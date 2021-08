Alors que les consommateurs passent plus de temps à la maison, la cuisine est appelée à jouer un rôle plus important que jamais. La valeur des rénovations et réparations résidentielles a augmenté de plus de 3% depuis le début de la pandémie, selon le rapport Improving America's Housing 2021 , publié par le Harvard Joint Center for Housing Studies. BLANCO perçoit la cuisine − et plus précisément son principal point d'eau, où les résidents s'abreuvent, préparent les aliments et nettoient − comme le cœur de la maison. C'est pourquoi BLANCO s'engage à développer des produits de haute qualité qui s'intègrent en des solutions complètes qui facilitent la vie en cuisine au quotidien. Voilà pourquoi nous avons mis au point le concept BLANCO UNIT, qui s'émancipe des principes habituels de design du principal point d'eau de la maison, pour notamment favoriser l'utilisation durable de nos ressources. Rassemblant des composantes de haute qualité parfaitement coordonnées, un BLANCO UNIT inclut un robinet ou système de distribution d'eau, un évier de haute qualité et un système de séparation des rebuts, ce qui lui permet de parfaitement s'intégrer à la vie en cuisine.

« La fiabilité fait partie intégrante de l'ADN de notre entreprise; c'est l'une de nos préoccupations constantes », a déclaré Frank Gfrörer, chef de la direction chez BLANCO. « Nous souhaitons devenir un fournisseur de systèmes complets pour la cuisine, reconnus pour leur excellence et leur fiabilité, sur tous nos marchés internationaux, afin d'augmenter notre empreinte mondiale ».

Notre marque haut de gamme s'efforce d'offrir une qualité inégalée, une longévité qui dure toute une vie et de superbes caractéristiques d'utilisation pour les consommateurs du monde entier. Dans le but d'atteindre cet objectif, nous avons déployé une série de services numériques axés sur le client, tels qu'une plate-forme de formation virtuelle d'envergure internationale pour nos partenaires de vente et de distribution, les cuisinistes et autres concepteurs de cuisine, les installateurs et l'ensemble de nos employés.

De plus, nous avons augmenté notre capacité de production mondiale, afin de répondre à la solide demande d'éviers en Silgranit, tout en maintenant une qualité supérieure. Ainsi, nous accroîtrons la superficie de nos installations en République tchèque et au Canada, ainsi que nos procédés existants en Allemagne. BLANCO a également investi dans l'expansion de son système décentralisé de gestion de la qualité, mais d'envergure mondiale. Par exemple, nous inaugurerons bientôt un nouveau centre d'essais de nos produits, à notre siège social d'Oberderdingen, en Allemagne.

« Les effets de notre nouvelle stratégie sont de plus en plus visibles au sein de l'entreprise », ajoute positivement Frank Gfrörer, chef de la direction. « L'un des volets déterminants de cette stratégie est l'accent accru mis sur le consommateur et l'importance de tenir les promesses associées à une marque haut de gamme ».

À propos de BLANCO

BLANCO conçoit méticuleusement et fabrique avec le plus grand soin des stations d'eau pour la cuisine qui deviennent le coeur de toute résidence. Notre marque est acclamée par les consommateurs du monde entier pour ses innovantes lignes modernes constamment renouvelées, son ergonomie et sa réputation de fiabilité. Toutes nos composantes, soit nos éviers, robinets et accessoires, s'intègrent parfaitement les unes aux autres. Les systèmes BLANCO contribuent à l'aménagement de cuisines durables et de grande qualité partout dans le monde, qui facilitent la préparation des aliments et boissons, en plus de contribuer à la salubrité alimentaire et à la propreté de toute la maison.

Fondée il y a plus de 95 ans, l'entreprise-mère est l'un des plus grands fabricants de produits de cuisine à l'échelle mondiale. Exploitant des filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et échangeant avec des partenaires commerciaux de tous les horizons, BLANCO est présente dans une centaine de pays et offre une sélection complète de produits qui répondent aux besoins de tous les consommateurs. Le siège social est sis en Allemagne, alors que les principales usines desservant le marché nord-américain sont installées dans le sud de l'Allemagne et au Canada.

Fondée en 1925 par Heinrich Blanc, BLANCO fait partie de Blanc & Fischer Family Holding. BLANCO Canada dessert fièrement le marché canadien depuis plus de 30 ans.

