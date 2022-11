LUMBERTON, New Jersey, et TORONTO, 4 novembre 2022 /CNW/ - BLANCO , la marque de solutions de cuisine haut de gamme soutenue par l'ingénierie allemande de pointe, annonce la nomination de Diana Windsor au poste de vice-présidente principale des ventes de BLANCO en Amérique du Nord.

À ce titre, madame Windsor dirigera toutes les activités stratégiques et opérationnelles de BLANCO, Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Elle se concentrera principalement sur la croissance continue et durable du marché et sur la promotion de la BLANCO UNIT, la solution fluide pour le point d'eau dans les cuisines résidentielles.

« Nous sommes ravis de continuer à investir dans la croissance globale de notre équipe en Amérique du Nord, une région importante pour BLANCO, a déclaré Garth Wallin, président et chef de la direction de BLANCO, Amérique du Nord. Grâce à son expérience antérieure dans la création de produits, l'élaboration de stratégies, le service à la clientèle et le commerce électronique, ainsi qu'à son esprit d'entreprise et à ses antécédents éprouvés en matière de direction d'équipes à haut rendement, nous sommes convaincus que Diana est un excellent ajout à notre équipe de direction. »

« Je suis honorée de faire partie de l'équipe de BLANCO, Amérique du Nord, a souligné Diana Windsor. J'admire l'engagement de l'entreprise à offrir des conceptions primées et des solutions de produits de qualité supérieure. J'ai hâte de faire connaître davantage la BLANCO UNIT afin de faciliter la vie dans la cuisine au quotidien partout en Amérique du Nord. »

Diana Windsor compte plus de 13 ans d'expérience en vente et en gestion dans l'industrie de la plomberie. Avant de se joindre à BLANCO, elle a occupé divers postes de direction chez Watts Water Technologies et de vente de produits de plomberie chez Kohler.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur BLANCO, consultez le BLANCO.com .

À propos de BLANCO

Avec BLANCO, les tâches ménagères dans la cuisine deviennent des sources de moments joyeux. BLANCO est la marque de choix pour offrir un point d'eau de la cuisine soigneusement conçu à l'intention des bâtiments résidentiels. Le concept BLANCO UNIT repose sur trois piliers fondateurs : « Drink, Prep, Clean », et se distingue par une vaste gamme de combinaisons fluides d'éviers, de robinets haut de gamme, de solutions d'optimisation de l'eau, d'accessoires et de systèmes de rangement. Grâce à cette gamme de produits et aux options de conception, de couleur et de matériaux, il est facile pour tous les amateurs de cuisine de trouver une solution BLANCO UNIT parfaitement adaptée.

L'entreprise fondée il y a plus de 95 ans est maintenant reconnue à l'échelle internationale comme une marque de choix pour le point d'eau de cuisine. Par l'entremise de ses filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, et de concert avec ses partenaires commerciau, BLANCO est présente dans une centaine de pays et offre à ses clients un portefeuille parfaitement adapté aux besoins des consommateurs. Le siège social et les principaux sites de production de l'entreprise pour répondre à la demande nord-américaine se trouvent dans le sud-ouest de l'Allemagne et au Canada.

Fondée en 1925 par Heinrich Blanc, BLANCO fait partie du BLANC & FISCHER Family Holding. BLANCO America et BLANCO Canada servent fièrement le marché nord-américain depuis plus de 30 ans. BLANCO.com

