MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le versement d'une distribution spéciale réinvestie pour les porteurs de parts du FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (TSX: ESGY).

Les distributions réinvesties pour le FINB BMO MSCI USA ESG Leaders représentent généralement les gains en capital nets réalisés et le revenu net. Elles ne sont pas payées en espèces mais sont réinvesties en parts supplémentaires libellées en dollars canadiens du FINB BMO MSCI USA ESG Leaders à un prix correspondant à la valeur liquidative par part du FNB BMO.

Les parts supplémentaires seront immédiatement consolidées avec les parts précédemment en circulation, de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution spéciale sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution. Les distributions réinvesties augmenteront le prix de base rajusté du porteur de parts pour le FINB BMO MSCI USA ESG Leaders. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de parts supplémentaires réduit en raison de la retenue à la source.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 12 juin 2024, recevront la distribution réinvestie le 12 juin 2024. Le montant imposable réel de la distribution spéciale réinvestie, y compris sa caractéristique fiscale, sera communiqué aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) au début de 2025.

Le montant de la distribution spéciale réinvestie par part du FINB BMO MSCI USA ESG Leaders est le suivant :

Nom du FNB BMO Symbole

du titre

(TSX) Distribution spéciale réinvestie

par part ($) FINB BMO MSCI USA ESG Leaders ESGY 1,410000

Pour plus d'informations sur les FNB BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb .

Les placements dans des FNB BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les FNB BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

MSCI ou Bloomberg ne parraine et n'endosse pas le FNB mentionné dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ce FNB ou de tout indice sur lequel se fonde ce FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI ou Bloomberg a avec le gestionnaire et les FNB associés.

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital payé ou payable par un FNB BMO. Dans la mesure où le prix de base rajusté d'un porteur de parts serait autrement un montant négatif, le montant négatif sera réputé être un gain en capital réalisé par le porteur de parts et le prix de base rajusté du porteur de parts sera nul immédiatement après. Les renseignements qui précèdent sont de nature générale. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 14 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 1 800 stratégies et détient une part de marché de plus de 23 pour cent au Canada1 et 97,5 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, décembre 2023

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Renseignements: Requêtes médias : Jeff Roman, Toronto, [email protected], 416-867-3996