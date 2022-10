SHENZHEN, Chine, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Cette année pour Halloween , les gens pourront remplir leurs sacs avec plus que des bonbons gratuits. BLUETTI, chef de file dans les stations d'alimentation portative, a décidé de les surprendre avec un « boo! » pour assouvir leur faim insatiable en alimentation électrique ou pour éviter que leurs maisons ne soient hantées par les pannes d'électricité. Du 20 octobre au 3 novembre, une foule de génératrices, de batteries et de panneaux solaires abordables seront offerts.

« Que les gens cherchent du meilleur équipement pour le camping ou à sécuriser leur maison grâce à une alimentation électrique stable, c'est la période où il sera le plus abordable pour eux de le faire dans l'histoire récente », a déclaré le porte-parole de BLUETTI, James Ray.

Une gamme de stations d'alimentation

Du côté des génératrices solaires portatives, de l'EB3A de 4,6 kg à l'ensemble AC300 géant de 3072 Wh, BLUETTI traite ses clients généreusement. Le combo AC300+B300, le premier modèle modulaire de BLUETTI, est un incontournable. Ce combo avec trois panneaux solaires PV350 est considéré comme l'ensemble le plus attendu par rapport à l'AC200P et à l'AC200MAX .

De nouveaux ensembles seront ajoutés

BLUETTI déploie également de nouveaux ensembles de batteries et de panneaux solaires pour ceux qui possèdent déjà une station d'alimentation et qui souhaitent simplement renforcer leur système d'alimentation solaire pour en assurer l'indépendance énergétique.

L'entreprise affirme que ses batteries LFP d'extension, B230 et B300 , ont une grande compatibilité avec de nombreuses unités. Ses panneaux PV200 et PV350, quant à eux, sont constitués de cellules monocristallines dont l'efficacité est de 23,4 %.

« Nous les utilisons conjointement avec un système d'alimentation hors réseau pour lui donner un coup de pouce. Convertissez une plus grande quantité de lumière solaire gratuite et stockez plus d'énergie propre, pour avoir un style de vie durable avec de l'énergie abondante à votre portée, » a expliqué James Ray dans une allocution prononcée devant les médias.

D'autres ajouts sont à prévoir

En plus de ces offres à bon prix, BLUETTI ajoute aussi en prime divers accessoires utiles.

Comme un câble de connexion XT90-P090D, qui sera envoyé gratuitement à ceux qui achètent les ensembles AC200P+B230 , B230+PV350 ou d'autres ensembles.

L'Halloween est plus qu'une période de frissons, elle annonce aussi l'arrivée d'un hiver glacial. Il est sage de se préparer avant que le Chevalier des ténèbres ne frappe à notre porte.

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/.

