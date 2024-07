MONTRÉAL, le 9 juillet 2024 /CNW/ - BMO Gestion privée de placements inc. (« BMO GPPI »), le gestionnaire du Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes de sociétés (le fonds « dissous ») et du Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes (le « fonds maintenu ») (collectivement, les « portefeuilles »), a annoncé aujourd'hui une proposition de fusion du fonds dissous dans le fonds maintenu (la « fusion proposée »). La fusion proposée devrait prendre effet le 13 septembre 2024 ou aux alentours de cette date.

Le comité d'examen indépendant du fonds dissous a approuvé la fusion projetée après avoir déterminé que la fusion projetée, si elle était mise en œuvre, permettrait d'obtenir un résultat juste et équitable pour le fonds dissous.

Les objectifs de la fusion projetée sont de rationaliser l'offre de produits de BMO GPPI, de réaliser des économies d'échelle et de fournir des avantages de diversification aux porteurs de parts. Une fois la fusion proposée réalisée, les détenteurs de parts du fonds dissous recevront des parts du fonds maintenu, à raison d'un dollar pour un dollar et avec report d'impôt. Après la réalisation de la fusion proposée à la date d'entrée en vigueur ou aux alentours de cette date, BMO GPPI a l'intention de liquider le fonds dissous dès que cela sera raisonnablement possible.

Les Portefeuilles BMO privés sont gérés par BMO Gestion privée de placements inc., une société de gestion de placements et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

À propos de BMO Gestion privée

BMO Gestion privée est un nom de marque du groupe d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, qui offrent des produits et des services de gestion privée. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par l'entremise de la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de placements inc. Les services de garde de valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n'offrent pas de conseils fiscaux.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

