Blink500 ProX : Saramonic dévoile le nouveau système de microphone sans fil de 2,4 GHz

SHENZHEN, Chine, le 30 sept. 2022 /CNW/ - Saramonic lance son système de microphone sans fil Blink500 ProX , la version améliorée du système classique Blink500 Pro. En tant que système de microphone sans fil fiable, le Blink500 ProX est non seulement équipé d'une technologie de transmission extraordinaire de 2,4 GHz, d'un écran OLED plus grand pour les informations vitales et d'un temps de fonctionnement supplémentaire, mais il peut également être utilisé hors de la boîte, veillant à ce que les créateurs de contenu aient de meilleures expériences d'enregistrement et faire passer leurs œuvres audio au prochain niveau. Voici quelques informations que les utilisateurs doivent connaître sur le Blink500 ProX.

Saramonic Blink500 ProX : Le système de microphone sans fil ultra-compact à deux canaux de 2,4 GHz

Technologie audio avancée de transmission et de sauts de fréquence de 2,4 GHz

La technologie avancée de transmission et de sauts de fréquence de 2,4 GHz du Blink500 ProX permet aux utilisateurs d'enregistrer des sons clairs à des distances allant jusqu'à 100 mètres pour un fonctionnement extrêmement stable, même dans les zones où l'activité radio fréquence est élevée.

Améliorations apportées aux fonctions

Avec un rapport signal/bruit de 84 dB, une fréquence d'échantillonnage de 48 KHz et une réponse en fréquence de 20-20 KHz, chaque émetteur Blink500 ProX capture un son pur et clair, pratiquement sans bruit de fond. Grâce à une latence 8 ms ultra-faible, les utilisateurs peuvent réaliser que la communication en ligne est plus facile et plus fiable qu'auparavant. De plus, il peut traiter deux émetteurs en même temps, avec des modes mono ou stéréo sélectionnables pour faciliter l'édition audio en post-production.

Grande compatibilité et longue durée de vie de la batterie

Le système de microphone peut fonctionner pendant 10 heures et le boîtier de charge peut supporter de 20 à 30 heures de plus, le Blink500 ProX est prêt pour une journée complète d'enregistrement. À l'aide des câbles TRS/TRRS et des câbles adaptateurs pour téléphone intelligent, le Blink500 ProX peut se connecter aux réflex mixeurs, aux ordinateurs modernes, aux téléphones intelligents, aux tablettes, et bien plus encore. Les fonctionnalités puissantes et pratiques du Blink500 ProX en font un outil idéal pour les créateurs de contenu.

À propos de Saramonic

Saramonic, dont le siège social est situé en Chine, est une entreprise professionnelle de solutions d'équipement audio qui se concentre sur la production de microphones, de mixeurs, d'écouteurs, etc. Saramonic a mené plus d'une décennie de conception et d'exploitation de recherche et développement. Elle vend des produits partout dans le monde et jouit d'une grande popularité dans le monde entier pour des produits et services de qualité. Saramonic change la donne dans le domaine de l'audio pour les consommateurs et les professionnels et se consacre à la création de produits audio de grande qualité qui inspirent les créateurs de contenu. Consultez https://www.saramonic.com/ pour en savoir plus.

