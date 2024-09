MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - BMO Assurance rafraîchit son produit phare d'assurance vie entière afin d'offrir une meilleure protection et une plus grande valeur aux titulaires de polices, sans modification de la prime. Les régimes d'assurance vie entière offrent une protection d'assurance vie permanente au moyen de primes fixes payables pendant un certain nombre d'années, tout en compensant l'incidence de l'impôt sur la valeur globale de la succession. Ce type d'assurance peut également être idéal comme source de fonds pour les héritiers afin de couvrir les dépenses finales, de compenser les impôts ou de faire un don financier à une organisation caritative.

« Compte tenu de l'évolution des besoins de nos clients dans le contexte du plus important transfert de patrimoine intergénérationnel actuellement en cours à l'échelle mondiale et au Canada, nous avons vu une occasion de rehausser la valeur à long terme du produit d'assurance vie entière de BMO, a déclaré Rohit Thomas, président et chef de la direction, BMO Assurance. Ce changement offre une valeur considérable aux conseillers et à leurs clients qui souhaitent laisser un héritage et améliorer leurs finances. »

Pour la même prime, BMO Assurance vie entière offre maintenant :

l'option Protection Patrimoine : Augmentation de la prestation de décès jusqu'à concurrence de 18 % (selon l'âge et la période de paie) à 85 ans;

Augmentation de la prestation de décès jusqu'à concurrence de 18 % (selon l'âge et la période de paie) à 85 ans; l'option Prospérité Accélérée : Augmentation de la prestation de décès jusqu'à concurrence de 17 % (selon l'âge et la période de paie) à 85 ans.

Les nouveaux taux s'appliqueront à toutes les demandes reçues à compter du 16 septembre 2024.

Lancé pour la première fois en 2017 dans le but d'offrir une assurance permanente simple, souple et garantie, le produit d'assurance vie entière de BMO Assurance est un produit d'assurance permanente sans participation conçu pour les Canadiens qui recherchent une protection d'assurance vie permanente simple à comprendre et adaptable à l'évolution de leurs besoins.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Primes garanties payables pendant 10 ans, 20 ans ou jusqu'à l'âge de 100 ans

Valeurs de rachat garanties et valeurs d'assurance libérée réduite

Boni de rendement qui augmente automatiquement le montant de la prestation de décès et la valeur de rachat

rendement qui augmente automatiquement le montant de la prestation de décès et la valeur de rachat Deux options de régimes : Protection Patrimoine et Prospérité Accélérée pour répondre à des besoins distincts

Programme Ressources santé de BMO Assurance MC , sans frais supplémentaires[1]

, sans frais supplémentaires[1] Option de modification des primes qui permet aux clients de réduire leurs paiements sans pénalité [2]

Option de paiement additionnel et prélèvement des primes2

Pour plus de détails, consultez assurancevieentieredebmoassurance.com .

___________ 1 BMO Assurance n'offre les services que sur la base d'une recommandation et n'exige aucuns frais pour les services fournis. TELUS Santé (Canada) ltée et Teladoc Health, Inc. ne vous factureront pas les services qu'ils offrent. Vous pourriez toutefois devoir engager des frais supplémentaires pour des services ou fournisseurs qui vous sont recommandés par TELUS Santé ou Experts médicaux de Teladoc. Vous êtes libre d'engager ou non ces frais supplémentaires. Par conséquent, BMO Assurance n'est aucunement responsable de les régler. BMO Assurance se réserve le droit de changer de fournisseur de services, de modifier la nature des services ou d'interrompre l'accès à ces services en tout temps sans préavis, sauf indication contraire. 2 Certaines limites et conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez un modèle de police.

Les renseignements que renferme le présent document sont offerts à des fins d'illustration et peuvent changer sans préavis. L'information contenue dans cette publication ne constitue qu'un résumé de nos produits et services. Veuillez vous reporter au contrat de police d'assurance approprié pour obtenir des précisions sur les modalités, les avantages, les garanties, les exclusions et les restrictions. La police qui a été émise a préséance. Chaque titulaire de police a une situation financière qui lui est propre. Il doit donc obtenir des conseils indépendants de nature fiscale, comptable, juridique ou autre sur la structure de son assurance, et les suivre s'il les juge appropriés à sa situation particulière. BMO Société d'assurance-vie n'offre pas de tels conseils à ses titulaires de police ni aux conseillers en assurance.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Financial Group

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244