« Sa connaissance approfondie de l'entreprise, son affinité naturelle avec l'organisation et son approche réfléchie envers la croissance des secteurs stratégiques de l'entreprise, font de M. Devito le candidat idéal pour assumer la direction de BlueCat aux côtés de notre équipe de direction talentueuse, a déclaré M. Harris. Les clients, employés, actionnaires et partenaires de BlueCat le connaissent très bien et profiteront grandement de son leadership et de son engagement soutenus envers la création du portefeuille de produits distincts de l'entreprise. »

Depuis qu'il s'est joint à BlueCat, M. Devito a travaillé aux côtés de Michael Harris en vue d'élaborer la stratégie gagnante et le portefeuille de produits distincts de l'entreprise, plaçant l'entreprise en bonne position pour accélérer l'adoption de la technologie Adaptive DNS et offrir une valeur ajoutée à ses clients dans le contexte imprévisible d'aujourd'hui. Depuis mars 2020, BlueCat affiche un taux de croissance nette des nouveaux revenus supérieur à 10 % et a acquis trois fois plus de clients par rapport à l'année précédente. De plus, au cours de cette période, l'indice de recommandation client de l'entreprise est demeuré autour de 80, soit bien au-delà des moyennes de l'industrie en matière de satisfaction de la clientèle.

« Les produits de BlueCat sont essentiels pour favoriser l'accélération rapide des changements dans les infrastructures nécessaires pour atteindre les objectifs de transformation numérique, a déclaré M. Devito. Le marché du DDI continue de prendre de l'expansion pour favoriser un environnement infonuagique hybride, améliorer la sécurité générale et encourager l'automatisation à l'échelle, et BlueCat ouvre la voie. Je me réjouis à l'idée de poursuivre la trajectoire de croissance très lucrative que nous avons établie dans le domaine et les succès que nous avons mis en place pour nos clients. Au nom de l'équipe de BlueCat, je tiens à remercier Michael pour ses contributions remarquables à l'entreprise et ses nombreuses années de loyaux services au moment où nous nous efforçons de poursuivre sur notre lancée. »

L'expérience de M. Devito comprend une feuille de route impressionnante à titre de directeur financier chez Marketwired, qu'il a aidée à conclure la vente à Nasdaq en 2016; Second Cup, qu'il a guidée à travers un premier appel public à l'épargne (PAPE); et Q4 Inc. Il détient les titres de CPA et de CA décernés par l'Institut des comptables agréés de l'Ontario et est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto.

À propos de BlueCat

BlueCat est la société derrière la technologie Adaptive DNSMC. Sa mission est d'aider les plus grandes organisations de la planète à profiter de la complexité du réseau, en périphérie ou au centre. Pour ce faire, BlueCat a réinventé la technologie DNS. Le résultat : Adaptive DNSMC, une ressource dynamique, ouverte, sécuritaire, évolutive et automatisée qui soutient les initiatives de transformation numérique les plus complexes, comme l'adoption d'un environnement infonuagique et le développement rapide d'applications. Pour en savoir plus, consultez le www.bluecatnetworks.com.

