MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut économique de Montréal souhaite réagir aux informations voulant que le président désigné des États-Unis, Joe Biden, prévoit rapidement révoquer le permis pour l'expansion de l'oléoduc Keystone XL.

« Bloquer l'expansion de Keystone XL va mettre en péril un projet névralgique pour l'économie canadienne et qui aide à faire vivre des milliers de familles canadiennes. Ce sont 17 000 emplois directs et indirects au Canada qui sont en jeu », explique Miguel Ouellette, directeur des opérations et économiste à l'IEDM.

L'oléoduc Keystone XL, qui doit transporter du pétrole du terminal de Hardisty, en Alberta, vers des raffineries du Texas, est sur la table depuis de nombreuses années. Malheureusement, il a souvent été au centre d'un débat politique.

« Le gouvernement canadien doit faire tout en son pouvoir pour dissuader l'administration Biden de révoquer ce permis. Il est malheureux que M. Biden souhaite aller de l'avant avec une telle action qui est purement guidée par des motifs politiques et idéologiques. Le Canada doit comprendre l'importance névralgiques de tels projets énergétiques sur des bases économiques et factuelles puis s'assurer de les défendre comme il se doit », poursuit M. Ouellette.

Alors que certains groupes de pression invoquent les aspects de sécurité environnementale, les chercheurs de l'IEDM rétorquent que de telles inquiétudes ne résistent pas à une analyse factuelle de la situation.

« Chaque année au Canada, 99,999 % du pétrole transporté par oléoduc arrive à bon port en toute sécurité. Sur tout le volume de combustible transporté en une année par oléoduc, c'est l'équivalent de deux wagons-citernes qui se déverse au Canada » affirme M. Ouellette.

« Il est temps que le Canada se positionne rationnellement sur le transport de nos combustibles fossiles. Les camions et les bateaux ont leur place, mais les oléoducs sont incontestablement le moyen le plus sécuritaire et bénéfique pour l'environnement d'acheminer les combustibles. L'idéologie ne devrait pas pas primer sur la sécurité et la réduction des gaz à effet de serre », conclut M. Ouellette.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

