ 13 537 $ 7 754 $ Bénéfice par action ordinaire (en dollars canadiens)



















De base 6,52 $ 1,96 $ 3,24 $ 20,04 $ 11,60 $ Dilué 6,51

1,95

3,23

19,99

11,58

Dividendes par action ordinaire 1,39

1,39

1,06

5,44

4,24



États financiers consolidés résumés

État consolidé du résultat global

(non audité) (en millions de dollars canadiens) Pour les périodes de trois mois

closes le Pour les périodes de douze mois

closes le

31 octobre

2022

31 juillet

2022

31 octobre

2021

31 octobre

2022

31 octobre

2021

Bénéfice net 4 483 $ 1 365 $ 2 159 $ 13 537 $ 7 754 $ Autres éléments du résultat global (de la perte globale), après impôts



















Éléments qui pourraient ultérieurement être reclassés en résultat net



















Variation nette des profits (pertes) latents sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global



















(Pertes) latentes sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global survenues au cours de la période 1) (218)

(2)

(151)

(520)

(161)

Reclassement, dans le résultat, de (profits) pertes au cours de la période 2) 19

(8)

(10)

(11)

(43)



(199)

(10)

(161)

(531)

(204)

Variation nette des profits (pertes) latents sur les couvertures de flux de trésorerie



















Profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie survenus au cours de la période 3) (2 634)

546

(988)

(4 999)

(1 380)

Reclassement, dans le résultat, de (profits) pertes sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie au cours de la période 4) 14

(80)

(135)

(315)

(414)



(2 620)

466

(1 123)

(5 314)

(1 794)

Profits (pertes) nets à la conversion d'investissements nets dans des établissements à l'étranger



















Profits (pertes) latents à la conversion d'investissements nets dans des établissements à l'étranger 2 149

(77)

(293)

3 202

(2 207)

Profits (pertes) latents sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger 5) (115)

(25)

98

(332)

496

Reclassement, dans le résultat, de pertes nettes liées aux dessaisissements 6) -

-

-

29

-



2 034

(102)

(195)

2 899

(1 711)

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net



















Profits (pertes) latents sur les titres de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global survenus au cours de la période 7) -

(1)

13

1

20

Profits (pertes) sur la réévaluation des régimes de retraite et d'autres avantages futurs du personnel 8) 148

(95)

158

659

923

Profits (pertes) sur la réévaluation du risque de crédit propre sur les passifs financiers désignés à la juste valeur 9) 263

415

24

1 282

(196)



411

319

195

1 942

747

Autres éléments du résultat global (de la perte globale), après impôts (374)

673

(1 284)

(1 004)

(2 962)

Total du résultat global 4 109 $ 2 038 $ 875 $ 12 533 $ 4 792 $

1) Après le recouvrement d'impôts sur le résultat de 76 millions de dollars, de néant et de 54 millions pour le trimestre et de 182 millions et de 58 millions pour la période de douze mois, respectivement. 2) Après la charge (le recouvrement) d'impôts sur le résultat de (6) millions de dollars, de 3 millions et de 3 millions pour le trimestre et de 5 millions et de 14 millions pour la période de douze mois, respectivement. 3) Après (la charge) le recouvrement d'impôts sur le résultat de 952 millions de dollars, de (208) millions et de 357 millions pour le trimestre et de 1 794 millions et de 504 millions pour la période de douze mois, respectivement. 4) Après la charge (le recouvrement) d'impôts sur le résultat de (5) millions de dollars, de 29 millions et de 49 millions pour le trimestre et de 114 millions et de 149 millions pour la période de douze mois, respectivement. 5) Après (la charge) le recouvrement d'impôts sur le résultat de 41 millions de dollars, de 12 millions et de (35) millions pour le trimestre et de 124 millions et de (180) millions pour la période de douze mois, respectivement. 6) Après (la charge) d'impôts sur le résultat de néant, de s.o. de et s.o. pour le trimestre et de néant et de s.o. pour la période de douze mois, respectivement. 7) Après (la charge) le recouvrement d'impôts sur le résultat de (1) million de dollars, de 1 million et de (4) millions pour le trimestre et de (1) million et de (6) millions pour la période de douze mois, respectivement. 8) Après (la charge) le recouvrement d'impôts sur le résultat de (54) millions de dollars, de 35 millions et de (58) millions pour le trimestre et de (239) millions et de (341) millions pour la période de douze mois, respectivement. 9) Après (la charge) le recouvrement d'impôts sur le résultat de (95) millions de dollars, de (152) millions et de (9) millions pour le trimestre et de (465) millions et de 70 millions pour la période de douze mois, respectivement.

États financiers consolidés résumés

Bilan consolidé

(non audité) (en millions de dollars canadiens) Au

31 octobre

2022

31 juillet

2022

31 octobre

2021

Actifs











Trésorerie et équivalents de trésorerie 87 466 $ 69 586 $ 93 261 $ Dépôts productifs d'intérêts à d'autres banques 5 734

7 317

8 303

Valeurs mobilières











Titres de négociation 108 177

110 144

104 411

Titres à la juste valeur par le biais du résultat net 13 641

14 036

14 210

Titres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 43 561

39 273

63 123

Titres de créance au coût amorti 106 590

100 906

49 970

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 1 293

1 255

1 135



273 262

265 614

232 849

Titres pris en pension ou empruntés 113 194

108 391

107 382

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation 148 880

144 076

135 750

Prêts à tempérament et autres prêts aux particuliers 86 103

84 337

77 164

Prêts sur cartes de crédit 9 663

9 132

8 103

Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 309 310

287 669

239 809



553 956

525 214

460 826

Provision pour pertes sur créances (2 617)

(2 412)

(2 564)



551 339

522 802

458 262

Autres actifs











Instruments dérivés 48 160

39 717

36 713

Engagements de clients aux termes d'acceptations 13 235

12 615

14 021

Bureaux et matériel 4 841

4 604

4 454

Écart d'acquisition 5 285

4 995

5 378

Immobilisations incorporelles 2 193

2 130

2 266

Actifs d'impôt exigible 1 421

1 545

1 588

Actifs d'impôt différé 1 175

794

1 287

Actifs divers 31 894

28 228

22 411



108 204

94 628

88 118

Total des actifs 1 139 199 $ 1 068 338 $ 988 175 $ Passifs et capitaux propres











Dépôts 769 478 $ 729 385 $ 685 631 $ Autres passifs











Instruments dérivés 59 956

43 643

30 815

Acceptations 13 235

12 615

14 021

Titres vendus à découvert 40 979

41 187

32 073

Titres mis en pension ou prêtés 103 963

100 646

97 556

Passifs liés à la titrisation et aux entités structurées 27 068

25 020

25 486

Passifs d'impôt exigible 425

232

221

Passifs d'impôt différé 102

81

192

Passifs divers 44 805

41 092

37 764



290 533

264 516

238 128

Dette subordonnée 8 150

7 443

6 893

Total des passifs 1 068 161 $ 1 001 344 $ 930 652 $ Capitaux propres











Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 6 308

5 708

5 558

Actions ordinaires 17 744

17 392

13 599

Surplus d'apport 317

315

313

Résultats non distribués 45 117

41 653

35 497

Cumul des autres éléments du résultat global 1 552

1 926

2 556

Total des capitaux propres 71 038

66 994

57 523

Total des passifs et des capitaux propres 1 139 199 $ 1 068 338 $ 988 175 $

États financiers consolidés résumés

État consolidé des variations des capitaux propres