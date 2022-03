Bleu Massawippi reçoit 20 000 $ du gouvernement du Québec pour son projet MHH Tomifobia-Massawippi en Estrie

MAGOG, QC, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, est fier d'annoncer que Bleu Massawippi, un organisme sans but lucratif de l'Estrie, vient de recevoir une subvention gouvernementale maximale de 20 000 $ pour la poursuite de l'étude préliminaire du complexe des milieux humides et hydriques Tomifobia-Massawippi entreprise au printemps 2021.

Cette annonce est faite au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette. La subvention provient du deuxième appel à projets du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques (PRCMHH) administré par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Le projet MHH Tomifobia-Massawippi doit permettre l'étude des milieux humides à la jonction de la rivière Tomifobia et du lac Massawippi. Grâce à lui, il sera notamment possible de déterminer les milieux qui présentent un intérêt supérieur suffisant pour justifier une protection adéquate au moyen de servitudes perpétuelles ou de dons. ll permettra aussi de préciser lesquels pourraient constituer un parc récréotouristique et lesquels pourraient être réaménagés pour favoriser la connectivité du lac avec les aires de nidification et de frai. À l'heure actuelle, on estime à près de deux millions de mètres carrés la superficie de milieux humides et hydriques qui pourraient éventuellement être conservés ou restaurés.

Le secteur visé résiste encore aux pressions de l'urbanisation. Il abrite plusieurs espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables. Il joue également un rôle essentiel dans la prévention des inondations. L'éventuelle restauration de zones dégradées pourrait atténuer les effets de l'érosion de la rivière Tomifobia et diminuer la charge en sédiments et en phosphore du lac, ce qui aurait aussi des effets directs sur la qualité de l'eau.

Longue d'environ 60 kilomètres, la rivière Tomifobia est la principale source du lac Massawippi, qui s'étend sur 14,2 kilomètres. Tous deux sont situés dans la MRC de Memphrémagog en Estrie.

Citations :

« Les milieux humides et hydriques remplissent de nombreuses fonctions écologiques, dont la régulation des niveaux d'eau, la conservation de la biodiversité et l'atténuation des impacts des changements climatiques. C'est pourquoi le Québec a adopté à leur égard le principe d'aucune perte nette. Dans le cadre du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, Bleu Massawippi participe au rétablissement de cet équilibre global. Félicitations à cet organisme pour son projet MHH Tomifobia-Massawippi! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le lac Massawippi et la rivière Tomifobia font partie des joyaux de la circonscription d'Orford et nous devons en préserver la beauté et la richesse pour les générations futures! J'en profite pour remercier l'organisme Bleu Massawippi pour son travail remarquable effectué au fil des ans dans la protection de cette ressource naturelle. Le projet MHH Tomifobia-Massawippi pourra, j'en suis certain, révéler le précieux potentiel écologique de tout ce secteur. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

« Ce projet vise un complexe de six types de milieux humides couvrant 192 hectares du bassin versant immédiat du lac Massawippi situés à 100 % en zone inondable 0-20 ans. Ils jouent un rôle de filtration et de rétention irremplaçables. Leur importance pour l'avenir du lac est indéniable et cette première occasion que nous avons de nous attaquer à leur préservation et à leur revitalisation est formidable. »

Michèle Gérin, directrice générale, Bleu Massawippi

Faits saillants :

Pourvu d'un budget de 30 M$, le PRCMHH, d'une durée de trois ans (2019-2020 à 2021-2022), vise à financer la réalisation d'études de préfaisabilité et la réalisation concrète de projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques fonctionnels et pérennes.

Le Programme permet de :

Contribuer à atteindre l'objectif d'aucune perte nette de milieux humides et hydriques enchâssé dans la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques;



Redistribuer les montants dans les MRC et les bassins versants où des contributions financières ont été versées au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État pour les pertes inévitables de milieux humides et hydriques;



Développer une expertise en restauration écologique et durable spécifique à ces milieux essentiels.

La cible de restauration et de création de milieux humides et hydriques pour le programme actuel est fixée à 630 000 mètres carrés (63 hectares) ou l'équivalent en termes de fonctions écologiques. Elle correspond aux pertes de milieux humides et hydriques autorisées pour lesquelles une contribution financière a été perçue en guise de compensation entre l'adoption de la LCMHH, en juin 2017, et le 31 décembre 2018.

le 31 décembre 2018. À la suite du premier appel à projets réalisé au printemps 2020, le gouvernement du Québec s'est engagé à verser plus de 320 000 $ à des organismes ou à des municipalités pour soutenir la réalisation d'études de préfaisabilité de projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques (volet 1 du programme). De plus, près de 49 000 $ ont été octroyés afin de soutenir la réalisation de projets de restauration et de création de tels milieux (volet 2).

Après le deuxième appel à projets, le gouvernement s'est engagé à verser près de 295 000 $ à 16 organismes, dont Bleu Massawippi, en vertu du volet 1 du Programme, et plus de 2,38 M$ à cinq organismes, en vertu de son volet 2.

Ouvert le 5 janvier 2022, le troisième et dernier appel à projets du PRCMHH se termine le 4 mars 2022.

Liens connexes :

Pour s'informer sur la LCMHH : www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm.

Pour s'informer sur le PRCMHH : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prcmhh.

Sources :

Rosalie Tremblay-Cloutier

Attachée de presse

Cabinet du ministre

de l'Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques,

ministre responsable de la Lutte

contre le racisme et ministre

responsable de la région de Laval

Tél. : 438 777-3777

Annie Corriveau

Directrice de bureau, attachée politique

et responsable des communications

Bureau de circonscription

du député d'Orford

Tél. : 819 452-0863

Michèle Gérin,

Directrice générale

Bleu Massawippi

Tél. : 819 238-4410

Information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement

et de la Lutte

contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

https://twitter.com/MELCC_Qc

https://www.facebook.com/MELCCQuebec

SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques