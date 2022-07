40 pour cent des Canadiens estiment que leur banque peut les aider à se préparer à faire face à des défis inattendus

BMO offre des conseils pour aider ses clients à améliorer leurs finances pendant les périodes difficiles

MONTRÉAL, le 27 juill. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier aide les Canadiens à protéger leurs soldes et à améliorer leurs finances de manière durable, grâce à Délai de grâce le jour même, la nouvelle caractéristique de services bancaires mobiles et en ligne récemment lancée, qui aide les clients à éviter de manquer des paiements et d'encourir des frais en les avertissant lorsque le solde de leur compte de services bancaires courants tombe en dessous de zéro. La nouvelle caractéristique Délai de grâce le jour même de BMO fournit aux clients un appel à l'action pour qu'ils rechargent leur compte et ramènent leur solde à une valeur positive avant midi le jour même afin d'éviter des frais pour provision insuffisante.

« La vie est bien remplie et lorsque vous devez gérer des factures mensuelles et des dépenses quotidiennes plus élevées que la normale, il peut être difficile de savoir combien d'argent se trouve dans votre compte, a indiqué Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et accroissement de la clientèle, BMO Banque de Montréal. Notre nouvelle caractéristique Délai de grâce le jour même aide les clients à garder une longueur d'avance sur la gestion de leur argent et n'est qu'une façon de plus de les aider à améliorer leurs finances. »

Dans une période où l'inflation est élevée, où les taux d'intérêt augmentent et où l'accessibilité au logement pose problème, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances a récemment révélé que les deux principaux facteurs d'anxiété financière chez les Canadiens sont la peur de l'inconnu (82 pour cent) et les préoccupations relatives à leur situation financière globale (80 pour cent). L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances, qui fournit une mesure trimestrielle du sentiment des consommateurs en matière de confiance financière, a également révélé qu'un plus grand nombre de Canadiens, comparativement aux trimestres précédents, croient que leur banque peut les aider à se préparer à faire face à des défis inattendus (40 pour cent). Grâce à de nouvelles caractéristiques telles que le Délai de grâce le jour même, BMO s'engage à protéger ses clients contre les revers de fortune dans une économie difficile et à leur donner la tranquillité d'esprit lorsqu'ils gèrent leurs finances.

« Bien que l'économie canadienne ait fait preuve de résilience face aux premières vagues de la pandémie, ce qui s'est traduit par le taux de chômage le plus bas depuis plus d'un demi-siècle, les Canadiens s'inquiètent à juste titre des perspectives d'emploi et de sécurité financière, compte tenu de la tâche difficile des banques centrales, qui doivent contrôler l'inflation sans faire basculer l'économie mondiale dans une récession temporaire », a expliqué Sal Guatieri, économiste principal, BMO.

BMO propose ce qui suit pour aider les clients à protéger et à gérer leur argent dans une économie difficile :

Utilisez des outils de gestion des finances personnelles comme Mon info BMO personnalisée pour faire le suivi de vos dépenses récurrentes et faciliter le suivi et la gestion de vos dépenses. Disponible par l'intermédiaire de l'appli Services mobiles BMO, Mon info BMO utilise l'intelligence artificielle pour fournir des informations automatisées, personnalisées et contextuelles aux clients sur la base de leur comportement bancaire quotidien, afin de les aider à mieux comprendre leurs habitudes de consommation et à établir un budget.



Avec plus de 20 renseignements, les clients peuvent suivre les augmentations de paiement chez un fournisseur de services régulier, voir une vue d'ensemble mensuelle des entrées et des sorties d'argent et repérer les manques de liquidités potentiels avec le logiciel primé SuiviArgent BMO.





Choisissez les options bancaires qui répondent le mieux à vos besoins personnels comme le Forfait famille de BMO , qui aide les clients à économiser de l'argent en famille en offrant au ménage un seul forfait de frais mensuels et tous les avantages et la confidentialité de comptes de chèques séparés.





, qui aide les clients à économiser de l'argent en famille en offrant au ménage un seul forfait de frais mensuels et tous les avantages et la confidentialité de comptes de chèques séparés. Depuis son lancement en 2021, plus de 40 000 familles effectuent leurs opérations bancaires ensemble grâce au Forfait famille de BMO.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage dont il est question dans le présent document a été mené par Ipsos au Canada et aux États-Unis du 30 mars au 25 avril 2022. Un échantillon de 3 403 adultes âgés de 18 ans et plus a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,04 billion de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'intermédiaire de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

