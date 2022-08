SHENZHEN, Chine, 18 août 2022 /CNW/ - Une coupure de courant lors des journées brûlantes d'été est catastrophique et peut rendre les gens fous. Pour atténuer la tension croissante de l'électricité cet été, BLUETTI tiendra une semaine de l'électricité du 18 au 28 août. Défilez vers le bas pour en savoir plus.

Ce n'est pas un simple acolyte, mais un héros en soi.

Outre leur fonction de batterie d'expansion, les modèles B230 et B300 peuvent être utilisés comme des sources de courant indépendantes puisqu'ils sont dotés de plusieurs sorties conçues pour une charge polyvalente, notamment USB-A QC3.0 1*18 W, pile de type C 1*100 W PD3.0 et allume-cigarette 1*12 V/10 A.

L'optimiseur de puissance fournie à l'intérieur du modèle B300 permet une alimentation solaire maximale de 200 W. Grâce à l'adaptateur T500, les modèles B230 et B300 peuvent atteindre une puissance absorbée maximale de 500 W CA sans se connecter aux stations d'alimentation AC200MAX et AC300.

Le boîtier de charge magique, le D050S de BLUETTI ( rehausseur de recharge à courant continu [c.c.] ).

Les modèles B230 et B300 peuvent être exploités à leur plein potentiel lorsqu'ils sont associés au dispositif D050S . Cette association permet d'utiliser davantage de méthodes de recharge, comme le chargement de véhicules de 12/24 V et des batteries d'accumulateurs au plomb, et même à l'aide du courant alternatif. Il peut augmenter l'alimentation solaire maximale de 1 400 W pour le dispositif AC200MAX.

Sans l'énergie inexploitée de l'onduleur, l'efficacité de décharge d'un générateur solaire à courant continu pur peut être supérieure à 95 %. Un seul bloc-batteries suffit pour couvrir tous les besoins en alimentation pendant une sortie.

Haute compatibilité - Pas seulement pour le dispositif AC200MAX ou l' AC300 .

Outre les dispositifs AC200MAX et AC300, les modèles B230 et B300 sont également compatibles avec d'autres unités comme les AC200, AC200P, EB150 et EB240, tout en étant reliés au dispositif D050S , ce qui augmente la capacité globale de survie aux pannes électriques générales et à d'autres urgences.

Batterie LiFePO4 - Sécuritaire et durable.

La sécurité et la durabilité sont des facteurs à prendre en considération avant d'acheter une station d'alimentation, alors BLUETTI a adopté la technologie LiFePO4 tout en produisant des générateurs solaires au cours des dernières années.

Les modèles B230 et B300 offrent une meilleure performance électrochimique, une résistance plus faible et des matériaux cathodiques plus stables par rapport à la chimie NCM sur le marché.

Recommandations pendant la semaine de l'électricité 2022 de BLUETTI

2*B230 : batterie LiFePO4 de 4096 Wh

B230+PV350 : batterie LiFePO4 de 2048 Wh, énergie solaire de 350 W

2*B300: batterie LiFePO4 de 6144 Wh

B300+PV350 : batterie LiFePO4 de 3072 Wh, énergie solaire de 350 W

À propos de BLUETTI

Au cours de la dernière décennie, BLUETTI a essayé de rester fidèle à un avenir durable grâce à des solutions de stockage d'énergie verte tout en offrant une expérience exceptionnelle et écologique pour tous et pour le monde entier. BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1876491/image_5010913_25873210.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1750429/Logo.jpg

SOURCE BLUETTI INC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tara Fu, +86-18322855735