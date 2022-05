Bloome appartements - Un tout nouveau complexe immobilier à Gatineau !

En s'installant dans ce secteur, Bloome deviendra un acteur clé de ce nouveau quartier offrant une panoplie de services et d'espaces verts. « L'immobilier est un domaine où se conjugue l'intuition et les bonnes données. Nous sommes persuadés que pour le projet Bloome, nous avons l'équation idéale ! Bloome appartements répondra à une demande grandissante pour des appartements locatifs de cette qualité dans un secteur de la ville de Gatineau en pleine transformation », a tenu à expliquer René Bellerive, président de Groupe Kevlar.

« La mise en chantier officielle de Bloome appartements concorde parfaitement avec les travaux de revitalisation de la ville. Grâce à un investissement de 59 millions $, le boulevard Saint-Joseph sera réaménagé dans les prochaines années, soit sur 2,5 kilomètres bordés de parcs, d'une piste cyclable et d'une offre commerciale repensée », a tenu à ajouter le conseiller municipal du District de Hull-Wright, Steve Moran.

Des appartements bien pensés

Les appartements Bloome, ce sont à terme 380 unités locatives (studio, 3 ½, 4 ½ et 5 ½ pièces) conçues pour les professionnels, les jeunes familles et les aînés. Chaque unité offre le choix entre plusieurs configurations différentes et la plupart offrent des vues apaisantes sur la nature environnante. Tout a été pensé pour rendre agréable et simple l'installation et la vie des locataires avec un service clé en main. « En effet, les électroménagers haut de gamme, les habillages de fenêtres de même qu'Internet haute vitesse sont inclus dans la location de chaque unité », a ajouté René Bellerive. « Nous voulons vraiment que les locataires se sentent chez eux, rapidement ! » De plus, ces appartements de prestige seront desservis par cinq ascenseurs et un stationnement intérieur.

Près de tout, près de vous

Positionné stratégiquement sur le boulevard Saint-Joseph, Bloome se trouve à deux pas de trois centres-villes, à proximité de grands parcs (La Gatineau, Lac-Leamy et Jacques-Cartier), non loin des écoles -- du CPE à l'université -- et des services de soins de santé. De plus, il est entouré de voisins prestigieux : le Casino du Lac-Leamy, le Centre national des Arts, le Musée canadien de la nature et le Musée des beaux-arts du Canada. De tout, pour profiter de la vie !

« Bloome jouit d'une situation géographique exceptionnelle, à proximité de tout ce dont on peut avoir besoin au quotidien : commerces, services, restaurants, épicerie, pharmacie, soins médicaux, divertissement, et ce, à distance de marche ! Avec un indice piétonnier avoisinant les 80 % et un indice de déplacement à vélo de 81 % ajouté à la revitalisation proposée par la ville… nous savons que nous proposons aux locataires un site exceptionnel pour avoir le meilleur de la ville et de la vie ! », s'est exclamé M. Bellerive.

Le bâtiment de 10 étages, avec structure en béton armé, offrira aussi plusieurs espaces commerciaux et aires communes à même le rez-de-chaussée.

Plus qu'un appartement, des aires de vie

« Nous bâtissons plus que des immeubles, nous créons des milieux de vie. Dans l'ensemble de nos projets immobiliers, nous accordons à la création d'espaces de vie communs qui deviennent des extensions aux appartements des occupants une très grande importance. Nous misons beaucoup sur le design intérieur de nos projets, leur donnant une signature distinctive », explique de nouveau M. Bellerive.

Bloome offre un cadre de vie accueillant, convivial, où il fait bon cultiver son bien-être. Sous les bons soins de la firme A2 Design, du lobby à la cour intérieure, en passant par le lounge feutré, les nombreux espaces communs décuplent l'espace de vie pour les occupants. La cour intérieure, avec piscine creusée, est quant à elle, un espace commun rafraîchissant agrémenté d'un jardin contemplatif, création de Version Paysage. Le complexe offre également une salle de sports multi-usages, d'une superficie de 2000 pi2 dédiée au bien-être de ses résidents.

Finalement, trois autres pièces supplémentaires sont à disposition des locataires pour changer d'air, faire des rencontres ou, tout simplement, se détendre… Qu'il s'agisse du chic et classique lounge, de la salle de détente à l'atmosphère zen ou encore de la salle de jeux dédiée à tous les âges; tout a été pensé pour le bien-être des résidents !

Bloome appartements, dans sa première phase, sera livré en 2024. Le bureau de location, quant à lui, ouvrira ses portes début 2023. Il est possible d'en savoir davantage sur le projet Bloome ou encore de réserver une unité en contactant l'équipe de location [email protected] ou en visitant le site Web bloomeappartements.com.

À propos de Fiera Immobilier

Fiera Immobilier est une société de gestion de placements présente au Canada et au Royaume-Uni, dont l'équipe compte plus de 80 employés. Notre société gère 7,6 milliards d'actifs immobiliers commerciaux à l'échelle mondiale par la voie d'un éventail de fonds et de comptes de placement au 31 mars 2022. La grande diversification de notre portefeuille - sur le plan géographique et du point de vue des types de biens immobiliers - et notre gamme de stratégies hors pair fournissent aux investisseurs des occasions exceptionnelles de diversifier leurs placements et de personnaliser leur expérience des placements dans cette catégorie d'actif.

Fiera Immobilier est la propriété exclusive de Corporation Fiera Capital, une société chef de file dans la gestion de placement qui offre de multiples produits et gère plus de 174.4 milliards de dollars d'actifs. Fiera Capital offre à Fiera Immobilier un accès à l'information sur le marché mondial des placements, ce qui stimule notre capacité d'innover dans un cadre axé sur l'évaluation et l'atténuation des risques.

À propos de Kevlar

L'immobilier qui inspire, l'immobilier qui attire est celui qui se distingue par son audace, sa créativité et son inventivité autant que par sa pertinence, sa qualité et sa valeur ajoutée. Groupe Kevlar a construit sa réputation sur sa capacité à voir au-delà des tendances, à hausser sans cesse la barre de l'excellence. Qu'elles soient résidentielles, commerciales ou industrielles, ses réalisations sont appréciées et recherchées, parce qu'elles sont incomparables et profitables, des projets au design bien pensé et une proposition unique en tous points pour les futurs résidents.

Renseignements: Informations et Relations de presse : Nathalie Vallée, Vice-présidente - Communications corporatives, Paradigme Stratégies, Cell. : 418 809-7155, [email protected]; Source : Groupe Kevlar, groupekevlar.com, bloomeappartements.com