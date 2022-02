Les derniers mois, marqués par le ralentissement imposé à l'industrie, ont fourni à l'équipe l'occasion d'approfondir et d'accélérer une réflexion sur son avenir. Bien que pourvue d'une culture organisationnelle forte et animée d'une passion inébranlable pour la musique, la scène et l'événementiel, un constat s'est imposé. L'organisation gagnerait à regrouper ses actifs et partager une seule vision, une mission, des valeurs communes et un plan stratégique.

Pour l'équipe, pouvoir s'identifier à BLEUFEU, qui a une personnalité distincte de ses événements, devenait essentiel: « nous avions besoin d'une identité forte, d'une vision et d'un plan stratégique pour encadrer notre développement et inspirer les troupes. » explique Anne Hudon, présidente-directrice générale.

« Notre organisation s'est développée à un rythme fulgurant ces dernières années. Avec la montée du FEQ et la mise sur pied de ses autres événements et salles, elle est devenue une figure importante de l'événementiel culturel », souligne Henrick Simard, président du conseil d'administration.

L'expérience des fans au cœur des priorités

La vision que se donne l'équipe, c'est de devenir une organisation incontournable en événementiel artistique, reconnue pour mettre l'expérience de ses fans au cœur de ses priorités. « Nous voulons créer une marque qui, au cours des prochains années, va engager non seulement nos troupes et l'industrie, mais aussi et surtout les fans de musique et d'événements de notre ville et ceux qui nous visitent. Nous sommes réellement des fans de fans! » ajoute Anne Hudon.

Un nom et une image de marque inspirés des valeurs de l'équipe

Le nom BLEUFEU renvoie à la valeur numéro 1 de ses troupes : avoir le feu sacré. Bleu, c'est aussi la couleur de Québec, une grande source de fierté pour l'organisation qui y réside et s'y déploie. Symbole d'intensité, le feu peut avoir plusieurs couleurs selon la chaleur qu'il dégage, la flamme bleue étant la plus chaude. Quant au logo, un œil surmonté de flammes, il évoque à la fois le feu unique qui habite l'équipe et le feu qui brille dans les yeux des spectateurs qui vibrent au rythme festif de ses événements.

Portée par une équipe passionnée

Alors que l'organisation a entrepris d'adapter sa structure aux ambitions de son plan stratégique, les troupes chevronnées de BLEUFEU pourront compter sur le leadership et l'expérience d'une équipe de passionnés menée par Anne Hudon, présidente-directrice générale, épaulée de Claude Doré, président-directeur général adjoint. L'équipe de direction est composée de Louis Bellavance, VP au contenu et à la direction artistique, de Samantha McKinley, VP aux communications, marketing et affaires publiques, de Jean-Baptiste Cantin Boudreau, VP aux stratégies commerciales et partenariats, d'Elena Giroux, directrice principale des finances et de l'administration et de Louis-Philippe Grenier, directeur principal des opérations. Jean-François Poirier occupera le poste de directeur commercialisation et billetterie, Geneviève Miclette celui de directrice des partenariats et de l'offre premium, alors que Yannick Vézina joint l'organisation à titre de directeur des communications.

À propos de BLEUFEU

BLEUFEU, organisateur d'événements et promoteur de spectacles, livre des expériences festives et inspirantes dont le Festival d'été de Québec, Toboggan - Soirées Nouvel An et St-Roch XP, en plus de présenter des centaines de spectacles à l'année à l'Impérial Bell et bientôt dans sa nouvelle salle adjacente. Cette nouvelle marque ombrelle chapeautera les différents OBNL existants, qui sont déjà des références dans l'industrie pour la qualité de leurs productions. Elle compte plus d'une cinquantaine d'employé·es permanent·es et recrute chaque année près de 500 contractuel·les, ainsi que des centaines de bénévoles. Pour en savoir plus, visitez BLEUFEU.com

BLEUFEU c'est ...

3 événements musicaux

2 salles de spectacle

+ de 633 000 fans

+ de 500 spectacles

+ de 43 M$ en dépenses touristiques dans la région

+ de 250 000 nuitées en hébergement

SOURCE Festival d'été de Québec

Renseignements: Véronique Bouillé / Relationniste, BLEUFEU, (418) 523-8830 poste 254 , [email protected]