BlueParrott lance le micro-casque Bluetooth M300-XT, garant de voyages professionnels sans soucis

Il est nécessaire de rester connecté dans l'environnement mobile et dynamique d'aujourd'hui. Les statistiques nous apprennent que d'ici 2030, près de 60 % de la population vivra dans les villes, et que 2,1 milliards de personnes se procureront des biens en ligne d'ici 2021. Par conséquent, on estime que le service de livraison de fin de parcours en milieu urbain connaîtra une croissance de 78 %, ce qui incitera les entreprises à trouver des façons d'offrir une valeur ajoutée et de garantir l'efficacité à ce moment critique de la livraison. Cela met davantage de pression sur les chauffeurs de livraison et tous les autres groupes professionnels impliqués, de sorte que les appareils technologiques sont essentiels pour les aider à maximiser leur productivité et leur efficacité et à rester connectés pendant leurs déplacements.

L'emballage du nouveau BlueParrott M300-XT est conçu dans le respect de l'environnement. Son carton est fabriqué à partir de matériaux d'origine durable certifiés FSC, et le crochet est fabriqué à partir de plastique recyclé. L'encre est à base de soya, assurant un environnement plus sain utilisant moins d'eau et de produits chimiques lors de la production. L'emballage est de conception compacte, ce qui permet d'expédier moins d'air dans la phase de distribution. De plus, il est entièrement recyclable par l'utilisateur final.

Efficacité ultime et communication claire

Le nouveau design du BlueParrott M300-XT répond directement à ces défis. D'un poids d'à peine 0,7 oz, le micro-casque mono Bluetooth est le plus petit et le plus léger des micros-casques BlueParrott. Spécialement conçu pour les environnements bruyants, le M300-XT offre une réduction de bruit inégalée de 80 % grâce à sa technologie à 2 microphones, créant une communication claire sans interruption du son, peu importe d'où vous appelez.

Sa portée sans fil peut atteindre 300 pieds, ce qui assure une plus grande mobilité aux travailleurs dans leurs tâches quotidiennes. Que vous deviez constamment vous éloigner de votre véhicule pour une livraison ou vous promener dans un magasin de détail, le micro-casque ultra léger offre un confort prolongé, tandis que sa portée sans fil assure une connexion stable. Le M300-XT offre également jusqu'à 14 heures d'autonomie en mode conversation sur un seul chargement de batterie, ce qui vous permet de continuer à communiquer même sur les quarts de travail les plus longs.

Sa conception est conforme à la norme IP54 et il résiste à l'eau et à la poussière, ce qui signifie qu'il est assez robuste pour vous suivre partout. Le micro-casque peut être porté sur une oreille ou l'autre, et les trois EarGels de différentes tailles offrent un ajustement sécuritaire et confortable, peu importe les mouvements que vous effectuez tout au long de la journée.

Les boutons intuitifs garantissent une gestion facile des appels et le bouton BlueParrott personnalisable vous permet de le programmer avec votre fonction la plus utilisée, offrant un accès instantané partout. Faites une numérotation rapide de vos contacts, désactivez le micro, ou utilisez le « Push-to-Talk ».

Yves Dupuis, premier vice-président de BlueParrott, a déclaré : « Plus que jamais, les personnes qui travaillent dans le domaine de la conduite professionnelle, des services sur le terrain ou de la vente au détail doivent répondre à un nombre élevé d'exigences. Les tendances observées nous amènent à mettre davantage l'accent sur l'efficacité et le service à la clientèle optimal dans un environnement difficile. Comme la livraison de fin de parcours est en hausse, l'expérience client est considérée comme un prolongement de la marque, ce qui fait qu'il est plus que jamais essentiel que les conducteurs et les autres employés concernés travaillent en temps opportun, de façon uniforme et efficace. Il est donc important de rendre leur travail quotidien dans cet environnement difficile aussi productif et confortable que possible. Le nouveau BlueParrott M300-XT est l'outil parfait pour les travailleurs en déplacement. »

Fonctionnalités et spécifications clés du BlueParrott M300-XT :

Réduction du bruit de 80 % grâce à la technologie à 2 microphones

Ultra léger et ergonomique, pour un confort prolongé.

Jusqu'à 14 heures en mode conversation grâce à un chargement USB-C pratique.

Portée sans fil allant jusqu'à 300 pieds offrant un maximum de mobilité et de flexibilité.

Conforme à la norme IP54. Résiste à l'eau et à la poussière.

Bouton BlueParrott personnalisable vous permettant d'accéder aux fonctions de désactivation micro, de numérotation rapide ou « Push-to-Talk ».

Prix et disponibilité du BlueParrott M300-XT

Le BlueParrot M300-XT est offert auprès de certains détaillants. PDSF : 99 $.

Pour en savoir plus sur BlueParrott, visitez le http://www.blueparrott.com

À propos de BlueParrott

BlueParrott®, une marque GN Audio, est un chef de file dans la catégorie des casques téléphoniques à haut rendement pour les environnements de travail les plus bruyants et les plus exigeants. Notre gamme BlueParrott, qui aide les professionnels des secteurs de la mobilité, de la fabrication et de l'entreposage à rester connectés, est depuis longtemps la préférée des camionneurs professionnels et des acheteurs industriels, et elle a fait ses preuves pour répondre aux exigences de n'importe quel milieu de travail. La gamme d'appareils Bluetooth® BlueParrott répond aux normes mondiales les plus élevées en matière de qualité des produits et de service, et repose sur les meilleures garanties de l'industrie.

GN Audio fait partie de GN Group. Fondé en 1869, GN Group est fort de 150 ans d'expérience et exerce ses activités dans 100 pays et propose des solutions innovantes, fiables et conviviales. GN compte 6 500 employés et est côté au NASDAQ de Copenhague. GN donne une meilleure sonorité à la vie.

