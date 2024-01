Sean Pierce est nommé chef de la direction

La transaction représente un investissement important dans les secteurs maritime et environnemental d'Amérique du Nord

NEW YORK, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Blue Wolf Capital Partners LLC (« Blue Wolf »), une société d'investissement privé spécialisée dans les secteurs industriels et de la santé, a finalisé l'acquisition de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC » ou « l'entreprise ») basée à Montréal.

Tel qu'annoncé le 16 octobre 2023, Blue Wolf s'est associé à Stonepeak, une importante société d'investissement alternatif spécialisée dans l'infrastructure et les biens immobiliers, afin de réaliser cette transaction d'environ 1,2 milliard $ canadiens. Cette transaction s'appuie sur les antécédents de Blue Wolf en matière d'investissements réussis dans le secteur industriel et témoigne de son engagement envers l'industrie nord-américaine.

« LOGISTEC a acquis sa réputation grâce à l'excellence opérationnelle dans les services maritimes et environnementaux livrés aux marchés industriels et d'infrastructures critiques », a déclaré Bennet Grill, partenaire chez Blue Wolf et nouveau président du conseil d'administration de LOGISTEC. « Nous avons hâte de soutenir l'équipe exceptionnelle de LOGISTEC en fournissant des solutions sûres, durables et créatives à ses clients et d'investir dans la prochaine phase de croissance de l'entreprise ».

Depuis sa fondation il y a plus de 70 ans, LOGISTEC est devenue une entreprise diversifiée, offrant une gamme de services maritimes et environnementaux sur le marché nord-américain. Elle opère présentement dans 60 ports et 90 terminaux à travers le continent. Suite à cette transaction, le siège social de LOGISTEC demeurera à Montréal.

« La clôture de cette transaction marque une étape importante dans la trajectoire de LOGISTEC », a déclaré James Wyper, associé et directeur principal chez Stonepeak. « Nous avons hâte de soutenir LOGISTEC en partenariat avec Blue Wolf, alors que l'entreprise continue de croître et de fournir des services spécialisés à sa clientèle mondiale diversifiée par le biais de ses opérations de terminal ».

Sean Pierce est nommé chef de la direction

Sean Pierce a été nommé chef de la direction de LOGISTEC. M. Pierce apporte une grande expertise de l'industrie mondiale et un leadership stratégique qui permettront d'accélérer la croissance et l'expansion de LOGISTEC. Il remplacera Madeleine Paquin, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle quitte ses fonctions.

« C'est un grand honneur d'être invité à diriger LOGISTEC », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Je suis ravi de me joindre à une organisation qui se consacre pleinement à ses clients, ses employés et aux communautés au sein desquelles elle opère. Je suis impatient de poursuivre cet héritage et de travailler avec l'ensemble de l'équipe pour mener l'entreprise vers des réalisations encore plus importantes dans le futur ».

Avec plus de 35 ans d'expérience dans le secteur maritime, M. Pierce a occupé divers postes de haute direction et a fait ses preuves en matière de réussite organisationnelle. Sa connaissance approfondie de l'industrie et son engagement en faveur de l'innovation seront déterminants pour mener LOGISTEC vers sa prochaine phase de développement, tout en continuant à contribuer à l'économie du Québec et du Canada.

« Je suis ravi d'accueillir Sean Pierce en tant que nouveau chef de la direction de LOGISTEC. Sa vaste expérience et sa gestion visionnaire renforceront la position de l'entreprise en tant que fournisseur essentiel de solutions de logistique et environnementales », a ajouté M. Grill. « J'aimerais également rendre hommage à Madeleine Paquin pour le leadership exceptionnel dont elle a fait preuve au cours des trois dernières décennies. Son dévouement et ses contributions ont fait de LOGISTEC une grande entreprise, et nous nous réjouissons à l'idée de bâtir sur son héritage ».

Dans le cadre de l'acquisition, un nouveau conseil d'administration de LOGISTEC a également été constitué, avec des représentants de Blue Wolf et Stonepeak, rejoints par Jean-Jacques Ruest, ancien PDG de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, et Michael Moore, ancien PDG de Global Container.

TD Securities Inc. a agi en tant que conseiller financier exclusif de LOGISTEC et Blair Franklin Capital Partners Inc. a agi en tant que conseiller financier indépendant du comité spécial de l'entreprise. Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier exclusif de Blue Wolf. Stikeman Elliott LLP a agi à titre de conseiller juridique indépendant du comité spécial de LOGISTEC et Fasken Martineau DuMoulin LLP et K&L Gates LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de LOGISTEC. McCarthy Tétrault LLP et Willkie Farr & Gallagher LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de Blue Wolf.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 installations portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services relatifs au renouvellement de conduites d'eau souterraines, au dragage, à l'assèchement, à la gestion de sols contaminés et des matières résiduelles, à la restauration de sites, à l'évaluation des risques et à la fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.logistec.com/fr/.

À propos de Blue Wolf Capital Partners

Blue Wolf Capital Partners LLC est une société d'investissement privé, qui se concentre sur les investissements de valeur dans les entreprises du marché intermédiaire dans les secteurs industriels et de la santé. L'équipe intégrée de la société, composée de professionnels de l'investissement et de cadres opérationnels chevronnés, travaille en collaboration pour générer des rendements en conduisant des changements transformationnels grâce à son expérience opérationnelle et stratégique. Blue Wolf cherche à investir dans des entreprises qui ont des catalyseurs de création de valeur impliquant une transformation organisationnelle, des questions complexes de syndicat ou de capital humain, une présence gouvernementale importante ou la possibilité d'utiliser des stratégies fondées sur les principes ESG. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bluewolfcapital.com.

À propos de Stonepeak

Stonepeak est une société d'investissement alternatif de premier plan, spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels, qui gère environ 57,1 milliards $ d'actifs. En investissant dans des entreprises défensives et à forte valeur ajoutée à l'échelle mondiale, Stonepeak vise à créer de la valeur pour ses investisseurs et les entreprises de son portefeuille, en mettant l'accent sur la protection contre les revers et sur de solides rendements ajustés au risque. Stonepeak se concentre sur des véhicules d'investissement axés sur l'investissement privé et le crédit. L'entreprise fournit du capital, un soutien opérationnel et un partenariat engagé pour développer durablement les investissements dans ses secteurs cibles, qui comprennent les communications, l'énergie et la transition énergétique, le transport et la logistique, l'infrastructure sociale et l'immobilier. Stonepeak est basée à New York et possède des bureaux à Hong Kong, Houston, Londres, Singapour et Sydney. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.stonepeak.com.

Contacts Média

Marie-Chantal Savoy

Vice Présidente, Stratégie et Communications

LOGISTEC Corporation

[email protected]

Kate Spaziani

Director, Government Affairs and Communications

Blue Wolf Capital

[email protected]

Kate Beers/Maya Brounstein

Communications

Stonepeak

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2313788/Blue_Wolf_Capital_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2313789/LOGISTEC_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2313790/Stonepeak_Logo.jpg

SOURCE Blue Wolf Capital Partners LLC