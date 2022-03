« Planifier sa cuisine et prendre des décisions avec lesquelles on devra vivre pendant longtemps peut être intimidant. Les inspirations BLANCO UNIT s'utilisent comme un cadre que le consommateur peut personnaliser en fonction de ses besoins », nous explique Edyta Drutis, directrice des marques et communications de BLANCO pour l'Amérique du Nord. « Nos systèmes intégrés combinent style et performance pour transformer les tâches quotidiennes en activités agréables et optimisées ».

Un BLANCO UNIT en couleurs coordonnées SILGRANIT®

Alors que nos inspirations BLANCO UNIT proposent toutes des lignes épurées, nous vous recommandons de commencer l'assemblage du vôtre par la sélection d'un évier en Silgranit et d'un robinet assorti. L'intéressante variété des teintes naturelles Silgranit vous permet d'harmoniser votre palette de couleurs de base avec un couple évier-robinet aligné sur vos préférences. Découvrez nos trois styles de robinets, proposés en finis unis ou doubles, tous à débit réduit, mais combien efficace. Vous pourriez ensuite poursuivre avec le BOTTON II, qui assurera la bonne organisation de votre dessous d'évier. Un BLANCO UNIT aux couleurs coordonnées offre toute la liberté nécessaire pour donner vie à la cuisine de vos rêves.

BLANCO UNIT semi-pro pour le chef de la maison

La fonctionnalité rencontre le style avec ce BLANCO UNIT d'inspiration professionnelle, conçu pour optimiser les tâches réalisées en cuisine, afin que le chef cuisinier de la maison puisse se concentrer sur son art. Les robinets semi-pro BLANCO produisent tous un puissant jet et possèdent une tête flexible formée par un élégant ressort souple qui s'accroche à un support magnétique, y compris le sublime et performant robinet RIVANA. N'hésitez pas à combiner un robinet et un évier semi-pro en acier inoxydable ou en Silgranit à notre système de rangement bien pensé pour vous équiper d'une cuisine de style professionnel. N'oubliez pas de personnaliser votre BLANCO UNIT avec nos accessoires ergonomiques, qu'il s'agisse d'une grille, d'une passoire ou d'une planche à découper, très utiles dans la préparation des repas et le nettoyage subséquent. Améliorez votre expérience en cuisine avec un BLANCO UNIT semi-pro.

BLANCO UNIT en style campagnard moderne

BLANCO vous offre une collection complète d'éviers de style campagnard qui sauront attirer toute la petite famille dans votre cuisine, le cœur de la maison. Pour obtenir un effet campagnard, choisissez parmi plusieurs options d'éviers de ferme classiques dans trois matériaux robustes: le Silgranit, l'acier inoxydable ou l'argile réfractaire. Profil antique ou moderne et peu importe le fini d'évier de cuisine choisi, complétez votre poste de travail personnalisé avec un le robinet parfait et notre système de rangement BOTTON II, qui organisera une fois pour toutes le dessous de votre évier. Que ce soit à l'occasion des soupers en famille ou pour préparer le dîner du dimanche, l'assemblage d'un BLANCO UNIT de style campagnard peut faire toute la différence. Transformez la préparation quotidienne des repas en moments précieux avec un BLANCO UNIT d'inspiration campagnarde.

Au sujet de Blanco

BLANCO transforme les corvées de cuisine en petits moments de joie. BLANCO se positionne en tant que marque haut de gamme qui offre des stations d'eau bien pensées pour les cuisines résidentielles. Au coeur de la cuisine, on retrouve le BLANCO UNIT, qui facilite les trois principales actions réalisées en cuisine: « Boire, préparer, nettoyer » et qui peut se composer d'une multitude de combinaisons d'éviers et robinets de première qualité, ainsi que d'ingénieux accessoires et systèmes de rangement. Grâce à notre vaste sélection de produits et de modèles, offerts en une variété de couleurs et de matériaux, tous les amateurs de cuisine ont la possibilité d'aisément composer le BLANCO UNIT qui convient à tous leurs besoins.

Fondée il y a plus de 95 ans, notre entreprise s'est forgée à l'échelle internationale une solide réputation de marque offrant des stations d'eau haut de gamme pour la cuisine. Exploitant des filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, en collaboration avec de nombreux partenaires de tous les horizons, BLANCO est présente dans une centaine de pays partout dans le monde et offre une sélection complète de produits parfaitement adaptés aux besoins des consommateurs. Notre siège social est sis en Allemagne, alors que nos principales usines desservant le marché nord-américain sont installées dans le sud-ouest de l'Allemagne et au Canada.

Fondée en 1925 par Heinrich Blanc, BLANCO est une propriété de la fiducie familiale Blanc & Fischer. BLANCO America et BLANCO Canada desservent fièrement le marché nord-américain depuis plus de 30 ans. BLANCO.com

