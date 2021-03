Blume Global dévoile une carte dynamique de la chaîne d'approvisionnement mondiale

Avec Blume Maps, les expéditeurs planifient, suivent et ajustent les envois de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout.

PLEASANTON, Californie, 29 mars 2021 /CNW/ - Blume Global, un chef de file dans les solutions de la chaîne d'approvisionnement numérique, a officiellement annoncé le lancement aujourd'hui de Blume Maps, une version numérique de la chaîne d'approvisionnement mondiale propulsée par une technologie brevetée qui permet d'établir des délais d'exécution exacts et des heures d'arrivée prévues précises.

Avec Blume Maps, il est aussi facile de planifier un envoi expédié par service de transport de fret et de modifier son itinéraire en cas de problèmes pendant le transport que d'utiliser une application de navigation pendant un voyage en famille.

Les expéditeurs et les fournisseurs de services logistiques tiers comptent sur Blume Maps pour établir des délais d'exécution exacts, la localisation en temps réel des envois et les heures d'arrivées prévues pour le fret routier (chargement partiel, chargement complet et colis) et le transport maritime, aérien ou ferroviaire. La solution propose également d'autres modes, transporteurs et itinéraires lorsque les envois sont en retard.

Blume Maps alimente son système de planification dynamique des heures d'arrivée et des délais d'exécution à partir d'une base de données toujours croissante de plus de 1,5 million d'emplacements mondiaux, de voyages par navire, par train et par avion et de déplacements routiers (premier et dernier kilomètre) compilés au cours de plusieurs décennies.

Blume Maps permet aux clients de :

Planifier : Panification des itinéraires en tenant compte de délais d'exécution variables, des coûts et des données historiques intelligentes, et suivi des changements à mesure que la date d'expédition prévue approche. Utilisation d'horaires et d'emplacements intelligents et de renseignements contextuels pour estimer les temps de transport.

Suivre : Grâce à la visibilité de bout en bout et aux heures d'arrivée prévues mises à jour en continu, vous pouvez vérifier si les commandes sont acheminées à temps et recevoir des avis lorsque les commandes sont en retard ou en avance.

Ajuster : Lorsque les envois sont en retard, utilisez les autres modes, transporteurs, niveaux de service et itinéraires recommandés pour rattraper le retard.

« Les services d'expédition à l'échelle mondiale demeurent fragmentés et complexes, et les défis qui vont du blocage actuel du canal de Suez aux événements météorologiques perturbateurs de plus en plus nombreux montrent qu'il y a un besoin d'exécution sans entraves et de visibilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale », a déclaré Pervinder Johar, PDG de Blume Global. « Blume Maps élimine les angles morts de la chaîne d'approvisionnement partout dans le monde, quel que soit le mode utilisé. »

Pour en savoir plus, visitez le www.blumemaps.com.

À propos de Blume Global

Des plus grands détaillants, fabricants et vendeurs de produits de consommation aux plus petites entreprises de camionnage de propriétaires-exploitants, le succès dépend de la visibilité de bout en bout et de l'orchestration des réseaux mondiaux de la chaîne d'approvisionnement. Avec sa plateforme d'exploitation numérique axée sur les données et ses solutions d'intelligence artificielle pour l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement, la visibilité en temps réel, l'exécution logistique, la gestion des actifs, l'optimisation, l'audit et les règlements financiers, Blume Global tire profit de plus de 25 années d'analyse de données, de son réseau interconnecté à l'échelle mondiale et des technologies de pointe pour aider les entreprises à être plus agiles et à mieux s'adapter, à améliorer la prestation de services et à réduire les coûts.

Personne-ressource pour les médias :

Jackie D'Andrea

InkHouse (pour Blume Global)

781 820-5476

[email protected]

