Block.one annonce un règlement avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis

WASHINGTON, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Block.one annonce avoir conclu avec la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis un règlement au civil relatif à la vente par la société d'un jeton ERC-20 entre le 26 juin 2017 et le 1er juin 2018. Aux termes du règlement, Block.one s'acquittera d'une amende ponctuelle de 24 millions de dollars, sans toutefois admettre ni infirmer les conclusions de la SEC.

Le règlement porte spécifiquement sur le jeton ERC-20, vendu sur la chaîne de blocs Ethereum au cours de la période susmentionnée, lequel n'est plus en circulation ou négocié, et n'exigera pas que le jeton soit enregistré comme valeur mobilière auprès de la SEC. De même, le règlement résout toutes les questions en cours qui opposent Block.one à la SEC.

Dans le même temps, la SEC a accordé à Block.one une importante dérogation de sorte que Block.one ne soit pas assujettie à certaines restrictions permanentes qui s'appliqueraient généralement aux règlements de ce type. Block.one estime que cette dispense, accordée par la SEC, témoigne de son engagement constant à l'égard de la conformité réglementaire et des pratiques exemplaires aux États-Unis et ailleurs, dans le monde entier.

La société a fait la déclaration suivante au sujet de l'annonce :

« Nous nous réjouissons d'avoir pu réglé les questions avec la SEC et nous nous engageons à poursuivre notre collaboration avec les autorités de réglementation, ainsi que les décideurs, à mesure que le monde continue de clarifier les cadres de conformité concernant les actifs numériques.

La réussite des États-Unis, une histoire extraordinaire, repose en partie sur son riche patrimoine de soutien à l'entrepreneuriat et aux technologies émergentes, et nous applaudissons aux efforts engagés par les entrepreneurs et les leaders dans les secteurs de la technologie, des finances et autre activité alors qu'ils s'efforcent de faire des États-Unis un pays où la technologie peut progresser et prospérer d'une manière prévisible et intégratrice.

La capacité que possède la chaîne de blocs de mieux aligner les entreprises avec leur clientèle, d'accroître la transparence de l'infrastructure critique des bases de données et de mieux répartir la valeur et la richesse dans la société demeure notre priorité, et nous continuerons à nous battre pour le développement de notre industrie et nous aligner autant que possible sur les politiques et meilleures pratiques.

Comme d'habitude, nous sommes touchés par le soutien de la communauté et reconnaissants à son égard en nous permettant de faire tout ce que nous entreprenons. »

À propos de Block.one

Block.one, une société mondiale de logiciels, est spécialisée dans les logiciels de chaîne de blocs haute performance. En 2018, elle a publié EOSIO, un protocole libre et gratuit conçu pour apporter rapidité, évolutivité et facilité d'utilisation aux composantes sécurisées et transparentes des bases de données distribuées. EOS VC, sa filiale de capital-risque, investit dans des entreprises, des projets et des développeurs autour du globe en s'appuyant sur la technologie EOSIO.

