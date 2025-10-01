Bloop360 : une technologie 100 % québécoise pour augmenter le bien-être et la productivité au travail

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Alors que la loi 27 obligeant les organisations de plus de 20 employés à mettre en place des mécanismes de prévention et de gestion des risques psychosociaux s'apprête à entrer en vigueur, l'entreprise québécoise Bloop360 profite du Congrès des CRHA pour lancer officiellement sa plateforme qui vise à améliorer le bien-être des employés et, par le fait même, la productivité des entreprises.

Bloop360 s'appuie sur une technologie de collecte de données en temps réel pour offrir aux gestionnaires un portrait complet et impartial de la santé organisationnelle de leur entreprise. Pour aller encore plus loin, Bloop360 développe un algorithme de détection prédictive capable d'identifier les signes avant-coureurs d'un épuisement professionnel et ce, jusqu'à plusieurs semaines avant leur apparition.

« On dit souvent que ce qu'on ne mesure pas, on ne gère pas. Malheureusement, l'épuisement professionnel ou la détresse psychologique ne sont parfois visibles que lorsqu'il est déjà trop tard », explique Benoît Brunel, à l'origine de Bloop360. « Notre technologie, elle, capte les angles morts et permet aux organisations d'intervenir en amont. En identifiant les signaux tôt, on crée un cercle vertueux : les employés heureux sont aussi plus performants. »

Un besoin réel pour les entreprises



Grâce à une interface intuitive et confidentielle, Bloop360 permet aux entreprises de se conformer aux nouvelles exigences légales liées à la loi 27, tout en obtenant des données en temps réel sur le climat interne. Dans un contexte où les absences liées aux enjeux de santé mentale coûtent plus de 50 milliards de dollars par année à l'économie canadienne, ce type d'outil devient incontournable.

« Le bien-être de nos employés est au cœur de nos préoccupations en tant que PME », témoigne Marie-Ève Dumaine, responsable des ressources et projets chez Dumanité, une entreprise qui a eu l'occasion de tester le logiciel en projet pilote. « Bloop360 représente une corde de plus à notre arc pour nous aider à garder nos équipes mobilisées et épanouies au travail. Il nous aide à mesurer et à détecter les tendances de fond, tout en informant les bonnes personnes. »

Un nom qui reflète sa mission



Le Bloop est un son d'ultra basse fréquence, inaudible à l'oreille humaine et pourtant bien réel. Ce clin d'œil illustre la mission de la plateforme : percevoir, grâce aux données, des signaux autrement imperceptibles dans les milieux de travail.

À propos de Bloop360

Bloop360 est une solution technologique québécoise spécialisée dans le bien-être et la performance au travail. Sa mission est de mesurer, de détecter et d'informer les bonnes personnes afin d'offrir aux organisations un portrait clair de leur climat de travail et d'aider leurs employés à être à la fois heureux et performants.

SOURCE Tootelo Innovation Inc.

Contact média: Elena Gabrysz, AUCOIN Stratégie & Communication, 514 839-7296