Rappelons que, du 23 juillet au 1er août, les Nord-Américain.e.s ont été invité.e.s à observer les populations de monarques et les plants d'asclépiade pour appuyer la conservation de ce papillon et la recherche relative à cette espèce. Au Canada, cette activité est chapeautée par le programme Mission monarque de l'Insectarium de Montréal.

Des données essentielles

En outre, la participation et la mobilisation des citoyen.ne.s augmentant d'année en année, les spécialistes estiment que la base de données du Blitz de suivi du monarque, qui s'appuie presque exclusivement sur la science participative, permettra de procéder à une estimation rigoureuse de la population reproductrice estivale en plus de déterminer les zones où il faudra prioritairement appliquer des mesures de conservation du monarque.

De plus, le ratio chenilles-asclépiades, établi à partir des observations, renseignera les spécialistes au sujet du nombre de monarques qui pourraient entreprendre leur impressionnante migration vers le sud. Les chenilles recensées cet été étant fort probablement les papillons qui atteindront le Mexique dans les jours à venir.

Les données seront disponibles sur le site du Réseau trinational de connaissances sur le monarque où les personnes intéressées pourront les consulter et les télécharger.

Une importante collaboration

Le Blitz est une initiative du Partenariat scientifique trinational pour la conservation du monarque qu'a conclu la Commission de coopération environnementale (CCE). Dans le cadre du Blitz, les scientifiques de l'Insectarium de Montréal/Espace pour la vie, d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), de Monarch Joint Venture, de Journey North, de US Fish and Wildlife Service, de Xerces Society for Invertebrate Conservation et de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas invitent le public à les aider à connaître la répartition des monarques et des asclépiades à l'échelle de l'Amérique du Nord.

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

