SHENZHEN, Chine, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Chef de file du marché mondial des stations d'énergie renouvelable, BLUETTI participera au SEMA Show, l'événement de réseautage en personne le plus attendu de l'industrie, qui aura lieu du 1er au 4 novembre 2022 au Las Vegas Convention Center.

BLUETTI a rassemblé une vaste gamme de produits pour cet événement : des stations d'alimentation électrique de secours pour la maison, des panneaux solaires, des générateurs solaires portables et des modules de batterie d'extension.

Premier modèle modulaire de BLUETTI, l'AC300 accepte quatre batteries d'extension B300 d'une capacité globale de 12 288 Wh, ce qui permet de répondre aux besoins pendant plusieurs jours en cas de panne d'électricité ou d'urgence. La conception modulaire de l'AC300 permet également de transporter plus facilement chaque module séparément plutôt que tout l'ensemble en même temps et de remplacer les batteries au besoin.

Doté d'une capacité de 2048 Wh et d'une puissance de sortie continue de 2200 W, le modèleAC200MAX est tout à fait capable de faire fonctionner la plupart des appareils. De plus, il peut être agrandi pour une plus grande capacité en s'intégrant au module de batterie B230, une source d'alimentation de secours fiable largement utilisée dans les studios faits maison hors réseau et les déplacements en véhicule récréatif.

Du côté de l'alimentation de secours pour une excursion ou une panne d'électricité, on peut dire qu'il est indéniable que les gammes de produits ont été rehaussées pour dominer le marché des stations d'alimentation portatives, notamment les modèles AC200P, EB55, EB70S et EB3A, que les campeurs, les passionnés de camionnettes et les amateurs de plein air adorent depuis longtemps. Ils permettent de garder tous les appareils complètement chargés, même en vous lançant dans la nature, là où l'électricité n'est pas disponible.

Les panneaux solaires modifient fondamentalement la façon dont les gens ont accès à l'énergie renouvelable tout en réduisant leur empreinte carbone et leur impact environnemental. Un impressionnant contrôleur MPPT est intégré pour tirer le meilleur parti de la lumière du soleil et la convertir en énergie prête à être utilisée. Pour éviter des factures d'électricité élevées pendant les heures de pointe, les gens peuvent optimiser leur consommation d'énergie grâce au système solaire BLUETTI.

Rencontrez BLUETTI pour trouver d'autres solutions à un mode de vie durable.

Date : Du 1er au 4 novembre 2022

No de stand : Salle Nord 11619

Adresse : Las Vegas Convention Center

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/

