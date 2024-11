TORONTO, le 13 nov. 2024 /CNW/ - BLUETTI, un chef de file des solutions d'énergie durable, simplifie le magasinage des Fêtes avec des offres exclusives lors de sa vente du Vendredi fou du 11 au 29 novembre. Cette saison, offrez une alimentation fiable avec les centrales électriques portatives de BLUETTI, parfaites pour la maison, le camping et la préparation aux situations d'urgence, le tout avec des rabais substantiels.

Meilleur choix des Fêtes : La nouvelle station d'alimentation Elite 200 V2 de BLUETTI est une option puissante et compacte avec des batteries LiFePO4 de qualité automobile et une sortie de 2 600 W, offrant une capacité de 2 073,6 Wh. Capable de faire fonctionner des réfrigérateurs, des micro-ondes et des climatiseurs, elle se charge à 80 % en seulement 50 minutes avec deux entrées solaires de 1 800 W et 1 000 W. Vendue au prix de 1 599 $ (plutôt que 2 499 $), obtenez un rabais supplémentaire de 5 % avec le code ELITE200 sur le site de BLUETTI ou ELITE200V2 sur Amazon.

Solutions de secours essentielles pour la maison Le système de secours AC300 + B300K (3 000 W/2 764,8 Wh) alimente des éléments essentiels comme les réfrigérateurs et le Wi-Fi pendant les pannes et est affiché maintenant à 2 599 $, plutôt que 3 499 $. Pour les besoins plus lourds, le AC500 + 2 B300K (5 000 W/5 529,6 Wh) fait fonctionner de grands appareils électroménagers, disponible à 4 999 $, plutôt que 7 297 $.

Pour les aventuriers hors réseau Le BLUETTI AC200L, d'une capacité de 2 048 Wh et d'une puissance de 2 400 W, est parfait pour le nomadisme automobile, alimentant tout, des réfrigérateurs aux ordinateurs portatifs. Il peut faire fonctionner un réfrigérateur de 150 W pendant 28 heures et recharger les ordinateurs portatifs 47 fois, actuellement au prix actuel de 1 599 $ (plutôt que 2 599 $). Jumelez-le au chargeur d'alternateur Charger1 pour une charge de voiture plus rapide, disponible au prix de 1 998 $, soit une économie de 37 %.

Alimentation compacte pour les voyageurs Pour les voyageurs ou les travailleurs à distance, le AC180 (1 152 Wh/1 800 W) alimente un réfrigérateur de voiture pendant plus de 15 heures et coûte maintenant 849 $, plutôt que 1 399 $. Le AC70 (768 Wh/1 000 W), le format plus petit, est idéal pour les téléphones, les caméras et les drones, disponible au prix de 499 $, initialement 799 $.

Magasinez la vente du Vendredi fou de BLUETTI pour offrir une alimentation fiable et durable à toute personne en ayant le besoin, avec un rabais supplémentaire de 5 % sur l'ensemble du site en utilisant le code BLUETTI5OFF.

À propos de BLUETTI BLUETTI s'engage à offrir une énergie abordable et propre pour une utilisation intérieure et extérieure. Grâce à des initiatives comme Lighting An African Family (LAAF), ils visent à fournir de l'énergie propre à un million de familles africaines hors réseau, en offrant des solutions fiables dans plus de 110 pays, en mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction de la clientèle.

