QUÉBEC, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'équipe BLEUFEU est fière d'annoncer la nomination de Nicolas Racine à titre de président-directeur général. L'homme d'affaires qui œuvre dans l'industrie touristique depuis deux décennies prend les rênes de l'organisation derrière le FEQ, Toboggan, St-Roch XP et l'Impérial Bell. M. Racine joindra l'équipe à compter du mois de décembre.

BLEUFEU accueille son nouveau président-directeur général. Nicolas Racine prend la tête de l’équipe derrière le Festival d’été de Québec (Groupe CNW/BLEUFEU)

« Je suis très enthousiaste et honoré d'être nommé à la tête d'une organisation dynamique et audacieuse comme BLEUFEU. Le Festival d'été de Québec est un événement phare avec une riche histoire, mais c'est aussi un puissant moteur économique pour notre région. J'aurai le privilège de diriger une équipe chevronnée, qui livre année après année des événements et des expériences qui font rayonner la région de Québec. Ensemble, nous continuerons de faire évoluer les nombreux projets de BLEUFEU », souligne Nicolas Racine.

Depuis plus de 25 ans, M. Racine met son leadership mobilisateur au profit du secteur bancaire et du milieu touristique. Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal, il a agi comme vice-président et directeur général chez Voyages Laurier du Vallon pendant plus de 16 ans, avant de prendre la direction générale du Groupe Le Massif. M. Racine s'est également impliqué bénévolement dans la région, notamment auprès de la Jeune chambre de commerce de Québec, du Club de ski alpin du Rouge et Or de l'Université Laval, du Musée de la civilisation et de la Société canadienne du cancer.

« L'expérience client est au cœur du parcours professionnel de M. Racine. Chez BLEUFEU, nous nous définissons comme fans de fans, et ce désir de créer des expériences uniques pour ces derniers est une priorité. Avec son leadership affirmé, sa vaste expérience, son intégrité et son humanité, nous sommes convaincus qu'il est le capitaine dont notre équipe a besoin » explique Olga Farman, présidente du comité de sélection et secrétaire du conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration en profitent pour remercier Anne Hudon de sa contribution importante au cours des trois dernières années. Dans une période pandémique difficile, elle a su maintenir le cap et assurer une relance forte pour le Festival d'été de Québec en 2022.

L'équipe BLEUFEU est emballée de l'arrivée de M. Racine à la tête de son organisation et lui souhaite la plus cordiale bienvenue!

À propos de BLEUFEU

BLEUFEU, organisateur d'événements et promoteur de spectacles, livre des expériences festives et inspirantes dont le Festival d'été de Québec (FEQ), Toboggan - Soirées Nouvel An et St-Roch XP, en plus de présenter des centaines de spectacles à l'année à l'Impérial Bell et dans sa nouvelle salle à venir. BLEUFEU compte plus d'une soixantaine d'employé·es permanent·es et recrute chaque année près de 500 contractuel·les. Pour en savoir plus, visitez BLEUFEU.com

